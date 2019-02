Tänään alkanut yhteishaku on ysiluokkalaisille tiukka paikka – harva on yhtä varma valinnoistaan kuin Veera Takala: "Haluan poliisiksi"

Tästä on kyse Yhteishaku alkoi 19.2.2019 ja päättyy 12.3.2019 klo 15.

Yhteishaussa voi hakea ammatilliseen koulutukseen ja lukioon

Kevään 2019 yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille

Tänä vuonna paikkoja on tarjolla 42 000 ammatillisessa koulutuksessa ja 38 000 lukioissa

Vuonna 2018 ensisijaisista hakijoista 52 prosenttia haki ammatilliseen koulutukseen, mutta hakijamäärät laskivat

Ilmajokelaiset Jaakko Ilkan koulun yhdeksäsluokkalaiset Veera Takala, Markus Kinnunen ja Jaakko Hautaniemi ovat jännittävän paikan edessä. Peruskoulu päättyy ja nyt pitäisi hakea opiskelemaan kenties jo tulevaa haaveammattia.

Veera Takalan ammatti on jo selvä – hän tähtää poliisiksi. Siksi hän hakee ensin juuri alkaneessa toisen asteen yhteishaussa turvallisuusalalle Sedun toimipisteeseen Kurikkaan.

– Se on aina ollut sellainen ala, mikä on kiinnostanut ja nyt kuukauden sisällä päätin, että haen sinne. Haluan poliisiksi, sanoo Takala päättäväisenä.

Markus Kinnunen ja Jaakko Hautaniemi puolestaan suuntaavat lukioon. Hautaniemi valitsi Ilmajoen lukion siksi, että saa hieman lisäaikaa päättääkseen alan, joka kiinnostaa. Sähköalasta hän on jo muun muassa keskustellut opinto-ohjaajansa kanssa.

Kinnusen tähtäimessä on musiikkilukio Etelä-Suomessa, koska hän haluaa yhdistää tulevaisuudessa musiikin, laulamisen ja kilpatanssin.

"Olisi meidän eettisten periaatteiden vastaista"

Ilmajokelaisten nuorten opinto-ohjaaja Elisa Kujanpää on opettanut Jaakko Ilkan koulussa kymmenisen vuotta. Peruskoulussa annettava opinto-ohjaus nojaa täysin nuoren yksilöllisiin kykyihin ja vahvuuksiin.

Peruskoulussa ei siis ohjata nuoria erikseen vaikkapa niille aloille, joilla olisi töitä tulevaisuudessa.

– Me luotamme siihen, että perustutkintoja on tarjolla sen mukaan mitä työelämä tarvitsee. Me emme ala kanavoimaan oppilaita tiettyihin paikkoihin tai prosenttiperustein, vaan katsomme, että heidän omat taipumukset ja kyvyt tulisivat parhaiten esiin siinä ammatinvalinnassa mitä he ovat tekemässä, sanoo Kujanpää.

Ilmajokelainen ysiluokkalainen Veera Takala tarkisti netistä, mitä työpaikkoja poliisissa on tarjolla tällä hetkellä. Mirva Ekman / Yle

Tämän asian todentaa myös Suomen Opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtaja Armi Nurmi. Toki työelämästä ja siitä, missä työpaikkoja on milloinkin tarjolla, puhutaan nuorten kanssa.

–Se olisi meidän eettisten periaatteiden vastaista, että ohjaisimme nuoria tietyille aloille. Vahvuuksista me lähdemme liikkeelle. Yhdeksäsluokkalainen kun tekee valinnan nyt, tilanteet ja mielikin voivat vielä muuttua, Nurmi toteaa.

Ammatillisen koulutuksen sisällä ohjaamista alalta toiselle voi tapahtua ihan luonnollisesti.

– Jos opiskelijasta tuntuu, ettei ala ole oma, niin iso koulutuksenjärjestäjä voi toki tehdä muutoksia ja opiskelija voi vaihtaa alalta toiselle. Sellaista ohjausta tehdään oppilaitoksen sisällä vielä melko paljonkin, kertoo Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun johtaja Reija Lepola.

Ammatillinen koulutus edelleen suositumpi

Viime vuonna ammatilliseen koulutukseen hakevien määrä tipahti (siirryt toiseen palveluun), mutta edelleen enemmistö eli 52 prosenttia ensisijaisista hakijoista valitsi ammatillisen koulutuksen lukion sijasta.

Ysiluokkalaiset Markus Kinnunen (vas.) ja Jaakko Hautaniemi hakevat yhteishaussa lukioon. Mirva Ekman / Yle

Suosituimpia aloja ovat olleet viime vuosina sosiaali- ja terveysala, logistiikka sekä tekniikan eri alat. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla hakijamäärät ovat kuitenkin tippuneet vuosien aikana tuhansilla, mistä alan ammattijärjestöt ovat huolissaan.

Edellä mainituilla aloilla povataan kuitenkin riittävän töitä tulevaisuudessa. Lisäksi työvoimaa tarvitaan liike-elämän palveluissa ja digitalisaation myötä uusia ammattejakin voi syntyä.

– Toisaalta meiltä eläköityy hyvin paljon työntekijöitä seuraavien 10 - 15 vuoden aikana, eli sekin poistuma pitää korvata. Kaikilla aloilla tarvitaan siis tulevaisuudessa työvoimaa, eli tilalle tarvitaan ihmisiä, muistuttaa Opetushallituksen Ennakointi -yksikön päällikkö Kari Nyyssölä.

Positiivisin ajatuksin tulevaisuuteen

Ilmajokelaiset ysiluokkalaiset Veera Takala ja Markus Kinnunen eivät usko, että heidän tarvitsisi vielä edes tietää, mitä he haluavat tehdä tulevaisuudessa.

– On varmasti hyvä tietää jotakin, mutta monella varmaan tulee vielä muuttumaankin ne omat haaveet, Kinnunen pohtii.

Takala puolestaan uskoo, että moni tulee opiskelemaan itselleen useamman ammatin.

Ysiluokkalainen Veera Takala haluaa poliisiksi. Mirva Ekman / Yle

– Ettei olisi vain sitä yhtä ammattia, jota tekisi loppuelämänsä, hän miettii.

Kumpikin nuorista uskoo, että oma ala työllistää myös tulevaisuudessa. Toisaalta näitä asioita he eivät ole juuri vielä pohtineetkaan, saati että niistä olisi juuri vielä heille puhuttukaan.