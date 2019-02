Päiväkodin uusilla laitteilla poikkeuksellinen vaikutus: "Sellaisillakin lapsilla, jotka eivät yleensä leiki yhdessä, on nyt yhteinen leikki ja kiinnostuksen kohde"

Tästä on kyse Kotkalaispäiväkoteihin on hankittu digilaitteita, kuten GoPro-kameroita, tablettitietokoneita ja green screen -kankaita.

Teknologian avulla lapset yhdistävät digimaailmaa leikkeihinsä.

Kotkan varhaiskasvatuksessa uskotaan, että digivälineet rikastuttavat oppimista.

5–vuotias Alba Ferrara asettelee pehmokissaa päänsä päälle. Kun kissa on saavuttanut tasapainon, irrottaa tyttö siitä kätensä. Kaksikon taakse on viritetty suuri vihreä green screen -kangas.

– Minä otan kuvan, niin ikään 5–vuotias Ea Ukkonen huudahtaa ja pomppii innoissaan ilmaan. Tabletin näyttö välähtää, ja kuva tallentuu kameraan.

Lankilan päiväkodin lapset keksivät tarinan tabletilla luomansa kuvan pohjalta. Juulia Tillaeus / Yle

Kun tytöt ovat kuvanneet toisensa, he valitsevat ilmaisesta kuvapankista mieleisensä taustakuvan. Opettajan avulla kuvat yhdistetään, ja pian lapset kissoineen keikkuvat värikkäiden talojen edustalla.

– Missäs te olette tässä kuvassa, lastentarhanopettaja Karin Klemola kysyy lapsilta.

– Värikkäässä talossa! Punaisessa talossa on kissojen sauna ja pinkissä ihmisten sauna, lapset vastaavat.

– Mitä te sitten teette, kun olette saunoneet, Klemola kysyy.

– Mennään mereen uimaan! Ja sitten syödään!

Lapset katselevat mielellään itseään videolta. Juulia Tillaeus / Yle

Tyttöjen keksimä tarina kuvataan videolle, ja näytetään muille lapsille.

Pian kertomus herää eloon leikkinä. Huoneen nurkasta löytyy sopiva paikka kissojen saunalle, ja lapset kierähtävät lattialle uimaan. Seinälle on heijastettu värikkäiden talojen kuva.

– Laitteiden kanssa on tosi hauska leikkiä, koska siis come on, mun äiti ei melkein ikinä anna minun käyttää hänen puhelintaan, paitsi ravintolassa, Alba Ferrara sanoo pontevasti.

Kaikki lapset leikkivät

Kotkan päiväkodeissa oppimisympäristöjä kehitetään yhdessä lasten kanssa. Päiväkoteihin on hankittu laitteita, joiden avulla lapset voivat yhdistää digitaalisen maailman leikkeihinsä ja syventää niitä. Tarkoituksena on osallistaa lapsia aiempaa enemmän.

Varhaiskasvatuksessa uskotaan, että digivälineet rikastuttavat oppimista ja opettavat lapsille hyödyllisiä taitoja, kuten tiedonhakua, tutkimista ja medianlukutaitoa.

–Päiväkotilapset ovat syntyneet digiaikaan, ja digilaitteet ovat jotenkin luonnollinen väline. Aikuisten kanssa on turvallista katsoa ja tehdä kuvia ja videoita, ja täällä oppii hyvin tunnistamaan, mikä on oikeaa ja mikä väärää, lastentarhanopettaja Karin Klemola sanoo.

Medialeikistä jokaiselle lapselle löytyy tekemistä. Juulia Tillaeus / Yle

Klemolan mukaan lapset ovat ottaneet laitteet hyvin haltuun.

– Niiden opettelu on ehkä ollut meille aikuisille vaikeampaa. Lapset osaavat käyttää laitteita tosi hyvin ja oppivat nopeasti, Klemola hymyilee.

Tarinat heräävät eloon

Kissat ovat saunoneet, ja on lasten vuoro. Seuraavaksi leikitään eväsretkeä. Kaikille löytyy oma paikkansa leikistä. Klemolan mukaan teknologia tuo lapset yhteen.

– Se on ollut yllätys, että kaikki lapset viihtyvät nyt niin hyvin yhdessä. Sellaisillakin lapsilla, jotka eivät yleensä leiki yhdessä, on nyt yhteinen leikki ja kiinnostuksen kohde.

Samaa lasten keksimää leikkiä jatketaan päiväkodissa monta viikkoa. Pitkäkestoisen leikin katsotaan kehittävän lasten sosiaalisia taitoja ja mielikuvitusta.

– En tiedä, onko tämä mielikuvitus ollut jossain piilossa, mutta medialeikin ja pitkäkestoisen leikin myötä se on tullut takaisin, ja se on tosi kiva asia, Karin Klemola sanoo.

Tabletin avulla muotoja voi opetella kolmiulotteisesti. Juulia Tillaeus / Yle

Klemola näkee, että teknologiaa voi hyödyntää varhaiskasvatuksen opetuksessa monin eri tavoin. Esimerkiksi muotoja voi opetella tabletin näytöltä.

– Lapset voivat tabletin avulla tarkastella vaikkapa kolmiulotteista kolmiota, ja sen jälkeen askarrella samanlaisen.

Digilaitteita kokeillaan ensin kolmessa kotkalaispäiväkodissa, mutta myöhemmin sama malli on tarkoitus jalkauttaa kaikkiin kaupungin päiväkoteihin.

