Tältä se nyt näyttää: Tampereen ratikasta julkistettiin aidon kokoinen malli – "No ei huono"

Tamperelaiset saavat tutustua, miltä tuleva raitiovaunu näyttää. Raitiovaunun aidon kokoinen malli, maketti, saapui Tampereelle keskiviiikkona.

Maketti jäljittelee yksityiskohtaisesti ratikan tulevaa vaunua. Esimerkiksi maketin ohjaamo on varusteltu kuten todellisessa vaunussa.

Ohjaamossa voi testata, miltä tuntuisi olla ratikan kuljettaja.

Maketista löytyvät esimerkiksi kaikki lopullisessa raitiovaunussa olevat kaiteet, tangot ja tuet.

Myös pysäkit kuulutetaan, joskin kuuluttajan ääni ei ole vielä lopullinen.

– Maketti on pituudeltaan lähes puolet oikeasta vaunusta eli se on 16,8 metriä pitkä. Korkeutta on saman verran kuin oikeassa raitiovaunussa eli 3,6 metriä ja leveyttä 2,65 metriä, kertoo Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö.

Näyttelyyn on rakennettu ratikan makettia varten ramppi samalla mitoituksella kuin oikealla pysäkilläkin tulee liikennöinnin käynnistyessä vuonna 2021 olemaan.

Näköismalli sai pääosin positiivisen vastaanoton Yle Tampereen Facebook-sivulla:

– Upea.

– Tykkään kyllä.

– Luulin eka metroksi. Tyylikäs kapistus.

– No ei huono.

– Väri on oikea ja hyvä... Nättihän tuo on, vaikka en ratikan kannattaja sinällään olekaan.

– On sopivan retrofuturistinen, Facebookissa kommentoitiin.

Valot himmenevät kerran tunnissa

Näyttelyn valaistus himmennetään kerran tunnissa, jolloin ratikka näyttäytyy iltavalaistuksessa kahden minuutin ajan.

Jotkin maketissa esitetyt ratkaisut tarkentuvat tuotantoversiossa.

– Esimerkiksi joidenkin varustelumateriaalien välissä saattaa olla nähtävissä vielä toleranssiheittoja, mikä ei tietysti ole enää tuotantoversiossa hyväksyttävissä. Vaunun keulan ajo- ja huomiovalot ovat muodoltaan ja toiminnaltaan lopullisen kaltaiset, mutta käytetyissä komponenteissa on havaittavissa toisistaan poikkeavia värilämpötiloja. Tämä linjataan myöhemmin yhteneväiseksi tuotantomalliin. Nyt nähtävässä mallissa penkkien verhoilu on yksivärinen punainen, myöhemmin valmistuvalla istuinverhoilulla tulee olemaan vielä iso vaikutus sisätilan ilmeeseen, Idis Design Oy:n teollinen muotoilija Jussi Hurskainen sanoo.

Tällä hetkellä raitiotieliikennettä on vain Helsingissä. Myös ainakin Turku, Oulu ja Kuopio ovat olleet kiinnostuneita ratikasta.

Maksuton näyttely

Tampereelle on tilattu 19 raitiovaunua. Raitiovaunut valmistetaan Transtech Oy:n Kajaanin Otanmäen-tehtaalla.

Tampereella rakennetaan parhaillaan ratikalle kiskoja. Raitiovaunuliikenne käynnistyy Tampereella vuonna 2021.

ForCity Smart Artic X34 -mallin raitiovaunut ovat 37 metriä pitkiä, kolmiosaisia ja kahteen suuntaan ajettavia.

Kaupunkilaisten nähtäväksi maketti tulee torstaina kello 14 Tampere-taloon. Maksuton näyttely on avoinna 21.–26.2.2019, to–pe klo 14–18 ja la–ti klo 10–19. Näyttelyn päätyttyä maketti siirretään Rollikkahalliin, jossa maketti-näyttely avautuu yleisölle huhtikuussa.

