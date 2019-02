Katolisen kirkon johtajat keskustelevat Vatikaanissa lasten hyväksikäytöstä – “Se, mitä olemme tehneet tähän mennessä, ei ole riittänyt”

Paavi Franciscuksen koolle kutsuman kokouksen teemana on alaikäisten suojeleminen seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

RoomaOnko Vatikaani vihdoin valmis puuttumaan tarvittavalla vakavuudella katolista kirkkoa riivaaviin hyväksikäyttötapauksiin?

Kysymykseen odotetaan selvyyttä tällä viikolla, kun Vatikaani järjestää katolisen kirkon johtajille huippukokouksen, jonka teemana on lasten suojeleminen seksuaaliselta hyväksikäytöltä kirkon sisällä.

Neljän päivän mittaisen tapahtuman päämääränä on löytää kirkon johtajia sitovia keinoja ehkäistä ja taistella lasten hyväksikäyttöä vastaan sekä varmistaa, ettei hyväksikäyttötapauksia enää peitellä, Vatikaanin viestinnästä kerrotaan.

Ohjelmaan kuuluu muun muassa paneelikeskusteluja ja ryhmätöitä, ja sen aikana kuullaan myös hyväksikäytön uhreja.

– Jokaisen piispan on kokouksen jälkeen määrä ymmärtää, että heillä on vastuu puuttua näihin tekoihin. Emme voi ajatella pystyvämme estämään kaikkea hyväksikäyttöä kirkossa, mutta varmistamme, että siihen puututaan ja siitä kannetaan seuraukset, sanoi yhdysvaltaiskardinaali Blase J. Cupich Vatikaanin tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Huippukokoukseen odotetaan saapuvan lähes kaksisataa katolisen kirkon kansallisen tason johtajaa Aasiasta, Afrikasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Euroopasta.

Hyväksikäyttöskandaali paisunut entisestään

Huippukokouksen koolle kutsuminen seurasi Vatikaanin julkaisemaa kirjettä (siirryt toiseen palveluun), jonka Paavi Franciscus kirjoitti viime elokuussa.

Paavi myönsi kirjeessä, että kirkon olisi pitänyt puuttua ongelmaan aiemmin ja tuomitsi sen, että kirkon sisällä tapahtumia on peitelty. Se oli Paavi Franciscukselta ensimmäinen näin voimakas kannanotto asiaan.

Huippukokousta edeltää katolisen kirkon kannalta jälleen yksi häpeällinen vuosi. Useissa maissa on paljastunut jälleen tuhansittain uusia hyväksikäyttötapauksia, jotka ovat kohdistuneet sekä alaikäisiin että nunniin.

Rikoksista on tuomittu myös kirkon korkea-arvoisia johtajia. Viime lauantaina, 16. helmikuuta Vatikaani tiedotti, että lasten ja aikuisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittu yhdysvaltalaiskardinaali Theodore McCarrick on erotettu katolisen kirkon papistosta.

Hän oli ensimmäinen pappi sataan vuoteen, jolta evättiin tämä katolisen kirkon hierarkian toiseksi korkein arvonimi.

Myös australialaiskardinaali, Vatikaanin talousministeri George Pellia on syytetty seksuaalirikoksista. Pell on kiistänyt syytteet. Viime joulukuussa Paavi Franciscus erotti Pellin kardinaalien neuvostosta.

Kardinaalit ovat paavin lähimpiä neuvonantajia.

Viime heinäkuussa australialainen arkkipiispa Philip Wilson tuomittiin vuodeksi vankeuteen lasten hyväksikäytön peittelemisestä.

Chilessä kymmeniä pappeja syytetään satojen lasten hyväksikäytöstä viime vuosikymmeninä. Viime vuonna myös esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa on paljastunut pitkään kestäneitä, laajamittaisia vyyhtejä, joissa sadat papit ovat käyttäneet hyväksi tuhansia lapsia.

Lisäksi helmikuussa Paavi Franciscus myönsi, että katolisen kirkon papit ja piispat ovat käyttäneet myös nunnia seksuaalisesti hyväkseen.

"Ongelma ei ratkea kolmessa päivässä"

Odotukset huippukokouksen suhteen ovat korkealla, ja siitä on ennustettu jopa Paavi Franciscuksen lähes kuusi vuotta kestäneen kauden käänteentekevää hetkeä.

Kun Paavi Franciscus valittiin, hän peräänkuulutti, että kirkon sisällä tapahtuvaan alaikäisten hyväksikäyttöön puututtava kovalla kädellä. Hän on useita kertoja tuominnut seksuaalisen hyväksikäytön julkisesti ja esimerkiksi tavannut uhreja.

Hänen konkreettisia toimenpiteitään ongelmaan puuttumiseksi on kuitenkin monin paikoin pidetty riittämättöminä tai viivästyneinä.

Paavi Franciscus kommentoi tammikuussa, että odotukset huippukokouksen suhteet ovat liian korkeat.

– Meidän on madallettava odotuksiamme. Hyväksikäyttöongelmat tulevat jatkumaan, sillä ne ovat inhimillisiä ongelmia, Franciscus sanoi The New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Myös Vatikaanin tiedotustilaisuudessa maanantaina puhunut Maltan arkkipiispa Charles Scicluna korosti, että tulevan viikonlopun kokous on vain yksi askel hyväksikäyttöön puuttumisen “tuskaisella tiellä”.

– On epärationaalista odottaa, että ratkaisemme monimutkaisen ongelman kolmessa päivässä. Mutta se, mitä voimme odottaa, on se, että ongelmaan puuttuminen ei jää vain näihin päiviin, Scicluna sanoi.