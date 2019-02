Varo lipunmyyntisivusto Viagogoa, neuvoo kuluttajaviranomainen

Valituksia on tullut muun muassa lipuista, olemattomista tapahtumista ja piilokuluista

Lipunmyyntisivusto Viagogon kanssa asioimista kannattaa harkita tarkkaan, sanoo kuluttaja-asiamies.

Suomen kuluttajaviranomaisille on tullut kahden viime vuoden aikana noin 500 yhteydenottoa Viagogosta, ja sivuston toiminta on oikeuskäsittelyssä Sveitsissä.

Kuluttajien ilmoitusten mukaan sivustolla on ollut harhaanjohtavaa tietoa tapahtumalippujen määristä ja hinnoista.

Monille on myös syntynyt käsitys, että Viagogo on tapahtumien virallinen lipunmyyjä. Kyse on kuitenkin lippujen jälkimarkkinapaikasta, jonka kautta kuka tahansa voi myydä ostamiaan lippuja eteenpäin.

Sivustolla saatetaan väittää, että tapahtuman liput ovat loppumassa, vaikka kyse on vain Viagogon kautta saatavilla olevista lipuista. Lisäksi sivustolla ei ilmoiteta selvästi arvonlisäverosta tai käsittely- ja varausmaksuista, minkä vuoksi maksukorteilta on veloitettu ilmoitettua suurempia hintoja.

Lippuja myydään myös tapahtumiin, joita ei ole edes olemassa, kuluttaja-asiamies kertoo tiedotteessa.

Viagogo ei kerro esimerkiksi lippujen ostamiseen tai käyttämiseen liittyvistä rajoituksista. Jotkut tapahtumanjärjestäjät edellyttävät, että lipun käyttää sen alkuperäinen ostaja.

Asiakaspalvelu monen mutkan takana

Hankaluuksia on Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan aiheuttanut sekin, että kuluttajien on ollut vaikea saada yhteyttä Viagogon asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiamies pyysi lokakuussa vuonna 2017 Viagogolta selvitystä kuluttajien ilmoittamista ongelmista. Viagogon kotimaassa Sveitsissä yhtiötä vastaan on nostettu siviilikanne, jonka oikeuskäsittely on yhä kesken. Tuomioistuimen ratkaisu koskee kaikkia kieliversioita, joten Suomen kuluttaja-asiamies odottaa sveitsiläisten päätöstä ennen kuin ryhtyy jatkotoimenpiteisiin.

KKV neuvoo kuluttajia ilmoittamaan pankille, jos Viagogolta ostetusta lipusta on veloitettu pankki- tai luottokortilta tai tililtä ilmoitettua enemmän. Luottokortilla tehdystä ostoksesta voi kääntyä luotonantajan puoleen, jos yritys ei toimita ostosta, laskuttaa sen väärin tai ostoksessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe.

