Fiskars, Ponsse ja mitä niitä onkaan? Yritysnimi onnistuu harvoin, jos se pitää keksiä – Katso, mistä tunnetut firmat ovat saaneet nimensä

Japanilainen kellonvalmistaja Seiko kehitti vuoden 1964 Tokion olympialaisia varten tulostimen helpottamaan ajanottoa ja tulosseurantaa. Neljä vuotta myöhemmin alkoi elektronisen tulostimen sarjavalmistus. Yhtiö sai Epson-nimensä 1982. Se on nimimuunnos ja lyhenne sloganista Son of Electronic Printer.

Exxon