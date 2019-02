– Tämä on ollut varmaan tähän mennessä rakennuksen kuvatuin kohta, sanoo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija Maria Aalto ja pysähtyy pääaulan jyhkeiden portaiden eteen.

Tästä eivät monet ole vielä kävelleet.

Jos nyt paistaisi aurinko, se todennäköisesti lakaisisi koko luonnonkivisen portaikon ja kimmeltäisi kultaisiksi maalatuissa kaiteissa. Mutta on aula sumuisen päivän lonkeronharmaassakin valossa edukseen.

– On kyllä todella hyvät ensivaikutelmat koko rakennuksesta. Oma suosikkini on opiskelutila learning hub, jossa on paljon porukkaa koko ajan, neljännellä vuosikurssilla oleva Aalto kertoo.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ala-aulan portaikko on portugalilaista luonnonkiveä. Petteri Juuti / Yle

Kotoisa. Se on adjektiivi, jolla toisen vuosikurssin kauppislainen Heikki Helaniemi uudenkarheaa rakennusta kuvaisi.

– Opiskelijathan viettävät aika ison osan päivistään ja joskus öistäänkin koulussa, joten oli hyvä, että tästä tuli heti kotoisa fiilis, Helaniemi sanoo.

KY:n hallitukseen kuuluvien Aallon ja Helaniemen mukaan heidän uuden opinahjonsa suunnittelussa on otettu hyvin huomioon monimuotoiset opiskelutavat ja erilaisten opiskelijoiden tarpeet.

Kaikissa suunnitteluvaiheissa nimittäin kuunneltiin rakennuksen käyttäjiä: henkilökuntaa, opiskelijoita ja alumneja.

Viihtyminen on nostettu tavoitteissa korkealle.

Siksi siellä täällä on erilaisia pöytä- ja tuoliryhmiä. Osa tilasta on varattu hiljaiselle työskentelylle, ja loikoiluun kutsuvia design-nojatuoleja on niin monta, että niistä tuskin tulee kiistaa.

Myös pistorasioita riittää.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevat Heikki Helaniemi ja Maria Aalto kiittelevät uusien tilojen toimivuutta. Petteri Juuti / Yle

Muutto sujui konmarituksen hengessä

Yksi aikakausi päättyi viime maanantaina, kun Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu muutti Helsingin Töölöstä Espoon Otaniemeen Aalto-yliopiston kampukselle.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaatin tutkintoon liittyvät opinnot on järjestetty Otaniemessä jo vuodesta 2015 lähtien. Maanantaina perässä seurasivat myös maisterivaiheen opiskelijat sekä kauppiksen koko henkilökunta.

Kauppakorkeakoulu-rakennus tarjoaa tilat henkilöstölle ja maisteri- ja tohtoriopiskelijoille, yhteensä noin 2 000 henkilölle. Petteri Juuti / Yle

Nyt kauppakorkeakoulun kaikki kuusi laitosta ovat ensimmäistä kertaa liki viiteenkymmeneen vuoteen saman katon alla neljässä kerroksessa.

Töölössä kauppatieteellisen tiedekunnan toiminnot sijaitsivat neljässä eri rakennuksessa, eivätkä kollegat välttämättä juuri nähneet toisiaan.

– Eilen lounaalla puhuttiin, että täällähän näkee pelkän aamupäivän aikana enemmän ihmisiä kuin Töölössä pitkään aikaan, kehityspäällikkö Perttu Kähäri Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta kertoo.

Runeberginkadulla Etu-Töölössä sijaitseva vuonna 1950 valmistunut entinen päärakennus menee keväällä remonttiin. Mittava remontti tehdään tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Learning hubiksi nimetty opiskelutila on Aallon opiskelijoiden käytössä 24/7. Petteri Juuti / Yle

Muutto uusiin tiloihin tapahtui Kähärin mukaan itse asiassa jopa ajateltua nopeammin ja helpommin, vaikka hamstraamisesta tunnettu yliopistoväki sai kehotuksen siivota huolella ja karsia reippaasti ennen siirtymistä Otaniemeen.

– Siinä kävi sitten niin, että kolmestatuhannesta tilatusta muuttolaatikosta puolet lähti tyhjinä takaisin, Kähäri sanoo.

Siinäpä esimerkki varsin onnistuneesta konmarituksesta.

Yhteistyötä ilman loskaa

Innovaatioiden ja yhteistyön uskotaan lisääntyvän entisestään nyt, kun kaikki vuonna 2010 aloittaneen Aalto-yliopiston kolme korkeakoulua – teknillinen, taideteollinen ja kauppakorkeakoulu – sijaitsevat vihdoin samalla kampuksella Otaniemessä.

– Nyt tuntuu siltä, että olemme osa tätä Aalto-yhteisöä, kun sijaitsemme ihan keskellä kaikkea. Se on todella motivoivaa, Kähäri sanoo.

Kauppakorkeakoulun tilat ovat osa isompaa rakennuskokonaisuutta. Siihen kuuluu taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun rakennus Väre, joka valmistui syksyllä 2018.

Samassa kokonaisuudessa ovat myös kauppakeskus A Bloc ja Otaniemen metroasema.

Kauppakorkeakoulun julkisivussa on lasipintojen lisäksi myös Otaniemelle tyypillistä punatiiltä. Petteri Juuti / Yle

Kokonaisuuden on suunnitellut Aallon alumneista koostuva Verstas Arkkitehdit, joka voitti vuonna 2012–2013 käydyn kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun.

Aaltolaisten ei tarvitse miettiä säähän sopivaa pukeutumista, sillä rakennuskompleksissa pystyy liikkumaan sisätiloissa jopa metroon asti. Lattiapinta-alaa on kokonaisuudessaan lähes 42 000 neliökilometriä.

Kähäri kertoo, että jotkut kollegat ovatkin jo vitsailleet, että nyt kannattaisi ostaa asunto Kalasatamasta. Silloin voisi kulkea koko vuoden shortseissa.

Virallisia avajaisiaan ytimekkäästi Kauppakorkeakouluksi nimetty rakennus juhlii vasta keväämmällä toukokuussa.

