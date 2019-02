Uusi Suomi: Bernerin pesti alkaisikin jo maaliskuussa – Oikeuskansleri: "Tämä muuttaa asetelmaa"

All Over Press

Ruotsalainen pankkikonserni SEB kertoo Uudelle Suomelle (siirryt toiseen palveluun), että yhtiölle maaliskuussa valittava hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran heti yhtiökokouksen jälkeen, 26. maaliskuuta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä (kesk.) esitetään kyseiseen hallitukseen. Tähän saakka julkisuudessa on ollut tieto, että uusi hallitus kokoontuisi vasta huhtikuun lopulla.

Huhtikuisten eduskuntavaalien jälkeen Juha Sipilän (kesk.) hallitus jatkaa toimitusministeristönä, eli huolehtii rutiiniasioista kunnes uusi hallitus on valittu. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti arvioi aiemmin, ettei näe ongelmaa Bernerin ehdokkuudessa pankin hallitukseen.

– Kyllä se (uusi tieto) muuttaa asetelmaa, Pöysti sanoo Uudelle Suomelle (siirryt toiseen palveluun).

– Minua konsultoitiin niin, että ensimmäinen kokous pidettäisiin 29.4. ja silloin valtioneuvoston työskentelyn luonne on erilainen. Ministerin täytyy itse arvioida sitä, minkälaisiin asioihin hän voi osallistua. Pääsääntö mitä oikeuskirjallisuus suosittaa on, että otetaan esimerkiksi lomaa tai muuta vastaavaa vapaata, niin että ei osallistuttaisi muun tehtävän hoitamiseen sinä aikana, kun on ministeri.

Pöysti: Berner vahvisti, ettei SEB:n kokouksia ole ennen vaaleja

Pöysti vahvistaa tämän sähköpostitse myös Ylelle.

Jo päivällä julkaistussa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) Pöysti toi esille pitävänsä pörssiyhtiön hallituksen jäsenyyden ja valtioneuvoston jäsenen tehtävien samanaikaista hoitamista yleensä ongelmallisena.

– Ministerin tehtävän ja pörssiyhtiön hallituksen jäsenyys eivät ole yleensä yhdistettävissä, Pöysti sanoo.

Oletus oli kuitenkin, että Bernerin tapauksessa kyse on hyvin lyhyestä ajasta eduskuntavaalien jälkeen, jolloin Berner toimisi ainoastaan toimitusministeristössä.

Pöysti toteaa, että tämä oletus perustui Berneriltä saatuun tietoon, jonka mukaan tällä ei olisi SEB:n hallituksessa tehtäviä ennen huhtikuun loppua.

– Tieto perustui 14.2. ministeriltä saamaani suulliseen tietoon, jonka hän vahvisti 19.2. sähköpostilla: ensimmäinen pörssiyhtiön hallituksen kokous olisi 29.4. eikä hallitusjäsenyydessä tehtäviä tätä ennen, Pöysti kirjoittaa.

– Jos nämä faktat onkin toiset, niin sitten asiaa täytyy arvioida uudelleen.

Juttuun on lisätty oikeuskanslerin vastaus Ylelle klo 20:35.

