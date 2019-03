Ilmastonmuutos muuttaa Euroopan suhdetta ydinvoimaan, ja se kelpaa venäläisjätti Rosatomille

Pyhäjoen ydinvoimalan referenssilaitos LAES 2 Sosnovyi BorISSA on ensimmäistä venäläistä voimalatyyppiä joissa reaktorihalli on eristetty paineenkestävällä suojakuorella, jonka läpi voi kulkea vain ilmalukon kautta. Venäläisen suojakuoren paineenkestävyys ei Suomen viranomaisille riitä ja monia muitakin muutoksia laitokseen on tehtävä. Timo Sipola / Yle