Satamaoperaattori Europortsille uusi omistaja – yhtiö aikoo laajentua Suomessa

Tästä on kyse Satamaoperaattorina Raumalla ja Pietarsaaressa toimiva Euroports saa uuden omistajan.

Konserni on siirtymässä kolmen sijoitusyhtiön omistuksesta yhden, Monacossa sijaitsevan sijoitusyhtiön omistukseen.

Europortsin Suomen-toiminnoista vastaava toimitusjohtaja suhtautuu kauppaan luottavaisesti.

Rauman ja Pietarsaaren satamissa toimiva satamaoperaattoriyhtiö Euroports on saamassa uuden omistajan.

Euroopassa, Turkissa ja Kiinassa toimivan konsernin nykyiset omistajat eli ranskalainen, kanadalainen ja englantilainen sijoitusyhtiö ovat tehneet viime viikolla esikauppasopimuksen konsernin myymisestä monacolaiselle R-Logitechille. Tämän yhtiön takana puolestaan on iso monacolainen pääomasijoitusyhtiö.

Kauppahintaa ei kerrota, mutta arvion mukaan kyse on satojen miljoonien eurojen kaupasta.

Neuvotteluja yhteistyöstä

Europortsin Suomen-toimintojen toimitusjohtaja Timo Lehtinen sanoo, että lopullisesti kauppa lyödään lukkoon juhannukseen mennessä. Toimitusjohtaja arvioi, että kaupalla ei ole välitöntä vaikutusta Europortsin toimintaan Suomessa.

– Emme tiedä vielä, mitä uusi omistaja aikoo, mutta suhtaudun tulevaan luottavaisesti, Lehtinen kuvaa tunnemia Ylelle.

Lehtisen mukaan Europortsilla on tavoitteena laajentaa toimintaansa Suomessa. Yhtiöllä on nykyisinkin Rauman ja Pietarsaaren satamien lisäksi muutakin toimintaa logistiikkapuolella.

Neuvotteluja vientiin ja tuontiin liittyvästä yhteistyöstä käydään muun muassa Rauman sataman perinteisen kilpailijan eli Porin sataman kanssa.

Suomen ykkössatama Raumalla

Europortsin konsernissa Suomen-toimintojen osuus kaikesta liiketoiminnasta on noin kymmenen prosenttia.

Yhtiön liikevaihto Suomessa on noin 80 miljoonaa euroa vuodessa. Työntekijöitä sillä on noin 600. Näistä valtaosa työskentelee Rauman satamassa, joka on Suomen merkittävin paperin vientisatama ja myös merkittävä konttisatama.

Rauman satama on viime vuosina laajentunut. Satama suunnittelee tälläkin hetkellä laajennusta siltä varalta, että satamaliikenne kasvaa lähivuosina.