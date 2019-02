Karl Lagerfeldin tavannut Teemu Muurimäki: Chanelin on nyt pakko uudistua

Muotisuunnittelija Karl Lagerfeldin olemus on tuttu muotia seuraamattomallekin: tumma puku, korkea valkoinen kaulus, harmaa tukka poninhännällä. Ja tummat aurinkolasit.

– Hän oli pudottanut painoaan, koska halusi mahtua Hedi Slimanen suunnittelemiin slimmeihin vaatteisiin.

Muotisuunnittelija Teemu Muurimäki muistelee reilun vuosikymmenen takaista tapaamistaan Karl Lagerfeldin kanssa. Miehet osuivat sattumalta samaan cocktail-tilaisuuteen Pariisissa.

– Lagerfeld kulki ympäriinsä pienessä tilassa ja valokuvasi koko ajan.

Teemu Muurimäki, 45, on seurannut pitkään Karl Lagerfeldin uraa. Ei sentään alusta asti, sillä ensimmäiset vaatemallistonsa Lagerfeld suunnitteli jo 1950-luvulla. Italialaiselle Fendille hän alkoi tehdä töitä 60-luvulla ja vuodesta 1983 Lagerfeld on ollut maailman johtaviin muotitaloihin lukeutuvan Chanelin pääsuunnittelija.

Se on pitkä aika alalla, jonka olemukseen kuuluu muutos.

– Lagerfeldin ura on poikkeuksellisen pitkä, mikä tietysti edellyttää kykyä uudistua. Lisäksi hän rakensi jo varhain itsestään brändin. Se on ehdottomasti osaselitys hänen menestykselleen, Muurimäki sanoo.

Inspiraatiota ja innoitusta Lagerfeld on hakenut muun muassa malleistaan. Yksi Lagerfeltin muusa oli suomalainen huippumalli Angelica Kallio.

Teemu Muurimäki Milla Vahtila / Yle

Chanelin uusi johtaja on Lagerfeldin luottohenkilö

Jos on Lagerfeldin henkilöhahmo tunnistettava, samoin on tunnistettava hänen käden jälkensä suunnittelijana. Tosin Chanelilla sitä ohjasivat vanhan muotitalon perinteet.

– Chanelin vaatteisiin kuuluvat klassiset kultanapit ja tietynlaiset jakkukankaat. Rytmi, materiaalien käyttö, vaaleat värit, isot helmat – ne ovat ehkä Lagerfeldin tuomaa, Muurimäki pohdiskelee.

Muotitalojen joukossa Chanel ei ehkä ole ollut se uudistumishaluisin. Muurimäen mukaan Chanelilla on ollut muita keinoja pitää statuksensa korkeana. Se on muun muassa järjestänyt Pariisinkin mittapuulla poikkeuksellisen näyttäviä muotinäytöksiä.

Oma roolinsa Chanelin menestykseen on ollut Karl Lagerfeldin brändillä. Nyt kun keulakuva on pois, Chanel on muutoksen edessä.

– Chanelin linja on ollut pitkään Karl Lagerfeldin näköinen. Nyt sen on pakko muuttua. Chanelin täytyy päivittyä todella voimakkaasti, jos aikoo säilyttää asemansa, Muurimäki sanoo.

– Armanilla olen ollut töissä, Valentinoa ihailen ja Lagerfeldia olen aina seurannut Teemu Muurimäki

Chanel kertoi pian kuolinuutisen jälkeen, että sen uusi pääsuunnittelija löytyy talon sisältä. Hän on taiteellinen johtaja Virginie Viard, joka työskenteli Lagerfeldin kanssa yli 30 vuotta.

Teemu Muurimäki laskee Karl Lagerfeldin maailman viiden vaikutusvaltaisimman muotivaikuttajan joukkoon. Hänen omaan uraansa ja tyyliin Lagerfeld ei sen sijaan ole sanottavammin vaikuttanut.

– 1930-luvun alussa syntyi kolme tulevaa muodin huippua: Lagerfeld, Valentino ja Armani. Armanilla olen ollut töissä, Valentinoa ihailen ja Lagerfeldia olen aina seurannut. Vaikka Lagerfeld ei ole puhutellut vaatemuotoilullisesti, ihailen hänen pitkää uraansa.

– Muotisuunnittelija joutuu koko ajan miettimään, kuinka uudistua ja toisaalta säilyttää oma käden jälki. Karl Lagerfeld onnistui tässä lähes mahdottomassa tehtävässä.