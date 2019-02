Ilmastonmuutoksesta kärsivien kilpikonnien avuksi testataan uutta keinoa – syntyykö uroksia enemmän varjostamalla vai kastelukannun avulla?

Australian pohjoiskärjessä pienellä Milmanin saarella kokeillaan erilaisia keinoja viilentää merikilpikonnien munintarantoja lajin pelastamiseksi, kertoo kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF.

Keinoina ovat kasteleminen ja erilaiset katokset, joilla varjostetaan kilpikonnien pesiä.

– Nyt kai on näyttänyt siltä, että katokset eivät ole toimineet niin hyvin. Jos hiekan saisi pidettyä kosteana, se olisi hieman tehokkaampaa, arvioi WWF:n meriasiantuntija Anna Soirinsuo.

Hänen mukaansa kastelemisessa haasteena on se, kuinka jatkuvaa kastelun tulisi olla ja minkälainen on sopiva veden määrä.

Liian lämmintä, liikaa naaraita

Ilmastonmuutos ja lämpötilojen kohoaminen vinouttaa kilpikonnien sukupuolijakaumaa niin, että suurin osa syntyvistä konnista on nykyään naaraita.

Viime vuonna julkaistu tutkimus kertoo, että yli 99 prosenttia pohjoisella Isolla Valliriutalla syntyneistä liemikilpikonnan poikasista oli naaraita.

– Merikilpikonnien luontaisen populaation sukupuolijakauma on kallellaan naaraspuolisiin aina. Tämä, että se on nyt 99-prosenttia on todella vääristynyttä, koska siinä alkaa tulla hedelmöittäjistä todellista pulaa.

Syntyvien naaraskilpikonnien määrä tarvitsisi laskea vain jonkun verran eli 80–90 prosenttiin. Soirinsuon mukaan 90 prosenttiakin olisi jo huomattavasti parempi, jotta kilpikonnien suvun jatkamiselle olisi paremmat edellytykset.

Kilpikonnapoikasten sukupuoli voidaan testata pienen verinäytteen avulla.

National Geographicin mukaan liemi- (siirryt toiseen palveluun) ja karettikilpikonnat (siirryt toiseen palveluun) ovat kumpikin uhanalaisia lajeja. Ihmisen toiminta on häirinnyt kummankin lajin elinolosuhteita.

Syntyminen ja sukupuoli lämpötilasta kiinni

Kilpikonnat laskevat munansa hiekkarannoille yhden yön aikana, jonka jälkeen munat ovat oman onnensa nojassa.

Kun pieni lämpötilanvaihtelu voisi auttaa siihen, että urospuolisia syntyisi enemmän, liian suuri lämpötilan lasku on myös huono asia.

– Lämpötila ei saa laskea liian paljon, vaan pitää olla muutaman asteen paikkeilla, sanoo Soirinsuo. Tavoitteena on alle 29 astetta.

WWF:n mukaan tutkimuksissa on havaittu, että yli 29,1 asteen lämpötila tuottaa pääasiassa naaraita. Poikasia ei synny lainkaan, mikäli hiekan lämpötila ylittää 34 astetta.

Ympäristöjärjestön pilottiprojekti kestää Milmanin saarella tämänä vuoden kilpikonnien pesimäkauden, eli tammi-maaliskuun. Tarkoitus on saada selville paras keino, jota voitaisiin auttaa kilpikonnia muillakin poikasalueilla.

Tulokset eri menetelmien tehokkuudesta ovat valmiita WWF:n mukaan elokuussa.

