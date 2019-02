Mitä löytyy Oscar-ehdokkaiden lahjakassista? Kannabiskeksejä, kannabisvoidetta, ja fobia-terapiaa

Oscar-ehdokkaille jaettavan lahjakassin sisältö on herättänyt keskustelua Yhdysvalloissa.

Tähtinäyttelijöille ja ohjaajille jaettavasta kassista löytyy tänä vuonna muun muassa kannabiskeksejä ja kannabisvoidetta. Lisäksi Hollywood-tähdet saavat lahjaksi VIP-jäsenyyden Los Angelesissa sijaitsevaan Mota-kannabisklubiin.

Kalifornia laillisti kannabiksen viime vuoden alusta alkaen. Se on osavaltiossa nopeasti kasvava bisnes, jonka arvioidaan olevan arvoltaan jopa 5 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä.

Lahjakassit jakaa Distinctive Assets -niminen markkinointiyritys, joka ei ole virallinen osa Oscar-gaalaa.

Oscar-palkinnot jakava Academy of Motion Picture Arts and Sciences on aiemmin haastanut yrityksen oikeuteen Oscar-nimen tekijänoikeuksien rikkomisesta.

Yritykset maksavat usein kymmeniätuhansia dollareita saadakseen tuotteensa Oscar-lahjakassiin.

Distinctive Assetsin perustaja Lash Fary sanoo brittiläiselle Telegraph-sanomalehdelle (siirryt toiseen palveluun) olevansa innoissaan siitä, että kannabiksen laillistamisen myötä yritys on voinut alkaa jakaa kannabistuotteita Oscar-ehdokkaille.

Ilmeisesti kannabis-lahjojen tarkoituksena on auttaa Oscar-ehdokkaita rentoutumaan palkintogaalan aikana. Kannabiksen sisältämällä Tetrahydrokannabinolilla eli THC:llä on psykoaktiivisia vaikutuksia. Se muun muassa lamaannuttaa keskushermostoa.

Lisäksi kassi sisältää lahjakortin terapiasessioon, jossa käsitellään ihmisten tuntemaa pelkoa.

Brittilehti The Independent on julkaissut kattavan listan lahjakassin sisällöstä. (siirryt toiseen palveluun)

Oscar-palkinnot jaetaan sunnuntaina 24. helmikuuta Los Angelesissa.

Mitä ajatuksia kannabis-lahjakassi herättää? Voit osallistua keskusteluun aiheesta klo 22:00 asti.