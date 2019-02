Venezuelan armeija kieltää aluksia poistumasta maan satamista

Venezuelan armeija ilmoitti keskiviikkona kieltävänsä alusten poistumisen maan satamista sunnuntaihin asti. Uutistoimisto AFP:n näkemässä armeijan määräyksessä perusteeksi sanotaan turvallisuussyyt.

Satamasta poistumismääräys sattuu samoihin aikoihin, kun oppositio yrittää saada maahan avustustarvikkeita. Oppositiojohtaja Juan Guaido pyrkii saamaan lähetyksiä maahan nyt Brasilian kautta. Tarkoitus olisi, että avustuksia alettaisiin kuljettaa Venezuelaan lauantaista alkaen.

Venezuela on puolestaan katkaissut meri- ja ilmayhteydet sen edustalla olevalle Curacaon saarelle, joka on suunnitellut ottavansa vastaan Yhdysvaltain hätäapua.

Yhdysvallat on toimittanut avustustarvikkeita myös Kolumbiaan odottamaan pääsyä Venezuelaan, mutta presidentti Nicolas Maduro on kieltäytynyt ottamasta sitä vastaan, koska hänen mielestään avustusoperaatio on ensiaskel Yhdysvaltain hyökkäyksessä Venezuelaan.