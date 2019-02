Herätys: Hallitus kertoo seksuaalirikosten torjunnasta, juutalaisvastaisuus huolestuttaa ranskalaisia, pakkaset palaavat

Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn uusia lisätoimia

Hallitus on saanut valmiiksi ehdotuksensa seksuaalirikollisuuden ja maahanmuuttajataustaisten rikollisuuden ennaltaehkäisyn ja torjunnan lisätoimista. Lisätoimia on käsitelty sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) johdolla kahdessa ministerityöryhmässä. Hallitus järjestää tiedotustilaisuuden asiasta kello 13. Voit seurata sitä suorana Ylen verkkosivuilla.

Perustuslakivaliokunta pui jälleen tiedustelulakeja ja sotea

Jyrki Lyytikkä / Yle

Perustuslakivaliokunta jatkaa tänään tiedustelulakien uudelleen käsittelyä. Sotilas- ja siviilitiedustelulait lähetettiin viime viikolla takaisin valiokuntiin, koska niiden epäiltiin olevan perustuslain vastaisia. Aamulla perustuslakivaliokunta kuulee vielä kerran useita perustuslakiasiantuntijoita, joista osa on julkisesti arvostellut tiedustelulakeja ja katsonut niiden loukkaavan kansalaisten viestintäsalaisuuden suojaa ja muita perusoikeuksia. Tiedustelulakien palauttaminen valiokuntiin tuo lisäpaineita erityisesti perustuslakivaliokuntaan, jolta yhä odotetaan lausuntoa myös sote-uudistuksesta.

Juutalaisvastaisuus huolestuttaa ranskalaisia

Tuhannet ranskalaiset kokoontuivat tiistaina illan pimetessä Pariisin Tasavallan aukiolle vastustamaan väkivallantekoja ja vihapuhetta. Ian Langsdon / EPA

Niin kutsuttu keltaliiviliike on nostanut Ranskassa esiin myös juutalaisvastaisuutta ja rasismia. Ranskan presidenttiä ja hallitusta vastustava liike on kerännyt liepeilleen juutalaisvihaa levittäviä ääriajattelijoita, jotka hyödyntävät liikkeen suosiota ja protestien saamaa medianäkyvyyttä. Myöhään tiistaina kymmenet tuhannet ranskalaiset kokoontuivat protestoimaan juutalaisvastaisuutta ja vihapuhetta.

Hiihto ei ole ollut pakollista enää vuosiin, silti melkein joka koulussa sivakoidaan

Tuomas Hirvonen / Yle

Koulujen hiihtotunnit pitävät pintansa, vaikka monessa kodissa ei tätä perinnelajia enää harrastetakaan. Somessa käydään vilkasta keskustelua muun muassa siitä, onko välineiden hankinta kodin vai koulun vastuulla. Hiihto, kuten muutkin lajit poistuivat jo vuosia sitten koulujen opetussuunnitelmasta. Monen opettajan mielestä hiihto on edelleen oivallinen laji opettamaan lapsille muun muassa motorisia perustaitoja. Hiihdon opetus on tänä päivänä jotain aivan muuta kuin millaisena monen koululaisen vanhemmat sen muistavat.

Maurin, 5, tarha-arki mullistui, kun pieniä päiväkoteja yhdistettiin uuteen ja isompaan

Toni Pitkänen / Yle

Useissa isommissa kaupungeissa aiotaan vähentää pienten päiväkotien määrää. Uudet yksiköt halutaan myös tehokkaampaan ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Sää pakastuu, merelle myrskyä

Yle

Sää on aluksi sateinen suuressa osassa maata, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Pohjoisessa sateet tulevat lumena, etelässä aluksi myös vetenä ja räntänä. Sää kuitenkin poutaantuu ja selkenee myöhemmin Lapista alkaen. Päivälämpötila on pääosin pakkasella 1–10 astetta. Pohjoistuuli on puuskissa kovaa, lännessä on paikoin myrskyisää. Tuulivaroituksia on sekä maalla että merellä. Ajokeli on huono suuressa osassa maata.

