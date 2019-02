Elokuisen Jyväskylän MM-rallin reitti julki – viime kesän ruuhkista pyritään nyt eroon

Jyväskylän MM-rallin reitti uudistettiin reippailla linjoilla viime kesänä. Uudistus sai yleisöltä, kilpailijoilta ja tiimeiltä runsaasti kehuja, mutta kipukohtiakin jäi hoidettavaksi ensi kesää ajatellen.

Viime kesänä ongelmia syntyi parin erikoiskokeen ruuhkauduttua niin, että kaikki katsojat eivät ehtineet erikoiskokeille ja kilpailijoillakin oli hankaluuksia ehtiä lähtöön.

– Esimerkiksi perjantaina Oittilan erikoiskokeelle oli kilpailijoilla ja katsojilla vaikeuksia päästä keskellä päivää. Nyt Oittila on aikataulutettu uudelleen aamun ensimmäiseksi. Kilpailijat saadaan vietyä eri reittiä ja uskon, että näin ongelma korjautuu, kertoo reitistä vastaava apulaiskilpailunjohtaja Kari Nuutinen AKK Sports Oy:stä.

Rallikomeetta Kalle Rovanperä, 18, ei hätkähdä, vaikka haastavana pidetty Oittila Korpilahdella on siirretty pitkän perjantaipäivän alkuun.

– Periaatteessa se on ensimmäinen kunnon pätkä rallissa. Se on aika tekninen, varsinkin kun viime vuonna siihen lisättiin pikkutie alkuun. Vaikea pätkä aloittaa ralli, mutta on ihan mielenkiintoista lähteä aamulla vetämään sieltä.

Jyväskylän MM-rallin pohjoisin lenkki on Äänekoskella ja eteläisin Päijälä Kuhmoisissa. Jarkko Riikonen / Yle

Leustu korvaa Tuohikotasen

Viime kesänä liikennetukoksia keskellä lauantaita aiheuttanut Tuohikotasen erikoiskoe siirtyyy nyt huilausvuoroon ja se korvataan läheltä löytyvältä Leustun erikoiskokeella Korpilahdella. Se edustaa perinteistä Suomen MM-rallitiestöä erilaisine teineen, hyppyineen ja nyppyineen.

– Leustu on keskisuomalaisen rallitien postikorttimaisema. Sieltä löytyy ikivanha kivisilta ja pätkä kulkee isojen peltojen välissä ihan ysiten välittömässä läheisyydessä. Se on kuin aikakapseli, joka kätkee paljon muistoja rallien ratkaisuista eri vuosina, kertoo nuorempana rallia ajanut Joni Pakarinen Ylen Ralliradiosta.

Kalle Rovanperä tykkäsi viime vuonna Tuohikotasen erikoiskokeesta ja toivoo Leustusta samanlaista kokemusta.

– Leustua en ole ikinä ajanut läpi ja tiedän, että se on mielenkiintoinen pätkä ja onhan se kiva ajaa eka kertaa nuotista. Videolta katsottuna se näyttää makeen näköiseltä.

Neljä päivää ja 23 erikoskoetta

Suomen MM-ralli alkaa Jyväskylässä torstaina 1. elokuuta aamun testierikoiskokeella Vesalassa. Varsinainen kisa käynnistyy samana iltana ”cityerikoiskoe” Harjulla, Jyväskylän ytimessä.

– Harju on aika kinkkinen pätkä aloittaa kisa ja se on ajettava tosi tarkasti. Mutta on siellä hieno fiilis ajaa, kun on ihan törkeesti porukkaa ja siinä on kuitenkin ihan soraa ja asfalttia niin se on aika vaikea aloitus, Kalle Rovanperä arvioi.

Sami Kolsi, Kari Nuutinen ja Joni Pakarinen Jyväskylän rallin ytimessä Lutakossa viisi kuukautta etuajassa. Arvo Vuorela / Yle

Illan suussa sunnuntaina 22 erikoiskoetta myöhemmin on selvillä Jyväskylän voittaja 2019. Viime vuonna voiton nappasi Tommi Mäkisen luotsaaman Toyota-tallin kuljettaja Ott Tänak.

Ensi kesän ralli huipentuu viime kesän tapaan Ruuhimäen Power Stagen megahyppyihin Lievestuoreella, Laukaassa.

– Niinkuin nähtiin, niin siellä oli runsaasti yleisöä ja kuvat levisivät ympäri maailmaa. Ja onpa seuraavana kalenterissa olevassa Meksikon MM-rallissa haettu loppuun pitkälti samantyyppinen ratkaisu, Kari Nuutinen myhäilee.

– Ennen vähän karsastin viimeisenä ajettavaa Power Stagea, mutta onhan se hienoa, että se säilyy. Sehän tarkoittaa sitä, että loppuun asti yritetään ja Ruuhimäessä sitä, että sitä pidemmälle lennetään mitä kovempaa maalilinja ylitetään, Joni Pakarinen filosofoi.

– Maalihyppyri on aika hieno ja näyttävä, mutta ei se ole paras tapa tulla maaliin. Pitäisi ajaa kovaa yli, mutta ei saa hölmöillä yhtään. Se on aina vähän vaikeampi paikka tulla maaliin, mutta onhan se hieno lopetus rallille, Kalle Rovanperä pohtii Puuppolassa.

Kalle Rovanperän hyppytyyliä Ruuhimäen maalilinjalla kesällä 2018. Tomi Hänninen