Kaupunki ryhtyi testaamaan asukkaidensa kuntoa: "Haluamme motivoida heitä liikkumaan"

Tiettävästi Suomen ainoa kaupungin omistama kuntotestausasema on avattu Kotkassa.

Tästä on kyse Kotkaan on avattu tiettävästi Suomen ainoa kunnan omistama kuntotestausasema.

Siellä voidaan mitata esimerkiksi hapenottokykyä, voimaa ja tasapainoa.

Asema maksaa kaupungille vuodessa noin 100 000 euroa.

Testauspäällikkö Max Koski auttaa hengityskaasuanalysaattorin Tapani Laakson kasvoille. Laakso on saapunut Kotkan uudelle kuntotestausasemalle hapenottokykytestiin, joka kestää reilut kymmenen minuuttia.

– Maski on yllättävän mukava. Ajattelin, että se olisi huomattavasti hiostavampi ja epämukavampi, Laakso toteaa.

Matto käynnistyy hänen kenkiensä alla, ja testi alkaa kuuden kilometrin tuntivauhdista. Sen edetessä tuntivauhti kiihtyy noin kilometrillä minuutissa. Maski Tapani Laakson kasvoilla mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kykyä kuljettaa happea fyysisessä rasituksessa.

Hän on päässyt ensimmäisten joukossa kokeilemaan keskiviikkona Kotkaan avatun uuden kuntotestausaseman laitteita. Välineistä on hyötyä etenkin kuntoutuspotilaille, mutta asema on avoinna kaikille hyvinvointinsa kartoittamisesta kiinnostuneille, vanhuksista kuntoliikkujiin ja kilpaurheilijoihin.

Testituloksien toivotaan motivoivan kaupunkilaisia liikkumaan.

– Idea testiasemasta tuli jo kaksi vuotta sitten. Sillä satsataan sekä urheiluvalmennuksen kehittämiseen että hyvinvoinnin edistämiseen. Tavallisellekin kuntoilijalle voidaan avata helposti esimerkiksi se, paljonko hänen perusaineenvaihduntansa on, Kotkan liikuntajohtaja Antti Mattila kertoo.

Aseman laitteilla on mahdollista tehdä esimerkiksi kävelyanalyysiä tai testata muun muassa suoraa hapenottokykyä, tasapainoa, voimaa, sekä nopeutta. Palvelujen hinnat asiakkaille vaihtelevat. Kehonkoostumusmittauksen voi ostaa muutamalla kympillä, kun taas laajempien testipakettien hinnat pyörivät parissa sadassa eurossa.

Laitteiden avulla voidaan tehdä myös tieteellistä tutkimusta esimerkiksi eri kuntoutusohjelmien hyödyistä.

Tasapainolaudalla voi pelata erilaisia tasapainoa haastavia pelejä. Tiina Karppi / Yle

Tavoitteena säästöt

Kotkan Steveco-areenalla sijaitseva asema on tiettävästi Suomen ainoa kaupungin omistama kuntotestausasema. Testausasemia on lähinnä urheiluopistoilla, ja ennen Kotkan aseman avaamista lähimmät vastaavat asemat löytyivät Vierumäeltä ja Pajulahdesta.

– Kotkassa on yrityksiä, jotka käyttävät tällaisia palveluita, ja nyt pystymme tarjoamaan niitä paikallisesti. Testien avulla voidaan edistää esimerkiksi työhyvinvointia, painonhallintaa sekä koululiikunnan tavoitteellistamista. Lisäksi esimerkiksi ammattikorkeakouluissa voidaan kehittää koulutusta, joka hyödyntäisi tämäntyyppistä laitteistoa, liikuntajohtaja Antti Mattila kertoo.

Kuntoasema maksaa kaupungille noin 100 000 euroa vuodessa. Viiden vuoden jälkeen arvioidaan, onko toiminta ollut kannattavaa ja jatketaanko sitä.

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian toiminnanjohtaja Jiri Auranen uskoo, että yksi aseman suurimmista hyödyistä on loukkaantumisten ennaltaehkäisy ja kuntoutuksen tehostaminen.

– Jos kuntoutuksen kautta saamme vanhuksia pysymään kauemmin kotona tai pystymme vähentämään lonkkaleikkauksia tällä alueella, asema maksaa itse itsensä aika nopeastikin takaisin, Auranen sanoo.

Tarkkaa analyysiä suorituskyvystä

Juoksumatolla voi juosta vaikka piikkarit jalassa, ja sitä voi käyttää myös esimerkiksi pyörän, rullasuksien tai pyörätuolin kanssa.

Käyttäjälle voidaan myös pukea ylle kannattelevat valjaat, joiden avulla hänen omasta painostaan saadaan hetkellisesti jopa sata kiloa pois. Tästä on hyötyä etenkin kuntoutuksen aikana.

– On hyvä, että testin tekevä asiantuntija pystyy myös olemaan mukana liikunnan neuvonnassa eri tasoilla, oli testattavana sitten tavallinen kuntoliikkuja tai huippu-urheilija. Testaus on yksilöllistä, ja siinä saa henkilökohtaista tietoa omasta kunnosta, liikuntajohtaja Antti Mattila sanoo.

Tuliterän juoksumaton lisäksi asemalta löytyy muun muassa kuntopyöriä, kehonkoostumusmittari sekä elektroninen tasapainolevy, jolla voi pelata tasapainoa haastavia pelejä. Osan välineistä voi viedä myös asiakkaan luo.

– Jos käyt lenkkeilemässä, voit arvioida, kuinka kolmen kilometrin lenkki meni nyt verrattuna parin kuukauden takaiseen. Täällä pystymme kuitenkin tarkempaan analyysiin siitä, miten kestävyys ja lihasvoima ovat kasvaneet, toiminnanjohtaja Jiri Auranen kertoo.

Testauspäällikkö Max Koski pitää huolen, että testit sujuvat turvallisesti. Tiina Karppi / Yle

Kilpailu itseä vastaan

Tapani Laakso on juuri saanut hapenottokykytestin päätökseen. Testauspäällikkö Max Koski auttaa hengityskaasuanalysaattorin pois hänen kasvoiltaan.

Tuloksista käy selville, että Laakson hapenottokyky on 47 millilitraa minuutissa painokiloa kohti. Kosken mukaan se on sarjassa hyvä Laakson ikään verrattuna.

– Olisinkohan puoli minuuttia pidempään jaksanut, tai jaksaisinko puolen vuoden päästä? Kyllä siinä alkaa kilpailla itseään vastaan, Tapani Laakso pohtii.

Hän saa testituloksensa pohjalta mukaansa myös treeniohjelman. Mutta tulisiko hän testaamaan kuntonsa uudelleen, esimerkiksi juuri puolen vuoden kuluttua?

– Voisin tulla, mikä ettei! Sehän tässä on ideana, että mitataan lähtötaso, jonka jälkeen treenataan ja sitten katsotaan paljonko kehitystä on tapahtunut, Tapani Laakso sanoo.