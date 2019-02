Yliopistojen yhdistyminen Tampereella ei näy opiskelijan arjessa mitenkään – henkilöstö kipuilee uuden johtamiskulttuurin kanssa

Kahden yliopiston ylioppilaskuntien yhdistäminen oli TREYn puheenjohtajan Paula Sajaniemen mukaan haaste, mutta ainakin toistaiseksi kaikki on mennyt mallikkaasti. "On rikkaus, että meillä on nyt kahden erilaisen ylioppilaskunnan väki yhdessä." Jussi Mansikka / Yle