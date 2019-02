Miten iskeä nainen? – Kirjailija Juha Hurme vastasi netin haetuimpiin kysymyksiin

Tietoa haetaan valtavasti hakukoneiden avulla, joiden toimintaa ohjaavat algoritmit. Algoritmi oppii ennakoimaan haluttua sanaa tai lausetta ja antaa ehdotuksia suosituimpien hakujen perusteella.

Puoli seitsemän -ohjelman juontajat Mikko Kekäläinen ja Susanna Laine pyysivät kirjailija Juha Hurmetta vastaamaan kysymyksiin, joita eri kysymyssanat tuottavat.

Miksi armeijassa huudetaan?

Kysymyssanalla miksi ja kirjainyhdistelmällä ar hakukoneen ehdotus liittyy armeijaan. Miksi armeijassa huudetaan? Näin vastaa Hurme:

– Armeija on täysin luonnoton ihmiselämän vastainen instituutio. Kommunikointi häiriintyy täysin ja se muuttuu päin vastoin kommunikaation irvikuvaksi eli käskyttämiseksi. Siksi armeijassa huudetaan, Hurme päättää vastauksensa.

Miten iskeä nainen?

Parinmuodostukseen liittyvät kysymykset ovat netissä aina ajankohtaisia, ja hakusanalla miten nousee ensimmäisten ehdotusten joukosta kysymys seuralaisen iskemisestä. Hurme ei jää sanattomaksi tämänkään kysymyksen äärellä.

– Tässä pitää olla ovela. Ei tehdä pienintäkään elettä, vaan annetaan sen naisen tai miehen iskeä sinut. Pahin tapa on olla isosti tunkeileva. Tunne voi syntyä vain vuorovaikutuksesta, Hurme neuvoo ja kertoo itsekin noudattaneensa tätä vinkkiä.

– Minua on tosi kivat pojat ja tytöt iskeneet mutta itse olen ollut passiivinen.

Hurme on naimisissa muusikko Petra Poutanen-Hurmeen kanssa.

Miten itkeä?

Hakusanalla miten on haettu vastausta myös filosofiseen kysymykseen miten itkeä. Hurme pitää itkua voimavarana, jota ei kannata pidätellä.

– Itkeminen on suuri taito. Kanava, jolla ihminen pääsee eteenpäin. Itku on keino vuodattaa surua ulos ja hyväksyä se. Oikea vastaus on vuolaasti.

Hurme on itse itkenyt viimeksi onnenkyyneleitä oman lapsen puuhasteluja seuratessaan.

Katso koko lähetys

Puoli seitsemän -ohjelmassa Juha Hurme kertoi myös Ahvenanmaan ympäri suuntautuvasta retkisoudusta ja siitä miksi Aleksis Kivi on hänelle tärkeä kirjailija. Katso lähetys Yle Areenasta.