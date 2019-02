Maahanmuuttajien työllistymistä edistävät keskukset starttaavat viiden miljoonan potilla – ”Jo neljä on työllistynyt meidän kauttamme”

Tästä on kyse Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriminiseriö ovat myöntäneet viisi miljoonaa euroa viidelle kunnalle maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan.

Osaamiskeskukset starttaavat Turussa, Espoossa, Vantaalla ja Tampereella. Helsingissä 2 vuotta toiminut Stadin osaamiskeskus sai lisärahoitusta.

Osaamiskeskukset pyrkivät nopeuttamaan maahanmuuttajien pääsyä koulutukseen ja työelämään.

Turku on työllistänyt jo neljä maahanmuuttajaa viikon aikana.

Helsingissä maahanmuuttajien työllistymisessä on auttanut jo kaksi vuotta Stadin osaamiskeskus. Nyt toiminta sai lisärahoitusta toiminnan laajentamiseen.

– Tarkoituksena on, että Helsinki jakaa omaa osaamistaan ja kokemuksiaan toiminnasta muille osaamiskeskuksille, opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta kertoo.

Heinivirran mukaan Stadin osaamiskeskuksen toiminnan tulokset näyttävät hyviltä. Maahanmuuttajien työllistymisessä auttavat opetusalan osaajat sekä työvoimahallinto. Toimintaa nopeuttaa myös se, että asiakas pääsee asioimaan omalla kielellään.

Kielirobotit saapuvat Turkuun

Turun Työllisyyspalvelukeskuksen Työpisteen yhteyteen avautui Maahanmuuttajien osaamispiste vasta viikko sitten, mutta toiminta vaikuttaa lupaavalta jo nyt. Palvelua voi saada muun muassa arabiaksi, kurdiksi, persiaksi, venäjäksi, bosniaksi ja albaniaksi. Harvinaisempia kieliä varten Maahanmuuttajien osaamispiste voi ostaa tulkkauspalveluita.

– Tämän viikon aikana jo neljä maahanmuuttajaa on työllistynyt meidän kauttamme, Turun Maahanmuuttajien osaamispisteen hankepäällikkö Minja Vaherkylä iloitsee.

Täällä me annamme henkilökohtaista neuvontaa työllistymiseen asiakkaan omalla kielellä. Minja Vaherkylä

Virallisesti Turun Maahanmuuttajien osaamispiste avautuu maaliskuun puolivälissä, jolloin tilatkin ovat valmiit. Kielirobottikin saapuu myöhemmin keväällä.

– Meille tulee tänne kielellinen kuntosali, jonne voi tulla opettelemaan suomea ilman ajanvarausta kielirobotin avulla. Stadin osaamiskeskuksessa tällaiset robotit ovat olleet käytössä, Vaherkylä kertoo.

Toinen kielirobotti saadaan Turun ammatti-instituutille, joka on osa Maahanmuuttajien osaamiskekus -hanketta.

Hankkeessa kiinni isot summat

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö myönsivät yhteensä viisi miljoonaa euroa toiminnan käynnistämiseen viidessä isossa kaupungissa. Turun ja Helsingin lisäksi rahaa saivat Espoo, Vantaa ja Tampere.

Turulle myönnettiin 930 000 euroa ja Turun kaupunki myönsi omavastuurahaa 30 prosenttia avustussumman päälle. Hankepäällikkö Minja Vaherkylä uskoo, että summa on oikein riittävä toiminnan käynnistämiseen.

Hänen mukaansa on suuri ongelma, että maahanmuuttajat siirtyvät palvelusta toiseen, mutta eivät pääse kiinni työelämään. Osaamispisteen tehtävänä on koordinoida ja koota palveluita yhteen.

Turun maahanmuuttajien Osaamispisteen hankepäällikkö Minja Vaherkylä toteaa, että määräraha riittää hyvin toiminnan käynnistämiseen. Anniina Virtanen / Yle

– Tavoitteenamme on katkaista tämä kierre. Täällä me annamme henkilökohtaista neuvontaa työllistymiseen asiakkaan omalla kielellä, Vaherkylä sanoo.

Työllistyminen ei aina vaadi suomen kielen taitoa

Osaamispiste työllistää Turun Työpisteellä 14, ammatti-instituutilla kolme ja Infotorilla yhden työntekijän.

– Meillä on monikulttuurisuusasiantuntijoita, jotka pystyvät tekemään yhteydenoton työnantajalle. He voivat tehdä alkuvaiheen perehdytystä työhön, joten kielestä ei ole työllistyminen kiinni.

On varmasti myös ryhmiä, jotka eivät ole kohderyhmää, mutta tulevat käyttämään meidän palveluitamme. Se on tietysti toivottavaa. Minja Vaherkylä

Usein heikosti suomen kieltä osaavat työllistyvät Vaherkylän mukaan niin sanottusti matalasti palkattuihin sisääntuloammatteihin, kuten siivousalan työtehtäviin tai kokoonpanotöihin tehtaisiin. Osaamispisteen asiakkaisiin kuuluu myös korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, joille pyritään löytämään väyliä oman alan töihin esimerkiksi täydennyskoulutuksen avulla.

– Hankkeen tavoitteena on, että se tavoittaisi 8 000 turkulaista työikäistä maahanmuuttajaa. On varmasti myös ryhmiä, jotka eivät ole kohderyhmää, mutta tulevat käyttämään meidän palveluitamme. Se on tietysti toivottavaa, Vaherkylä sanoo.

Hän arvelee, että moni löytää tiensä uuteen palveluun puskaradion kautta. Lisäksi TE-toimistot, oppilaitokset, järjestöt ja kotokouluttajat, sekä jo olemassa olevat hankkeet ohjaavat työikäisiä maahanmuuttajia Osaamispisteelle.

Lue lisää:

Ministeriöiltä jättiavustus maahanmuuttajien osaamiskeskusten perustamiseksi – viisi miljoonaa viidelle kaupungille