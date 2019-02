Millien kokoinen reikä löytyi vihdoin – pilasi kotkalaisen akvaariotalon koko alkuvuoden

Akvaariotalo Maretariumin suuren kala-altaan vuotokohta on löydetty Kotkassa. Itämeren kaloja esittelevän altaan seinästä on löytynyt minimaalisen pieni reikä.

– Ei sitä silmällä erottanut, toimitusjohtaja Sari Saukkonen kertoo.

Brittiläiset akvaariourakoitsijat saapuivat Kotkaan sunnuntaina ja tutkivat altaan. Reikä löytyi puhaltamalla paineilmaa altaan rakenteisiin. Reikä oli altaan lasikuituvuorauksessa, noin kahden metrin päässä siitä kohdasta, jossa vuoto havaittiin.

– Emme tiedä, miten reikä on syntynyt, Saukkonen sanoo.

Seuraavaksi reikä paikataan. Lisäksi altaan silikonitiivisteitä uusitaan. Saukkosen mukaan altaan parissa kuluu vielä noin kolmesta neljään viikkoa, ennen kuin se saadaan jälleen osaksi näyttelyä. Altaan pitää paikkaustöiden jäljiltä kuivua. Lisäksi sen pohjalle pitää esimerkiksi ajaa sieltä poistetut sorat.

Itämeri-allas on Suomen suurin akvaarioallas – tuplasti isompi kuin Helsingin Sealifen valtameriallas. Itämeri-altaaseen mahtuu 500 000 litraa vettä. Remontin jäljiltä altaaseen on rakennettu vanhan hylyn keula.

Akvaaritalo Maretarium Kotkassa avattiin pitkittyneen remontin jäljiltä helmikuun puolivälissä. Toistaiseksi vieraat voivat vielä seurata korjaustöiden etenemistä Itämeri-altaan lasin takaa. Miina Sillanpää / Yle

Itämeri-altaan vuoto havaittiin noin kaksi kuukautta sitten, joulun alla.

Akvaariotalossa oli tehty remonttia marraskuun alusta asti. Itämeri-allas on muun muassa sisustettu uudelleen. Lisäksi taloon on rakennettu muita, kokonaan uusia altaita ja sisäänkäynti on suunniteltu uusiksi.

Vuoto havaittiin, kun allasta ryhdyttiin remontin jälkeen täyttämään.

Brittiläisen ATL:n työmiehet kävivät Kotkassa tutkimassa ja korjaamassa allasta jo tammikuun alussa. Kun altaaseen ryhdyttiin toistamiseen laskemaan vettä, paljastui että se vuotaa edelleen.

Ongelman ratkaiseminen venyi, koska ATL:n työntekijät ovat olleet sidottuna muille akvaariotyömaille muun muassa Islannissa, Ranskassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa.

Nieriöitä varten Maretariumiin rakennettiin kokonaan uusi allas. Altaassa on kaksi kupolia, joiden kautta kaloja voi seurata. Miina Sillanpää / Yle

Lipputulot sivu suun

Itämeri-altaan ongelmien vuoksi akvaariotaloa ei päästy avamaan yleisölle suunnitellusti vuodenvaihteen jälkeen. Talo aukesi viime lauantaina, puolitoista kuukautta aiottua myöhemmin.

– Kuten ajattelinkin, uusi nieriäallas ja sen kaksi kupolia ovat olleet kovin suositut, Saukkonen kertoo nyt.

Kömpimällä kupoleihin altaan alle, nieriöitä voi seurata myös alapuolelta.

Koska Maretariumin ylpeys, valtava Itämeri-allas, on ollut tyhjä, on akvaariotalon pääsyliput on myyty puoleen hintaan.

Ylimääräisten korjaustöiden kulut maksaa allasurakoitsija, mutta Maretariumille tulee takkiin muun muassa menetetyistä pääsymaksutuloista.

– Olemme menettäneet pääsylippu- ja opastustuloja sekä myymälän tuottoja. Nettona tammikuun osalta se on noin 20 000 euroa. Sitä yritetään loppuvuoden aikana kiriä kiinni, toimitusjohtaja Sari Saukkonen sanoo.

Samaan aikaan vuokra- ja käyttökulut ovat juosseet.