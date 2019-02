Talonmies Veikko Toivonen harjaa kesäkelit talven keskelle – turkulaistaloyhtiö ylpeilee työn jäljellä Twitterissä

Tästä on kyse Kulkuväylien kunnossapito on puhuttanut paljon tänä talvena. Hankalat, vaihtelevat kelit ovat työllistäneet erityisesti kiinteistöjen kunnossapitoa.

Kiinteistöyhtiöiden resurssipula voi näkyä esimerkiksi huonosti hoidettuina jalkakäytävinä.

Turkulainen taloyhtiö kiitteli talonmies Veikko Toivosen kunnossapitotaitoja Twitterissä. Toivosen mielestä kulkuväylät pysyvät puhtaina, jos vain on aikaa ja resursseja.

Ei tarvita kuin yksi tiukka nykäisy ja turkulaisen kerrostaloyhtiön pihavarastosta alkaa kuulua terhakka moottorinpärinä. Ilmoille lehahtaa pikkuinen katku, mutta se katoaa pian talvipuuskan mukana.

Talonmies Veikko Toivonen, 57, jaksaa ilahtua siitä, että tärkeä työkalu suostuu tälläkin kertaa käynnistymään ilman vikurointia. Punainen harjakone on ollut Toivosen tärkeä kapistus taistelussa lunta, jäätä ja liukkautta vastaan jo 20 vuoden ajan.

Ennen konettakin Toivonen ehti kyllä hoitaa nykyistä työtienootaan jo kymmenen vuoden ajan. Silloinkin homma toki sujui, mutta vain hieman vaivalloisemmin.

Taivas tarjoilee tänäänkin hentoista pakkaslumisadetta, mutta kova tuuli toimii tehokkaana apumiehenä pihahommissa. Puutarhakatu 11–13 -yhtiön pihalla aikaisemmin tehty työ näkyy: katukivillä saattaa olla lunta, mutta lähinnä saumoissa. Ehdotan Toivoselle pullasudin hankkimista, jos sillä onnistuisi vuolemaan talven valkoisuuden pois niistäkin.

Toivosta naurattaa. Hän tietää olevansa tarkka. Kotona on saanut kuulla pientä naljailuakin lumitöiden tekemisestä vatupassin tarkkuudella.

Hyvä ja huono hoito nostettu esiin

Veikko Toivosen palkan maksaa taloyhtiö, joka tuntuu olevan erittäin tyytyväinen työn jälkeen ja laatuun.

Ellei olisi, niin tuskinpa Toivonen olisi saanut vuosikymmeniä hommassaan jatkaa. Ja tuskinpa taloyhtiö olisi silloin julkaissut Twitterissä Veikkoa ja hänen työnsä jälkeä hehkuttavaa viestiä.

Kuluvan talven aikana on kuultu enemmän negatiivisia kommentteja teiden huonosta kunnossapidosta. Erityisen painokkaasti liukkaudesta ovat pitäneet ääntä kevyen liikenteen kulkijat.

Esimerkiksi käy vaikkapa turkulaisnainen, joka luisteli (siirryt toiseen palveluun) Turun Sanomien videolla Turun keskustassa. Satakunnan Kansa kertoi jutussaan hokkarit jalkaansa laittaneesta Einari Vuorisesta, joka viiletti Reposaaren katuja tukka putkella ja terät soikeina (siirryt toiseen palveluun).

Toivosen kaltaisia talonmiehiä on Turussa parikymmentä. Suurimman osan kiinteistönhoidosta tekevät yhtiöt. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio sanoo, että kun resurssit ovat rajalliset, kohteita joutuu priorisoimaan.

– Jotkut paikat voivat tulla eteen myöhemmässä vaiheessa, hän sanoo.

Työ pitäisi tehdä heti, mutta

Veikko Toivonen on hoitanut saman taloyhtiön nurkkia niin pitkään, että tuntumaa talvikunnossapitoon alkaa olla. Työnantajan ylistävästä suhtautumisesta huolimatta hän ei huutele kenellekään olevansa se somesta tuttu ja siellä Turun parhaaksikin mainittu talonmies.

Monella huoltoyhtiöllä on minuuttiaikataulu ja monta kohdetta. Veikko Toivonen

Taidoillaan, tiedoillaan tai osaamisellaan ei Toivonen leveile. Pikemminkin tuntuu, että hänestä on vähän noloa mainita, että joskus taloyhtiön edustan jalkakäytävällä on oman ja naapuritontin rajalla ollut senttien korkuinen jääkynnys. Ei liene epäselvää, kummalla puolella tonttirajaa asteltiin jääkentällä.

Toivonen ei silti syytä tekijöitä, vaan on samaa mieltä Juuso Kallion kanssa.

– Ei ole aikaa tehdä. Silloin ei voi olettaa, että olisi aina hyvin tehty. Monella huoltoyhtiöllä on minuuttiaikataulu ja monta kohdetta, Toivonen sanoo.

20-vuotias harjakone laulaa talonmies Veikko Toivosen käsissä harva se päivä. Sannimari Lehtilä / Yle

Toivosella on yksi kohde ja yhtiö, jossa asukkaita on parisen sataa. Liikekiinteistöjä on yhtiössä lisäksi parikymmentä. Jos homma kerran sujuu, niin miksei useammalla yhtiöllä ole omaa talkkaria? Onko Toivonen kallis mies?

Suoraa vastausta ei saa.

– No miten sen nyt ottaa. Miten sen sitten laskee, että mitä viivan alle vuodessa jää, muotoilee Toivonen.

Oikea ajoitus on tärkeää

Veikko Toivonen sanoo, että kunnollisessa talvikunnossapidossa ei tarvita taikoja. Hyvä työn jälki on seurausta siitä, että homman hoitaa heti. Tekemättä jätetty työ kostautuu seuraavana päivänä.

Jos pinta on kuin lehmän selkä, sepeli toimii kuin kuulalaakerina. Veikko Toivonen

– Jos ei tee, edessä on tuplamäärä. Saatan välillä kolata pari–kolmekin kertaa paikat käsipelillä, jos lunta tulee vähän jatkuvammin. Vähän urheilumielelläkin.

Ainakin Turun keskustassa on monin paikoin ollut tänä talvena niin, ettei lunta ole poistettu, vaan liukkautta on yritetty torjua heittämällä soraa pahimpiin paikkoihin. Konsti se on toki sekin, mutta Veikko Toivosen seulasta se ei läpi menisi.

– Jos pinta on kuin lehmän selkä, sepeli toimii kuin kuulalaakerina. Ihmiset luulevat sepelin nähdessään, että pitoa on ja kulkevat kuin kesäkeleillä. Sitten ollaankin nurin, kun sora liukuu siinä jään päällä, Toivonen sanoo.

Hänellä on periaatteessa melko säännöllinen työaika. Silti työ on mielessä muulloinkin. Esimerkiksi sääennustuksia tulee tuijotettua oikeastaan jatkuvasti, ja siitäkin on välillä kotona huomauteltu.

– Katson sadetutkaa ja lämpötiloja. On hyvä vähän tietää, mitä on edessä, hän sanoo.

Lumihommista pitävä mies odottaa silti jo kevättä ja kesää.

– Silloin voi kyllä ottaa vähän rennommin.

20 vuotta vanha harjakone on Veikko Toivosen uskollinen työkaveri. Sannimari Lehtilä / Yle

