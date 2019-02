Syrjäytyneiden nuorten määrä on laskenut – heitä on silti yhä yli 60 000

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus on laskenut selvästi. Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien nuorten osuus on vähenemässä ja nuorten työllisyys paranee.

Tilastokeskuksen mukaan niin sanottujen NEET-nuorten eli syrjäytyneiden nuorten osuus 20–24-vuotiaista oli vuonna 2015 noin 15 prosenttia. Vuonna 2018 osuus oli laskenut vajaaseen 12 prosenttiin.

Erityisesti nuorten miesten tilanne on parantunut.

Lähes kaikki peruskoulun päättävät hakevat koulutukseen ja koulutuspaikkoja on tarjolla koko ikäluokalle. Toisen asteen tutkintoa vailla olevien 20–24-vuotiaiden osuus on silti yhä huomattava.

Me-säätiö: Haasteesta puhuttu kymmenen vuotta

Yhteiskunnan eriarvoistumista ja syrjäytymistä vastaan työskentelevän Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord sanoo, että viime vuonna 15–29-vuotiaita syrjäytyneitä nuoria oli lähes 68 000 ja nyt luku on 60 100.

–Viimeisiin lukuihin vaikuttaa se, että taloustilanne on ollut erittäin hyvä ja nuorisotyöttömyys on laskenut erittäin merkittävästi viimeiden vuoden aikana.

Nordin mukaan työllisyyden paraneminen ei ole ainoa syy myönteiselle kehitykselle.

– Tämä haaste on tunnistettu ja syrjäytymisestä on puhuttu viimeiset kymmenen vuotta. Syrjäytymisongelmaan on löydetty ja etsitty erilaisia keinoja. Varmasti taustalla on paljon muitakin hyviä asioita, jotka ovat johtaneet tähän myönteiseen kehitykseen.

Ministerit: Taustalla monia toimia

Nuorten asioihin vaikuttavat keskeiset ministerit opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.), peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ja työministeri Jari Lindström (sin.) kertovat että hallituskaudella on toteutettu useita toimenpiteitä, joilla nuorten asemaan on vaikutettu. Mutta myös jatkossa tarvitaan toimia.

– Nuorten syrjäytymistä tulee ennaltaehkäistä myös kääntämällä katsetta yhä enemmän varhaisiin vuosiin, päiväkoteihin, neuvoloihin ja kouluun, sanoo nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä valmistelleen ministeriryhmän puheenjohtaja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Työministeri Jari Lindströmin mukaan muun muassa oppisopimuskoulutuksen on jatkossa panostettava lisää.

– Ohjaamojen toiminnan vakinaistaminen tällä hallituskaudella on ollut merkittävä päätös ja edistysaskel syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi. On tärkeää, että rakennamme nämä palvelut nuoria itseään kuunnellen, ja että apua saa matalalla kynnyksellä ”yhdeltä luukulta”, sanoo Lindström.

Peruspalveluministeri Annika Saarikon mielestä yhdessä tekemistä sosiaali- ja terveyspalvelujen, sivistys- ja nuorisotoimen sekä työllisyyspalvelujen kesken on lisättävä.

– Tällä hallituskaudella nuorten mielen hyvinvoinnin ja arjen tukea on lähdetty järjestelmällisesti kehittämään osana ohjaamoja palkkaamalla niihin sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Tämä kynnyksetön, intensiivinen apu on osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja tarpeelliseksi, korostaa Saarikko.