Yhä useampi perhe jättää luistimet tai sukset ostamatta – Haukivuoren yhtenäiskoulu sai lahjoituksena rahaa talviliikuntavälineisiin

Kouluilla on pulaa lainasuksista ja -luistimista. Jos tulevaisuudessa yhä harvempi perhe ostaa koululaiselleen sukset, välineitä tarvitaan kouluille yhä enemmän.

Perheet ovat joka talvi saman pohdinnan edessä. Ostaako uudet luistimet tai sukset perheen koululaisille, jos kotiväki ei vapaa-ajalla viihdy ladulla tai pääse luistelemaan? Entä hävettääkö lasta, jos suksia tai luistimia ei ole vara hankkia?

Mikkelin Haukivuoren yhtenäiskoulun lähimaastossa kulkevilla laduilla viilettävät lapset eivät joudu tätä murehtimaan – omasta tai kaverin puolesta. Neuvottelukunta päätti oppilasedustajansa ehdotuksesta lahjoittaa kokouspalkkionsa uusien suksien hankkimiseen.

– Se on hyvä juttu, koska silloin on paremmat mahdollisuudet hiihtää. Uudet sukset ovat myös parempia kuin ne entiset, sanoo neljäsluokkalainen Senni Häkkinen.

– On hyvä juttu kyllä. Jos moneltakin oppilaalta on vaikka hävinnyt sukset, niin saa koululta, kertoo neljäsluokkalainen Joona Ylönen.

Sekä Joona Ylösen että Senni Häkkisen mielestä hiihtäminen on kivaa yhdessä tekemistä.

Lahjoitusrahalla ostettiin suksia, pulkkia ja liukureita

Lahjoitusrahojen avulla myös Haukivuoren yhtenäiskoulun välinevaraston kaikki luistimet käytiin läpi, ja ne ovat nyt hohtavassa terässä.

– Olen mukana neuvottelukunnassa, ja siellä mietittiin, mitä koulusta puuttuu. Mietin, että meillä on jo aika paljon kesävarusteita, mutta talvivarusteita voisi kunnostaa, kertoo kahdeksasluokkalainen Noora Numento Haukivuoren yhtenäiskoulusta.

Numento kertoo, että syitä siihen, miksi kaikilla lapsilla ei ole omia talviliikuntavälineitä, on monia.

– Jos talvessa muutaman kerran vain hiihdetään tai luistellaan, kaikki eivät halua tai voi ostaa kalliita suksia tai luistimia. Siksi on hyvä, että koululla niitä on.

Kahdeksasluokkalaiset Noora Numento ja Jarmo Eromäki uskovat, että hyvät lainavarusteet kannustavat oppimaan luistelua ja hiihtoa. Esa Huuhko / Yle

Toisaalta teini-ikäisten kasvupyrähdykset saattavat yllättää kotiväen kesken talvikauden tai koululaisen omat välineet saattavat rikkoutua, jolloin perhe ei ehdi tai pysty hankkimaan uusia jo seuraavan viikon liikuntatunnille. Kun koulun välinevarastossa on riittävästi varusteita, yllättäviinkin tilanteisiin löytyy apu.

Laki turvaa maksuttoman perusopetuksen

Lain mukaan perusopetus on maksutonta, joten vanhempia ei voi pakottaa ostamaan liikuntavälineitä. Välineiden puuttuminen ei saa Opetushallituksen mukaan vaikuttaa myöskään oppilaan liikunnan arvosanaan.

Haukivuoren yhtenäiskoulun rehtori Sanna Eromäki uskoo, että perheet päätyvät yhä useammin jättämään välineitä hankkimatta.

– Ehkä se suuntaus on se, että yhä harvemmalla on omat välineet. Me aina toivomme, että jokaisella olisi ne omat välineet ja voisi käydä myös vapaa-ajalla hiihtämässä. Mutta sitten yritämme tarjota koululla mahdollisuuden kokeilla hiihtoa myös niille, joilla ei omia välineitä ole, sanoo Eromäki.

Rehtori Sanna Eromäki laittaa hiihtäjiä matkaan.

Eromäki kertoo, että koulun välineet ovat niin ahkerassa käytössä, että aika ajoin niitä on joka tapauksessa uusittava kulumisen takia.

Myös liikunnan opetussuunnitelma on muuttunut niin, että siinä ei mainita urheilulajeja, vaan esimerkiksi niitä motorisia taitoja, joihin opetus tähtää. Opettajat voivat itse päättää, miten oppimistavoitteet saavutetaan. Hiihto voidaan korvata vaikka hankilentopallolla, kunhan se kehittää lasten motorisia perustaitoja.

Opetushallituksen opetusneuvos Matti Pietilä muistuttaa, että suuressa osassa Suomea on edelleen hyvät mahdollisuudet hiihtää liikuntatunneilla.

– Jos taas paikkakunnalla on vähälumisia talvia, järkeä saa käyttää, tiivistää Pietilä.

Neljäsluokkalaiset Rasmus Hartikainen ja Onni Kohvakka laittavat suksiin vauhtia. Esa Huuhko / Yle

Pietilän mielestä Haukivuoren yhtenäiskoulun saama lahjoitus välinehankintoihin on hyvä esimerkki siitä, että keinoja löytyy, jos niitä halutaan keksiä.

– On kiva kuulla paikallinen hyvän mielen ja hyvän tahdon ratkaisu. Kouluillahan voidaan järjestää esimerkiksi välinekirppiksiä vanhempainyhdistyksen kanssa yhteistyössä. Huolehditaan yhdessä välinevarastosta, otetaan vastaan pieneksi jääneitä välineitä.

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, että kouluilla on tarjota ajanmukaiset välineet käyttöön niille, joilla ei omia ole. Opettajat kyselevät aika ajoin esimerkiksi Facebookissa lahjoituksia.

Haukivuoren yhtenäiskoulun välinevarastosta riittää monenkokoisia liikuntavälineitä lainaan. Esa Huuhko / Yle

