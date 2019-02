Eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta aktiivimallista – Oppositio ihmetteli hallituspuolueiden tyhjiä penkkejä: "Kaikki tietävät, kuinka nolo tämä laki on"

Eduskunta on käsitellyt tiistaina kansalaisaloitetta paljon kritiikkiä saaneen aktiivimallin kumoamisesta.

Keskustelussa oppositio suomi aktiivimallia kovasanaisesti.

Vasemmistoliiton Anna Kontula aloitti ryöpytyksen.

– Salin kokoonpanosta voi nähdä, että kaikki tietävät, mistä tässä on kysymys. Kaikki tietävät, kuinka nolo laki aktiivimalli on. Kaikki ne uhat, joita siihen asetettiin, ovat toteutuneet, hän aloitti ja silmäili hallituspuolueiden tyhjiä penkkejä.

Kontula arvioi, etteivät hallituspuoluiden edustajat kehdanneet tulla puolustamaan lakia.

Missä on hallitus, huudettiin salista.

Hallituspuolueiden edustus olikin keskustelussa vähäinen. Aluksi paikalla olivat vain työministeri Jari Lindström (sin.) ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.).

Heitä oppositio jopa kiitteli vaivautumisesta paikalle.

Monissa muissakin opposition puheenvuoroissa paheksuttiin vähäistä hallituspuolueiden läsnäoloa ja arveltiin sen johtuvan kolkuttavasta omastatunnosta.

Keskustelun ollessa kesken paikalle ilmestyivät hallituspuolueista kokoomuksen Juhana Vartiainen ja myöhemmin sinisten Simon Elo ja keskustan Antti Kaikkonen.

Kansalaisaloitteessa aktiivimallista esitetään sen kumoamista vedoten siihen, että malli on kohtuuton työhakijoille.

Työttömän tuet leikkaantuvat, jos hän ei täytä aktiviisuuskriteerejä. Aktiivisuudeksi luetaan esimerkiksi työn tekeminen, yritystoiminta tai osallistuminen koulutukseen.

"Maalaisjärkikin sanoo, että mitä järkeä on leipoa pullaan kivi"

Kansalaisaloitteen aktiivimallin kumoamisesta allekirjoitti yli 140 000 ihmistä.

Aloite on kuitenkin käytännössä kuolinkorahdusvaiheessa, sillä asiaa eduskunnassa valmistellut sosiaali- ja terveysvaliokunta on ehdottanut aloitteen kumoamista.

Valiokunnan mietinnön mukaan aktiivimalli on jo muuttumassa muun muassa siltä osin, että työttömät voivat osoittaa aktiivisuutta alkuperäistä esitystä useammalla tavalla.

Tähän vetosi myös ministeri Mattila.

Opposition näkemys oli selvä.

– Nöyryyttävä, väheksyvä ja ilkeä ovat olleet ne sanat, joita minulle on kerrottu liittyen aktiivimalliin, moitti perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen jatkoi.

– Kun tämä aktiivimalli tuli, kysyin ministereiltä, miksi tällainen malli täytyy tehdä. Muistan, ministeri Lindström, että te vastasitte minulle jotakin tyyliin, että tämä nyt vain on tällainen kivi pullassa, joka on vain nieltävä. Kyllähän nyt maalaisjärkikin sanoo, että mitä järkeä on leipoa pullaan kivi. Kaikki sanovat, että ottakaa nyt kivi pois ja sitten maistuu paremmalta, hän sanoi ja kurottautui katsomaan Lindströmiä.

Lindström vastasi puheenvuoroihin. Hän myönsi, että malliin sisältyy epäoikeudemukaisuutta ja sitä on yritetty korjata.

– Se filosofinen kysymys kuuluu: mitä tilalle? Minua hämmentää tämä, että toisaalta sanotaan, että tästä leikkurista on luovuttava. Okei, se on oma asiansa. Mutta sitten sanotaan, että kaadetaan tämä koko malli. Mitä tilalle? Onko se filosofia oikein, että jos ei tee jotain, mitä pitää, siitä rangaistaan, ja jos tekee, siitä palkitaan? Itselleni on aika selvää, että näin tämän pitäisi olla.

Lindström vetosi moneen otteeseen siihen, että VTT selvittää parhaillaan, mitä vaikutuksia aktiivimallilla on ja sen jälkeen asiasta tiedetään enemmän.

Hänen mukaansa hallituksen asenne ei ole syyllistävä työttömiä kohtaan.

Vartiaisen puheenvuorot kiihdyttivät keskustelua

Keskustelu kiihtyi, kun kokoomuksen Juhana Vartiainen ryhtyi pitämään puheenvuorojaan.

Hänen mukaansa aktiivimalli on osoittanut toimivuuteensa, sillä osa on täyttänyt aktiivisuusehdon ja osa ei.

– Jos olisi niin, että kaikki työttömät olisivat onnistuneet täyttämään aktiivisuusehdon, niin silloinhan sillä tuskin olisi minkäänlaista työttömyyttä alentavaa vaikutusta ja aktiivisuusehdon täyttäminen olisi samalla tavalla helppoa kuin valon napsauttaminen päälle katkaisimesta, hän vertasi.

Vartiainen sanoi myös toivovansa, ettei aktiivimallia ryhdytä vesittämään niin, että mikä tahansa helposti sataava koulutus tekee mahdolliseksi aktiivimallin täyttämisen.

Salista kuului vastalauseita.

SDP:n Antti Lindtman kommentoi Vartiaisen sanoja.

– Tuo mitä äsken kuulimme edustaja Vartiaiselta, se on kovin tyly linja, Lindtman ihmetteli.

– Mutta ydin tässä on se, että aktiivimalli ei toimi ja se on epäoikeudenmukainen. Ei ole oikein, että sellaiseltakin työttömältä leikataan, joka tekee kaikkensa, mitä kohtuudella voidaan edellyttää eikä siitä huolimatta työllisty.

Vasemmistoliiton Silvia Modig sanoi ihmettelevänsä hallituksen ihmiskuvaa.

– Suurin osa ihmisistä haluaa olla aktiivisia, haluaa pyrkiä itselleen mielekkääseen elämään.

Työministeri Lindström näytti loukkaantuneen Silvia Modigin puheenvuorosta.

– Täällä jo epäillään allekirjoittaneen ihmiskuvaa. Voin edustaja Modig vakuuttaa, että minun ihmiskuvani kestää tarkastelun. Minä en ajattele työttömistä, että he ovat jotain ylimääräistä tai että heitä pitäisi potkia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ietintöön sisältyy neljä oppositiopuolueiden vastalausetta (siirryt toiseen palveluun), joiden mukaan kansalaisaloite pitäisi hyväksyä.

Eduskunta äänestää aloitteesta lähiviikkoina.

