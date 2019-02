Suomalainen startup-tohtori suuntaa Pohjois-Korean jälkeen Lähi-itään – Tavoitteena tukea libanonilaisten naisten perustamia yrityksiä

Startup-tohtori Jukka-Pekka Heikkilä herätti muutama vuosi sitten huomiota viemällä yrittäjyysoppia Pohjois-Koreaan.

Sen jälkeen Suomen Akatemian ja Aalto-yliopiston yrittäjyyden tutkijatohtori on suunnannut toimintaansa Lähi-itään ja Libanoniin.

Heikkilä ja Hankenissa väitöstutkimusta tekevä Fouad-Philippe Saade ovat aloittaneet yhteistyössä libanonilaisten kumppaneidensa kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on tukea paikallisten naisten perustamia startup-yrityksiä. Saade on itsekin kotoisin Libanonista.

Viime viikolla pohjoismainen 15-henkinen vapaaehtoisista koostuva asiantuntijaryhmä oli Beirutissa järjestetyssä Women Tech Startup Beirut (WTSUP!) -tapahtumassa (siirryt toiseen palveluun) koulimassa kahtatoista aloittavaa yritystä.

Kaksi parhaaksi valittua kasvuyritystä pääsevät osallistumaan Slush-tapahtumaan Helsingissä ensi syksynä.

Koodausopetusta tarjoava yritys valittiin parhaaksi

Paikallisten yhteistyökumppaneiden valitsemista kahdestatoista naisten perustamasta yrityksestä osa on jo tuotteineen markkinoilla, osa vasta kehittämässä yritysideaansa.

Slush-viikolle Suomeen raati valitsi TeensWhoCoden, joka kehittää kouluille alustaa, jossa nuoria opetetaan koodaamaan.

– Koodauksen perusteita halvalla luokkahuoneeseen tuovalla TeensWhoCodella on todella suuri potentiaali. Näitä alustoja ei ihan hirveästi ole tai ne ovat todella kankeita, Heikkilä toteaa.

Beirutissa parhaana palkitun TeensWhoCoden perustaja Nour Atrissi (vas.), Societe Generalen pankkiiri Jimmy El-Azar ja ohjelmistokehittäjä Firas Koussa. Jukka-Pekka Heikkilä

Niin ikään Slush-tapahtumaan valittiin kakkossijalle arvioitu Poyze-sovellus, joka ohjaa käyttäjäänsä tarvitsemansa kaltaiseen kauneussalonkiin.

– He voivat saada paljon apua siihen, miten kehittää applikaatiota. Yritysidea on kuitenkin aika kulttuurisidonnainen, koska kysymys on kauneussalongeista.

Slush-viikolle valittuja naisyrittäjiä valmennetaan ennen tapahtumaa, jotta nämä saavat yrittäjien ja rahoittajien kohtaamisesta mahdollisimman paljon irti.

– Matka ei ole palkinto. Tänne tullaan saamaan kokemusta muun muassa Slushin sisarorganisaation ja projektimme partnerin The Shortcut:n toiminnasta.

Tarkoituksena kasvattaa hanketta

Libanon on tasa-arvoindekseissä maailman häntäpäätä. Jukka-Pekka Heikkilä uskoo, että naisten mahdollisuudet toimia yrittäjinä kuitenkin tulevat parantumaan.

– Libanonissa on suuri aivovuoto myös maan sisäisesti. Siellä valmistuu paljon todella lahjakkaita naisia, mutta he eivät löydä paikkaansa työmarkkinoilla.

Yrittäjyys elää Heikkilän mukaan Libanonissa kukoistuskautta, mutta lainsäädäntö aiheuttaa usein hankaluuksia. Esimerkiksi Beirutin startup-puistossa Beirut Digital Districtissä toimii satakunta uusyritystä.

Tarkoituksena on kasvattaa toimintaa ensi vuonna. Silloin mukaan otetaan mahdollisesti myös pakolaisten perustamia startup-yrityksiä sekä paikallisia pidemmälle kehittyneitä teknologiayrityksiä ja kestävän kehityksen teemoja.

– Ei me mennä sanomaan, miten mikäkin asia on. Luomme alustan, jossa paikalliset naiset kouluttavat paikallisia kykyjä. Teemoina meillä on Suomesta tuotavana tasa-arvo ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille. Pyrimme myös tuomaan esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä sekä "giving back -kulttuuria", jossa autetaan toisia ilman rahallista vastiketta.

Portti molempiin suuntiin

Heikkilän mukaan tavoitteena on avata kasvuyrityksille portti Lähi-idästä Pohjoismaihin ja toisin päin. Pyrkimyksenä on muistuttaa libanonilaisia Euroopan markkinoista ja pohjoismaalaisia Lähi-idän markkinoista.

– Me unohdamme usein Lähi-idän markkinat. Luomme alustaa ja startup-kulttuuria sille, että lahjakkaat startup -tiimit voivat lähteä sieltä tänne ja täältä sinne.

Myöhemmin tavoitteena on Heikkilän mukaan suunnata toimintaa Libanonista muualle Lähi-itään.

