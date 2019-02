Ministeri Mykkänen: Isis-taistelijoita ei houkutella Suomeen, mutta lähtökohta on, että kansalaisuus säilyy

Kynnys esitutkinnan tai radikalisaation tunnistamiseen aiotaan pitää matalana. Takaisin pyrkiviä on Mykkäsen mukaan "yllättävän vähän".

Suomen peruslinja on, että ne Isisin riveissä taistelleet, joilla on Suomen kansalaisuus, voivat palata takaisin Suomeen, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen (kok.)

– Emme lähde Isis-taistelijoita mistään houkuttelemaan tai hakemaan Suomeen. Lähtökohta on tietysti, että jos on Suomen kansalaisuus, ja matkustusasiakirjat kunnossa, suomalaisuus on olemassa, Mykkänen sanoo.

Isis-alueita palaavien tuloon valmistautudutaan Mykkäsen mukaan Suomessa jo etukäteen, kun tieto esimerkiksi suurlähetystöjen kautta saadaan.

–Ennen kuin [henkilö] siirretään Suomeen, valmistaudutaan siihen, että esitutkintakynnys on hyvin alhaalla, jos henkilö on epäilty rikoksesta taistelualueella.

–Ilmankin rikosepäilyä pitää kohdistaa erityiset toimenpiteet radikalisaation tunnistamiseen ja siitä irrottamiseen, Mykkänen sanoo.

"Lapset eivät kohtaloaan valinneet"

Syyriaan lähteneistä takaisin Suomeen on Mykkäsen mukaan pyrkinyt "yllättävän vähän".

Etupäässä vuoden 2016 aikana täältä lähti yhteensä noin 80 aikuista taistelemaan Syyriassa Isisin riveissä. Heidän mukanaan lähti parisenkymmentä lasta. Isis-alueilla on myös syntynyt lapsia.

–Niin tuomittavaa kuin henkilöiden toiminta on, on myös alueella syntyneitä pieniä lapsia, jotka eivät ole kohtaloaan valinneet. Heidän järkyttävään tilanteeseensa täytyy suhtautua erityisellä huolella, Mykkänen muistuttaa.

Syyriaan lähteneistä aikuisista noin puolet on kuollut, ja osa on jo palannut.

Mykkänen: Osoittaa lain tarpeellisuuden

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä, jonka mukaan terroritekoon syyllistynyt Suomen kansalainen voisi tietyissä tapauksissa menettää Suomen kansalaisuuden, mikäli hänellä on myös jonkin muun maan kansalaisuus.

Tämä esitys koskisi voimaan tullessaan Suomen elintärkeitä etuja vastaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia.

– Oleellista on antaa signaali, ettei terrorijärjestön riveihin pidä lähteä, ja sillä on vakavat rikosvastuulliset seuraukset, Mykkänen sanoo.

Taannehtivasti ei rangaistuksia Suomessa anneta. Myös joulukuussa 2016 tuli voimaan laki terrorijärjestön rivehin matkustamisen rangaistavuudesta. Useimmat lähtivät Suomesta Isisin riveihin jo aikaisemmin vuonna 2016.

Mykkäsen mielestä keskustelu Isis-taistelijoiden paluusta osoittaa kuitenkin lakiesityksen tarpeellisuuden.

– Minusta tämä tilanne kuvaa sitä tarvetta miksi esitys näinkin vakavasta seurauksesta kuin kansalaisuuden menettämisestä on tehty.