Kun yksi opettajanhuone hurahti neulomiseen, syntyi 44 islantilaisvillapaitaa: "Toisin kuin työssä, käsillä tehdessä näkee tuloksen"

Yhtenä aamuna erityisopettaja Marika Mahlavuori heräsi neulomaan neljältä aamuyöllä. Hän oli uhonnut Kontiolahden koulussa työtovereilleen, että islantilaisvillapaita valmistuu viikossa, ja nyt aikaraja lähestyi uhkaavasti. Mahlavuori otti aamuyön tunteina loppukirin ja niin punasävyinen kirjoneulepaita valmistui ennätysajassa.

Eikä se ole ainoa laatuaan, sillä viime syksystä lähtien puikot ovat kilisseet tiuhaan Kontiolahden koulun opettajanhuoneessa. Koulun opettajat ovat innostuneet neulomaan yhteensä 34 islantilaisvillapaitaa, ja ainakin 10 paitaa on vielä puikoilla valmistumassa.

Kontiolahden opettajilla on nyt lämmintä päällepantavaa pakkaskeleille. Paitoja syntyi itselle ja lahjaksi annettavaksi. Heikki Haapalainen / Yle

Neulontabuumin sysäsi käyntiin muutama himoneuloja, mutta matkan varrella kaikkiaan parikymmentä opettajaa on ottanut haasteen vastaan ja neulonut villapaidan itselleen tai läheiselleen.

– Mukaan uskaltautui myös sellaisia, jotka ovat viimeksi neuloneet joskus kouluvuosina, kertoo tempauksen alullepanija, erityisopettaja Päivi Sirkkiä.

Erityisopettaja Päivi Sirkkiä on himoneuloja. Hän sai innostettua paidan tekoon monta kokematonta käsityön tekijää. Heikki Haapalainen / Yle

Viime syksynä Sirkkiä pohti muutaman työkaverin kanssa, mikä olisi mukava yhteinen käsityöprojekti. Aiemmin opettajanhuoneessa oli osallistuttu esimerkiksi Marttaliiton tempaukseen, jossa tehtiin maailman suurin tilkkupeitto isoäidinneliöistä. Värikkäät ja lämpimät islantilaisneuleet kiinnostivat, ja pian välitunneilla jo pohdittiiin väriyhdistelmiä ja lankalaatuja.

Kun villapaidantekeleitä alkoi näkyä opettajien käsissä, neulomisinnostus levisi kuumeen lailla opettajanhuoneen sohvaryhmässä. Moni neuloi useamman kuin yhden paidan. Ennätyksen teki musiikinopettaja Saara Elomaa seitsemällä islantilaispaidalla.

Opettajanhuoneen sohvilla vaihdettiin joulun alla kokemuksia puikoista, väreistä ja materiaaleista. Heikki Haapalainen / Yle

– Suurimmaksi osaksi jokainen neuloi vapaa-ajalla, mutta oli meillä muutamat neulontatreffitkin. Koulussa neuleet ovat olleet esillä välitunneilla ja ruokataukojen aikaan, Päivi Sirkkiä kuvailee.

Moni opettaja kehuu, että ryhmä kannusti tekemään neuleen valmiiksi, vaikka aiemmin käsityöt olisivat tupanneet jäämään kesken. Monen sormet syyhyävät vielä aloittamaan uutta paitaa. Niin palkitsevaa on työn edistyminen ja valmiiksi saaminen.

Suurin osa opettajista teki villapaidan riddari-mallilla, jossa paidan yläosaa koristaa monivärinen kirjoneule. Heikki Haapalainen / Yle

Käsitöiden kuntouttava vaikutus on tutkimuksellakin todistettu.

– Kun työ on hektistä ja usein hahmotontakin, jättää käsillä tekeminen konkreettisen ja näkyvän jäljen. Käsitöitä tehdessä näkee työnsä tuloksen. Se on erinomainen vastavoima, sanoo käsityötieteen professori Sinikka Pöllänen Itä-Suomen yliopistosta.

Käsitöiden tekemistä on tutkittu paljon hyvinvoinnin näkökulmasta. Neulominen toimii stressin lievittäjänä samaan tapaan kuin luonto: verenpaine laskee ja sydämen syke rauhoittuu.

– Ja sitten on vielä koko yhteisöllinen puoli. Ryhmässä käsitöitä tehdessä saa tukea ja kannustusta. Yhteiset puheenaiheet lisääntyvät, Pöllänen huomauttaa.

Hän on vakuuttunut, että käsitöiden tekemisellä yhdessä voitaisiin lisätä työhyvinvointia.

Anne Kinnusen villapaita on tehty omien lampaiden villasta. Kinnunen on värjännyt langat itse. Heikki Haapalainen / Yle

Kontiolahdella on huomattu yhteisestä tekemisestä syntyvä ilo.

– Tämä on tuonut mukavaa innostusta ja kuhinaa jo ennestään hyvään työyhteisöön, Päivi Sirkkiä iloitsee.

Kokenut käsityöharrastaja yllättyi siitä, että juuri islantilainen villapaita sai niin monen innostumaan neulomisesta. Suurin osa opettajista neuloi paidan samalla Riddari- eli ritarimallilla.

Satu Juurikainen ei malttanut jättää neulomista yhteen villapaitaan. Heikki Haapalainen / Yle

– Tämä on matalan kynnyksen villapaita. Se on nopea neuloa pyöröpuikoilla, sillä lanka on melko paksua, Päivi Sirkkiä esittelee.

Lopputulos paksu, lämmin ja näyttävä villapaita. Eri väriyhdistelmät tekevät jokaisesta paidasta uniikin.

Islantilaisesta langasta tehdystä paidasta tulee paksu ja lämmin. Se painaa valmiina vajaan kilon. Heikki Haapalainen / Yle

Kieltenopettaja Anne Kinnusen riddari-paidan arvo on erityinen, sillä se on tehty omien lampaiden villasta kudotusta langasta. Ruskean ja mustan lampaan villoista on sekoitettu paitaan kaunis tummanruskea pohjaväri. Yläosan kirjailuja varten valkoisen lampaan villasta tehty lanka on värjätty sipulinkuorella keltaisen eri sävyihin.

– Olen viimeksi neulonut lähes neljännesvuosisata sitten. Nyt oli tarjolla apua ja kannustusta, ja omakin paita tuli valmiiksi, Kinnunen sanoo.

Seuraavaksi tehdään ehkä kesäkassit, tuumaavat Kontiolahden koulun opettajat. Heikki Haapalainen / Yle

Kontiolahden opettajanhuoneen neulomisharrastus on toistaiseksi ollut vahvasti sukupuolittunut. Opettaja Juha Räsänen neuloi yhden silmukan, mutta muuten miesopettajat ovat olleet kannustusjoukoissa.

