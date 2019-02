8 kysymystä Metropolialle – Miksi ammattikorkeakoulun yhdeksi kampukseksi valittiin rakennus, jonka tiedettiin vajoavan?

Viime viikolla uutisoitiin, että ammattikorkeakoulu Metropolian koko Leppävaaran kampus suljetaan mahdollisimman nopeasti turvallisuussyistä.

Ammattikorkeakoulu on keskittänyt toimintansa viime vuosina 20 toimipisteestä neljälle kampukselle. Kampukset sijaitsevat Vantaan Myyrmäessä, Helsingin Arabianrannassa ja Myllypurossa sekä Espoon Leppävaarassa.

Kampushankkeen projektijohtaja Simo Hoikkala, miksi Leppävaara valittiin yhdeksi kampukseksi, jos tilojen tiedettiin olevan huonossa kunnossa?

– Viime päiviin asti ajatus on ollut se, että Leppävaaran kampus pystytään päivittämään normaaleilla korjaustoimenpiteillä ajan tasalle niin toiminnan suhteen kuin rakenteidenkin suhteen. Eli ihan viime hetkiin saakka ennen sulkemispäätöstä on tutkittu, kuinka rakennus saatetaan ajan tasalle.

Metropolian Leppävaaran kampus suljetaan pääsiäiseen mennessä Metropolia-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksen kiinteistön omistaa Espoon kaupunki.

Kampuksen pahimmat vauriot ovat sen vanhalla puolella, mutta halkeamia ja painumia on todettu myös uudemmalla puolella.

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtisen mukaan Leppävaaran kampuksen vauriot ovat niin vakavia, että niitä ei ole mahdollista korjata.

Lehtisen mukaan syitä vaurioille ovat muun muassa vuonna 1989 rakennetun puolen vinopaalutuksen puuttuminen, maan painuminen Leppävaaran rakentamisen vuoksi sekä tontin maaperän muokkaus.

Kampuksen toiminnot joudutaan siirtämään pääsiäiseen mennessä muualle.

Kampuksella on noin 3000 opiskelijaa ja 140 työntekijää.

Oliko tiedossa, että kiinteistö vajoaa? Oliko ajateltu, että tämäkin pystytään jotenkin korjaamaan?

– Käsitys on ollut se, että vaurioita pystytään korjaamaan ihan tavanomaisilla korjausmenetelmillä. Korjaussuunnitelman tekeminen on ollut tässä ohjelmassa, mutta nyt kun vauriot osoittautuivat odotettua hankalammaksi, niin päädyttiin toisenlaiseen ratkaisuun.

Kuinka suuri yllätys oli, että vauriot ovat ennakoitua suuremmat ja vakavammat?

– Kyllä se oli iso yllätys. Tämäkin vaihtoehto oli yhtenä skenaariona toki olemassa, mutta paljon todennäköisempänä pidettiin sitä, että rakennukset pystytään ihan normaalisti korjaamaan. Toki sekin olisi edellyttänyt väistöjä korjaustyön ajaksi, mutta nyt tämä tuli nopeammin vastaan.

Voiko tämä tulla yllätyksenä, kun useamman vuoden ajan on tiedetty kiinteistön huonosta kunnosta, ja vauriot ovat silmin nähtävissä?

– Se tuli yllätyksenä, että rakennus joudutaan sulkemaan. Vielä siinä vaiheessakin, kun nämä edelliset muutot tehtiin [joulukuussa], niin tilannetta pidettiin edelleen sellaisena, että rakennus pystytään korjaamaan.

Pystytäänkö Leppävaaran kampukselle palaamaan jossain vaiheessa?

– Todennäköisin vaihtoehto on tällä hetkellä se, että näihin tiloihin ei tulla palaamaan, vaan pidemmälle aikavälille täytyy hakea ihan uudet ratkaisut.

Kampuksen seinissä, lattioissa ja rakenteissa näkyy selkeitä halkeamia. Tällä mittarilla on seurattu vaurioiden pahenemista. Esa Fills / YLE

Mistä väistötiloja on mahdollista löytää?

– Väistötiloja on lähdetty hakemaan muun muassa Leppävaaran alueelta. Nyt ihan ensimmäisenä joudumme ratkaisemaan tämän hyvin nopealla aikataululla tulevan kevään aikaisen väistön. Väistämme nyt näihin meillä olemassa oleviin muihin kampuksiin.

Missä kunnossa Metropolian muut kampukset ovat?

– Myllypurossa on otettu tammikuussa käyttöön täysin uusi kampus. Myyrmäessä on laajennettu vanhaa kampusta. Sinne on tehty uusia tiloja, jotka on otettu viime syksynä käyttöön. Myyrmäen vanhalla puolella on tehty korjauksia ja tullaan tekemään jatkossakin korjauksia. Samoin viime syksynä otettiin käyttöön Arabiassa korjattu, täysin uusittu kampus. Nämä kolme kampusta on pääosin hyvässä kunnossa.

Kuka omistaa muut kampukset?

– Metropolia on vuokralla kaikissa tiloissaan. Myllypuron kampuksen omistaa Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus, jonka omistaja on Helsingin kaupunki. Myyrmäen tilat omistaa VTK Kiinteistöt Oy eli Vantaan kaupungin yhtiö. Arabiassa toimimme vielä vähän aikaa Helsingin kaupungin tiloissa, mutta uudet tilat on eläkeyhtiö Varman omistuksissa.

Metropolia-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampus aiotaan sulkea pääsiäiseen mennessä. Esa Fills / YLE

Leppävaaran kampus puretaan

Tiistaiaamuna Metropolian edustajien kanssa keskustellut Espoon Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen toteaa, että heikkokuntoinen rakennus on tullut tiensä päähän.

– Sen jälkeen kun Metropolia on lähtenyt (Leppävaaran kampusrakennuksesta), meidän on tarkoitus aloittaa purkusuunnittelu.

Lehtisen mukaan asiassa ei ole Espoon kaupungin puolelta tässä vaiheessa uutta tiedotettavaa. Seuraava tapaaminen Metropolian edustajien kanssa on sovittu maaliskuun lopulle.

Leppävaaran kampuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle etsitään tyhjillään olevia väistötiloja.

