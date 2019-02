Ruotsin 16-vuotias ilmastotähti Greta Thunberg kiersi maailman huippukokoukset, mutta ei usko minkään muuttuneen

Tukholma16-vuotias ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on kokenut puolessa vuodessa enemmän kuin moni elämässään. Maailman valtaeliitti on kuunnellut häntä Puolan Katowicen ilmastokokouksessa ja Davosin talousfoorumissa Sveitsissä.

Time-lehti (siirryt toiseen palveluun) valitsi Thunbergin maailman 25 vaikutusvaltaisimman nuoren joukkoon. Miljoonat lukijat ovat katsoneet hänen kasvojaan valtamedioissa ympäri maailmaa. Gretan kuvaa kannetaan nuorten ilmastomielenosoituksissa.

Mutta maailmanlaajuiseksi ilmastokultiksi nousu ei ole muuttanut mitään, koska mikään ei ole hänen mielestään muuttunut.

– En usko muutokseen niin kauan kuin jatkamme kuten nyt. Jotain täytyy tapahtua, Thunberg sanoo Ylelle.

Thunberg ei pidä siitä, että ihmiset sanovat yhtä ja tekevät toista. Riikka Uosukainen / Yle

"Ihailen hiljaisia tulisieluja"

On helmikuinen perjantai. Greta Thunberg seisoo lumikasan päällä Mynttorget-aukiolla parlamenttitalon vieressä Tukholman keskustassa. Ihailijat haluavat yhteiskuvia hänen kanssaan ja toimittajat jonottavat vuoroaan haastatteluun.

Täälläkin, kuten Katowicessa ja Davosissa, kaikki haluavat palan hänestä.

Thunberg ei osaa sanoa, ketä tapaamaansa tai muuten tunnettua poliitikkoa tai vallankäyttäjää hän ihailee.

– Ihailen erityisesti heitä, jotka työskentelevät hiljaa, taistelevat eivätkä saa huomiota. Tulisieluja, hän sanoo.

Greta Thunberg seisoo joka perjantai parlamenttitalon vieressä Tukholmassa. Riikka Uosukainen / Yle

"Ympäristöpuolue on epäonnistunut, mutta ei myönnä sitä"

Ruotsissa ilmastopolitiikka on ollut näkyvästi esillä jo ennen Greta-ilmiötä.

Uusi sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen hallitus aikoo muun muassa jatkaa lentämisen verottamista ja investoida rautatieliikenteeseen.

Hallituksen lupaamaa vihreää verouudistusta pidetään Ympäristöpuolueen saavutuksena.

Thunbergille se ei riitä. Hänen mielestään mikään puolue ei tee edes likimain sitä mitä Pariisin ilmastosopimus edellyttäisi. Ei edes Ympäristöpuolue Vihreät.

– Odotan, että Ympäristöpuolue alkaa puhua suoraan siitä, kuinka paljon päästöjen pitää vähentyä. He ovat epäonnistuneet, eivätkä halua myöntää sitä. Rehennellään sillä, että Ruotsi on maailman paras ja meillä on niin hieno ilmastopolitiikka. Ei ole, Thunberg tokaisee.

Hän saa äänestää seuraavissa vaaleissa, mutta sanoo jo nyt, ettei ääni mene millekään nykyiselle puolueelle.

– Ehkä silloin on vaihtoehtoja.

Ruotsin Ympäristöpuolueen kannatus on keikkunut äänikynnyksen rajoilla ja osa puolueen näkyvistä nimistä on loikannut uuteen Käännekohta-puolueeseen.

Tunnetuin loikkaajista on Carl Schlyter, joka haluaa muun muassa tiukentaa yritysten ilmastoverotusta.

Greta Thunbergin perjantainen koululakko jatkuu. Riikka Uosukainen / Yle

Tärkeitä valintoja edessä, Ruotsilla ja Thunbergilla

Greta Thunbergin ilmastoaktivismiin eivät sovi kompromissit. Hän uskoo, että olisi samanlainen kuin muutkin, jos hänellä ei olisi Aspergerin syndroomaa. Sen ansiosta hän ei pehmennä sanomaansa, vaan sanoo mitä ajattelee.

– En pidä siitä, että ihmiset sanovat yhtä ja tekevät toista. He sanovat, että ilmasto on tärkeää, mutta sitten ei tehdä mitään. Se mitä sanoo, pitää myös tehdä.

Yläasteen viimeistä luokkaa käyvä Thunberg aikoo jatkaa perjantain koululakkoa, kunnes Ruotsi saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Sopimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen pitää rajoittaa alle kahden celsiusasteen ja pyrkiä kohti 1,5 astetta.

Odotuksesta voi tulla pitkä, koska Ruotsin ja muiden EU-maiden on arveltu jäävän vuosien 2030 ja 2050 tavoitteista.

Thunbergin pitäisi tehdä tärkeä oman elämän ratkaisu lähiaikoina: meneekö hän syksyllä lukioon vai pitääkö sapattivuoden ja keskittyy täyspäiväisesti ilmastoasioihin.

