Espoossa epäillyn tuhkarokkotartunnan saanut on rokottamaton lapsi – Tapauksia on yhä useammin, näin selvität oman suojasi tautia vastaan

MPR-rokote on kaikille maksuton rokote Suomessa. AOP

Espoon eilinen tuhkarokkoepäily kohdistuu rokottamattomaan lapseen, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus.

Epäilyn takia Matinkylässä sijaitsevan kauppakeskus Ison Omenan palvelutori suljettiin loppuillaksi. Palvelutorilla on kirjasto ja sen lastenosaston leikkipaikka, joka toimii samalla odotustilana neuvolaan ja terveydenhoitajille.

Husin infektiolääkäri Asko Järvinen kertoo, että tartuntaepäilyt ovat lisääntyneet parin viime vuoden aikana runsaasti. Erityisesti Pohjanmaan viimevuotisen tuhkarokkotapauksen jälkeen epäilyt ovat lisääntyneet.

– Taustalla on se, että tautia esiintyy monissa Euroopan maissa enemmän ja myös se, että kun asiasta puhutaan julkisuudessa, niin epäily tulee herkemmin mieleen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n rokotuksin estettävien tartuntatautien erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan käytännössä kaikki tartunnat on saatu ulkomailta. Lisäksi on muutamia tapauksia, joissa ulkomailta tartunnan saanut on tartuttanut lähellä olevaan.

Tautiin sairastuneet ovat kuitenkin yksittäistapauksia. Husin Järvisen mukaan Suomessa on niin hyvä rokotekattavuus taudille, että epidemiaa ei voi syntyä.

Tuhkarokkotapauksia Suomessa 2000-luvulla 2011 ulkomailta tuotuja useita tartuntoja, joista jatkotartuntoja

2017 kolme eri tuontitartuntaa

2018 kuusi eri tuontitartuntaa

2019 neljä eri tuontitartuntaa

viime vuonna 15 tapauksesta kymmenen pääkaupunkiseudulla

tänä vuonna kaikki viisi tapausta todettu Etelä-Suomessa

1. Kuka voi saada tuhkarokon?

Rokottamaton.

Pieni lapsi, jolla ei ole vielä täyttä rokotesuojaa (ensimmäinen rokote annetaan vauvaiässä, toinen 6-vuotiaana).

Erityisessä suojapuutoksessa ovat lisäksi 1960–1970-lukujen taitteessa syntyneet, jotka eivät ole sairastaneet tuhkarokkoa, mutta jotka eivät ole myöskään saaneet rokotusta.

2. Selvitä oma rokotussuojasi

Oman rokotussuojan voi selvittää esimerkiksi neuvolakortista, jos sellainen on vielä tallella. Rokotuksesta voi kysyä myös omilta vanhemmiltaan.

Tuhkarokkorokotus on kuulunut kansalliseen rokotusohjelmaan vuodesta 1975. MPR-rokote, jossa on suoja tuhkarokon lisäksi vihurirokkoa ja sikotautia vastaan vuodesta 1982.

Nuorempien rokotustietoja voi kysyä neuvolan tietokannasta.

Valtaosa ennen 1970-lukua syntyneistä on sairastanut tuhkarokon ja saanut näin suojan tautia vastaan.

3. Hanki rokotus tarvittaessa

Jos sinulla ei ole rokotusta tuhkarokkoa vastaan tai et ole varma asiasta, voit pyytää rokotuksen maksutta terveysasemaltasi.

4. Taudin oireet

Tauti alkaa usein hengitystieinfektion oireilla: kuumeella, yskällä, nuhalla, silmän sidekalvontulehduksella.

Muutaman päivän kuluttua poskien limakalvoille ilmestyvät vaaleat täplät.

3–5 vuorokauden kuluttua ensioireista punaläiskäinen ihottuma, joka alkaa usein korvien takaa tai otsalta ja laajenee koko vartalolle, lopuksi raajoihin.

Itämisaika noin 9–11 vuorokautta.

Tartuttavuusaika: neljä vuorokautta ennen ja jälkeen ihottuman puhkeamista.

5. Mitä tehdä, jos epäilet tautia?

Pysy kotona.

Ota yhteys terveysasemalle ja seuraa sieltä saatuja ohjeita.

Juttuun on haastateltu THL:n erityisasiantuntija Mia Kontiota sekä Husin infektioylilääkäriä Asko Järvistä.

