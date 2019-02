Sote-mylly jatkaa jauhamistaan perustuslakivaliokunnassa – hallitusjäsen tuskastui: "Me ollaan häviämässä tämä peli"

Perustuslakivaliokunta kokoontui torstaina aamulla jatkamaan sote-uudistuksen kannalta ratkaisevan lausunnon valmistelua. Valiokunta käsitteli lausuntoa viimeksi eilen illalla ylimääräisessä kokouksessaan.

Lausunnon piti valmistua jo viime viikon maanantaina, mutta valmistumisaikataulu on edelleen epäselvä.

– Toivottavasti valmistuu tänään, en tiedä, puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) kommentoi mennessään kokoukseen.

– Parhaamme yritetään, sanoo Antti Kurvinen (kesk.).

Sinisiä valiokunnassa edustava Matti Torvinen on heittänyt toivonsa sote-uudistuksen valmistumisen suhteen.

– Eilen jäätiin huonoon vaiheeseen, noin puolet on käsitelty. Kolmentoista vuoden työ on valumassa hukkaan, we lost the game, Torvinen sanoi mennessään kokoukseen.

Hänen mukaansa syynä on se, että valiokuntaan on viime metreillä tuotu runsaasti muita asioita käsiteltäväksi sote-lausunnon lisäksi. Esimerkiksi eilen perustuslakivaliokunnan päivä kului tiedustelulakia käsiteltäessä.

Tiedustelulait palasivat perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten sen jälkeen, kun perustuslakiasiantuntijat esittivät kritiikkiä sitä kohtaan ja puhemies Paula Risikko (kok.) päätti vetää ne pois asialistalta.

– Me ollaan häviämässä tämä peli, Suomen kansa häviää tämän pelin. Me ei saada sitä valmiiksi, Torvinen arvioi sote-lausunnon valmistumisaikataulua.

Perustuslakivaliokunnassa ilmapiiri on kiristynyt ja välillä huuto on kaikunut käytävälle asti. Valiokunnan jäsen Kaj Turunen (kok.) on päivitellyt valiokunnan menoa Twitterissä.

Kahdeksan vuotta eduskunnassa, mutta en ole kokenut mitään sellaista kuin viime aikoina perustuslakivaliokunnassa. Jos tämän tyylikkäästi sanoisi: Arvostetuimmassa valiokunnassa meno ei vastaa ihan kansanedustajilta vaadittavaa arvokasta käytöstä. — Kaj Turunen (@KajTurunen) 19. helmikuuta 2019

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen sote-paketin on tarkoitus palata takaisin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka viimeistelee mietintönsä.

Vasta tämän jälkeen paketti voi mennä suureen saliin äänestettäväksi.

