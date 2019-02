Julkkistubettajat sanoutuvat jyrkästi irti lapsiin kohdistuvasta rahankerjuusta: "En ota lapsilta rahaa"

Suosituimmat tubettajat tietävät, että heidän yleisöissään on paljon lapsia. Herbalisti eli Juuso Karikuusi kertoo, että lapset tulevat tarjoamaan heille rahaa myös fanitapaamisissa.

Ylen juttu tubettajien ja pelistriimaajien lapsiin kohdistuvista rahapyynnöistä on herättänyt runsaasti keskustelua vanhempien, pelistriimaajien ja tubettajien keskuudessa.

Jutussa kerrottiin, kuinka osa rahalahjoituksia vastaanottavista pelistriimaajista ja tubettajista käyttää hyväkseen asemaansa lapsen fanituksen kohteena.

Aika moni, joka näin toimii, on hyvin nuori. Herbalisti

Ammatikseen tubettava ja myös suoratoistopalvelu Twitchissä pitkään livestriimannut Herbalisti eli Juuso Karikuusi, 25, kertoo, ettei ilmiö ole suuri eikä sitä tapahdu ammattilaisten keskuudessa.

– Aika moni, joka näin toimii, on hyvin nuori. Omista tubettajakollegoistani hyvin harva edes livestriimaa itse. Uskon, että lahjoitukset ovat suurempi ongelma Twitchin puolella kuin Youtubessa. Se on harmillista, sillä jos joku viilaa linssiin ja toimii väärin, se leimaa koko alan, Herbalisti sanoo.

Herbalistin mukaan Twitch ja Youtuben sisällöt on tarkoitettu yli 13-vuotiaille, mutta sisällöntuottajan on mahdotonta tietää tarkkaan, minkäikäistä porukkaa hänen katsojansa ovat.

– Omat tilastoni kertovat, että 41 prosenttia katsojista on 18–24-vuotiaita. Voin sanoa, että se ei ole niin. Kun lapsi saa ekan android-puhelimensa, hänen pitää valehdella ikänsä että pääsee äppeihin käsiksi. Täysi-ikäisiäkin on, mutta meillä on myös valtavan suuret lapsiyleisöt.

Jopa 20 euron summia

Lapset myös mielellään antavat idoleilleen rahaa. Herbalisti kertoo kohdanneensa fanitapaamisessa viime viikonloppuna pojan, joka halusi välttämättä antaa hänelle ja toiselle tubettajalle viiden euron setelin.

– Hän työnsi setelin meille väkisin. Juoksimme perään antamaan sen takaisin. Itse en lähtökohtaisesti ota rahaa lapselta. Jos joku laittaa Super Chatissa minulle viestin ja rahaa tulemaan, pyrin aina varmistamaan ettei se tule lapsen vanhemman kortilta ilman lupaa.

Suomen suosituimpiin tubettajiin lukeutuva Roni Back eli Roni Bäck on käsitellyt Ylen uutista omalla kanavallaan (siirryt toiseen palveluun). Hän kertoo samanlaisista kokemuksista kuin Herbalisti. Siksi hän ei livestriimaa eikä ole laittanut kanavalleen sponsorointinäppäintä.

Roni Bäck. Yle

Nuoret ovat fanitapaamisissa tarjonneet hänelle jopa 20 euron summia sitä vastaan, että hän mainitsee nuoren nimen kanavallaan.

– Olen aika varma, että ne eivät ole heidän omia rahojaan vaan vanhempien rahoja. Siksi en ota niitä enkä halua heidän käyttävän rahojaan minuun. Sanon heille, että menkää ostamaan karkkia tai jotain, Roni Back kertoo videollaan.

Ei lahjoitus vaan palvelun osto

Super Chat on toiminto, jonka avulla fanit ja sisällöntuottajat voivat pitää livechatissa yhteyttä keskenään. Youtubessa se on ollut käytössä pari vuotta. Raha liikkuu Google-tiliin yhdistetyn pankkikortin tai Google Play -lahjakortin kautta.

Super Chatin logiikka toimii niin, että mitä enemmän maksat, sitä pidempään nimesi pysyy ruudussa. Eurolla saa nimensä näkyviin ja kahdella eurolla voi laittaa viestin, joka pysyy ruudussa näkyvillä tietyn ajan.

Toinen tapa antaa rahaa tubettajalle on liittyä kuukausiohjelmaan. Viiden euron kuukausimaksua vastaan saa käyttöönsä tunnuksen ja erilaisia hymiöitä.

Herbalistin mukaan kyse ei ole lahjoituksista vaan palvelujen ostamisesta.

– Koen, että katsoja saa siitä jotain myös itselleen. Pidin viime vuonna 24 tunnin livestriimin putkeen. Se on katsojalle ilmaista sisältöä, mutta vaatii minulta 24 tunnin liven lisäksi suunnittelua, ilmoitusvideot ja tekniikkatuotannon.

Vastuu kasvaa suosion mukana

Ammattilaisten tulot koostuvat pääosin mainostuloista, yhteistyösopimuksista ja esimerkiksi live-esiintymisistä. Herbalisti kertoo saavansa katsojilta vain murto-osan tuloistaan. Youtube ja verottaja ottavat niistä oman osuutensa.

Nuorilla aloittelijoilla tilanne on erilainen, sillä heidän tulonsa saattavat koostua pelkästään rahalahjoituksista eli donateista. Käytännössä yksittäiset summat Super Chatin kautta ovat Herbalistin mukaan parin euron luokkaa.

– On tosi vaikea arvioida, kuinka paljon aloittelija saa katsojilta rahaa vuodessa. Kymppejä tai korkeintaan satoja euroja. Pienistä taskurahoista puhutaan.

Tubettajat Mansikkka ja Herbalisti. Jaana Polamo / Yle

Ne ovat kuitenkin ansiotuloa, josta pitäisi maksaa veroa. Herbalistin mukaan alan nuorimmat tulokkaat tuntevat lainsäädännön huonosti. Jotkut eivät noudata sääntöjä, koska tietävät etteivät jää kiinni.

– Siitä voi tulla nuorelle sama fiilis kuin näpistämisestä. Tuntuu, että moraali ja vastuu kasvavat samassa suhteessa kuin seuraajien määrä. Siellä on tietyllä tavalla esikuva halusi tai ei. Silloin pitää ottaa vastuu omasta tekemisestä.

Pokemon-fani

Tubettajien mielestä myös vanhempien olisi hyvä pitää itsensä kartalla lapsensa tekemisistä netissä. Herbalisti neuvoo, ettei vanhempien kannata laittaa lapsen puhelimeen korttitietojaan, jos he eivät ole täysin varmoja siitä mihin lapsi rahaa laittaa.

– Jos olisin itse voinut pikkupoikana laittaa Pokemonin Ash Ketchumille viestiä ja se olisi vastannut viestiin, olisin varmasti tehnyt sitä niin pitkään että puhelimen saldorajat paukkuvat.

Roni Back on samaa mieltä.

– Jos pankkikortti on yhdistetty lapsen Google-tiliin, se ei voi päättyä hyvin. Samaan aikaan vastuu on myös tubettajilla. Älkää pyytäkö lapsilta rahaa.