Herätys: Paisuviin päivystyksiin kaivataan lääkäreitä, USA:n osavaltiot vievät Trumpin hätätilan oikeuteen, suositun kaksoistutkinnon vaativuus kasvaa

Väkivaltaa, uhkailua ja hallitsematon työtaakka – lääkärit kertovat, miksi päivystyksessä työskentely ei houkuttele

Nykyisin päivystykseen ajautuu paljon potilaita, jotka eivät sinne kuuluisi, eikä heitä hoitamaan välttämättä riitä lääkäreitä. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa lääkäripula on jatkuva. Lääkärit toivovatkin lisää työvoimaa perusterveydenhuoltoon.

Selviävätkö kaksoistutkintoa tekevät opiskelijat haastavammasta ylioppilastutkinnosta?

Ylioppilastutkinnossa kirjoitettavien pakollisten kokeiden määrä nousee lähivuosina neljästä viiteen. Enemmistö kirjoittaa viisi ainetta jo nyt, mutta moni kaksoistutkintoa opiskeleva kirjoittaa vain nyt vaadittavat neljä ainetta. Yhteishaku toisen asteen opintoihin alkaa tänään.

Leipuri-kondiittoriksi opiskeleva Aili Akkanen kiittelee Espoon Omniassa lukiokurssien aikataulujen sopineen hyvin yhteen ammatillisten opintojen kanssa. Pekka Koli

Osavaltiot haastoivat Trumpin oikeuteen hätätilajulistuksen takia

Joukko Yhdysvaltain osavaltioita on odotetusti haastanut presidentinhallinnon oikeuteen kansallisen hätätilan takia. Presidentti Donald Trump julisti viikonloppuna Yhdysvaltoihin kansallisen hätätilan saadakseen rahoituksen Meksikon rajamuurille. Haasteessa on mukana mm. suuria osavaltioita, kuten Kalifornia, New York ja Illinois. Meksikoon rajautuvista osavaltioista mukana on Kalifornian lisäksi New Mexico.

Jim Watson / AFP / Lehtikuva

Lappiin sataa lisää lunta, etelässä vetistä

Monin paikoin on sateista: Lapissa sataa lunta ja maan etelä- ja keskiosassa vettä. Osaan Lappia lunta voi kertyä tänäänkin noin kymmenen senttiä, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen. Pohjanmaan rannikolla ja Perämeren pohjukassa pilvipeite voi rakoilla. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.