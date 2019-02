Tuhkarokkotapaus Luodossa paransi harppauksella koko Pietarsaaren alueen rokotekattavuutta – "Osa ihan selvästi heräsi asiaan"

MPR-rokotuskattavuus parani erityisesti alle kouluikäisten parissa. Alue on silti yhä jäljessä valtakunnan keskiarvosta.

Viime marraskuussa todettu tuhkarokkotapaus Luodossa on parantanut koko Pietarsaaren alueen MPR-rokotuskattavuutta. MPR-rokote suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta.

Pietarsaaren terveyskeskuksen alueella vähintään yhden MPR-rokoteannoksen on nyt saanut noin 93 prosenttia rokotusikään ehtineistä alle kouluikäisistä lapsista. Aiemmin osuus oli 90 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisesta rokotusrekisteristä.

Suurin harppaus otettiin Luodossa: siellä MPR-rokotteen ensimmäisen annoksen saaneiden pikkulasten osuus nousi 75,5 prosentista 82,8 prosenttiin.

Silti kunnan rokotuskattavuus on yhä alueen matalin ja koko maan alhaisimpia. Hyvä laumasuoja vaatii yli 95 prosentin rokotekattavuuden.

– Vielä on tekemistä, vaikka suunta on hyvä. Tuhkarokko on MPR-taudeista kaikkein tarttuvin. Suoja tuhkarokkoa vastaan ei ole vielä taudille riittävän hyvä Pietarsaaren seudulla, sanoo asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:stä.

Koko maassa MPR:n ensimmäisen annoksen on ottanut 96,1 prosenttia. Elonsalo pitää lukua erinomaisena. THL:n rokotusrekisteristä voit katsoa oman alueesi rokotuskattavuuden. (siirryt toiseen palveluun)

Rokotteen lykkääjät aktivoituivat

Vaikka rokotusinnossa tapahtui Pietarsaaren seudulla ainakin hetkellinen käänne, on asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalon mukaan vaikea arvioida, ovatko aiemmin kielteisesti rokotteisiin suhtautuneet kääntäneet kelkkansa.

– Osa väestöstä ihan selvästi heräsi asiaan. Toivottavasti positiivinen virtaus jatkuisi eikä ihan heti taas unohtuisi, mitä ovat nämä taudit, joilta lapsiamme rokotuksilla suojaamme.

Jari Kovalainen / Yle

Elonsalo muistuttaa silti, että myös Pietarsaaren terveyskeskuksen alueella valtaosa ottaa rokotukset aivan suositusten mukaisesti. Osa on kuitenkin lykännyt MPR-rokotteen ensimmäisen annoksen ottamista silloin.

– Ehkä siellä on ollut hivenen taipumusta siirtää ensimmäisen annoksen ottamista. Numeroissa näkyy, että esimerkiksi nämä siirtäjät ovat nyt hakeneet rokotteen lapselleen.

Lisäksi lapsensa normaalisti rokotuttaneet perheet halusivat aikaistaa toisen rokotteen antamista eli haettiin kakkosannosta aiemmin.

Elonsalon mukaan tuhkarokkotapaus sai ihmiset muistamaan, millaisia jo hävitetyt ja torjutut taudit ovat ja millaisia riskejä niihin liittyy.

– Kyllähän tällainen taas muistuttaa mieliin, kuinka tarpeellisia rokotteet ovat.

Rokotteita jaettiin lähes 800

Pietarsaaren seudulla järjestettiin marras-joulukuussa useita rokotustilaisuuksia. Niissä annettiin yhteensä yli 760 MPR-rokotetta. Suurin osa tilaisuuksista oli Luodossa.

Eniten rokotuksia annettiin juuri alle kouluikäisille lapsille. Osa lapsista sai ensimmäisen annoksen jo alle yhden vuoden iässä, ja osa perheistä aikaisti kuuden vuoden iässä annettavaa toista annosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut erillisen raportin Pietarsaaren terveyskeskuksen alueen tilanteesta. Se on tarkoitettu ensisijassa alueellisten torjuntatoimien kehittämiseksi.

