Toimittajalta: Daruden viisubiisit jäävät latteiksi

Kun Darude ilmoitettiin Suomen euroviisuedustajaksi, moni suomalainen oli innoissaan. Onhan kyseessä yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisartisteista.

DJ-legendan osallistumista Euroviisuihin hehkutettiin myös ulkomailla.

Odotukset olivat siis kovat sen suhteen, millaisia viisukappaleita Darude on saanut loihdittua aikaan. Tuleeko voitto Suomeen Sandstormin kaltaisella tanssilekalla?

Nyt olemme vihdoin kuulleet kaikki kolme kappaletta, joista yleisö ja kansainvälinen ammattilaisraati tekevät lopullisen valinnan Tel Aviviin.

Darude: Release Me

Ensimmäinen viisukappale Release Me on Daruden mukaan kotoa poissa olevan vanhemman synninpäästöpyyntö. Aihe tulee suoraan hänen omasta elämästään, sillä hän joutuu ympäri maailmaa keikkailevana artistina olemaan usein kaukana lapsestaan.

Kappale on hyvä perustanssibiisi, mutta koko ajan jää odottamaan, milloin se räjähtää lopulta käyntiin.

Viisukappaleiden julkaisu sai nolon alun, kun ensimmäistä biisiä alettiin heti epäillä plagiaatiksi ruotsalaisartisti Agnesin kymmenen vuoden takaisesta samannimisestä hitistä.

Darude: Superman

Superman-kappale on ylistys arjen sankareille, jotka kannustavat eteenpäin, Darude kertoo. Myös tämän kappaleen aihe tulee artistin kotoa ja musiikkivideolla hänen poikansa näkeekin isänsä supermiehenä. Videolla Darude myös liitelee supersankarina ja se suorastaan huutaa nettikansaa meemien tekoon.

Ilman videota kappale toimii paremmin. Biisin herkkuna ovat sen loppuosan Sandstorm-kappaleesta tutut soundit.

Darude: Look Away

Look Away on hätähuuto maailman tilasta, johon kuuluvat luonnonmullistukset, sota ja pakolaisuus. Daruden mukaan muualle katsomisen sijaan asioille pitäisi tehdä jotain.

Kappaleen sanat on tehnyt kaikissa biiseissä solistina toimiva Sebastian Rejman.

Biisiin on saatu rakennettua paras nostatus loppua kohti. Kappaleen videolta ei maailmantuska välity, mutta aihe puhuttelee varmasti monia.

Daruden kolme viisukappaletta muodostavat tunnistettavan kokonaisuuden ja niihin tehdyt videot ovat tyylikkäitä.

Vaikutelma jää kuitenkin vaisuksi. Tanssibiiseiksi kappaleet ovat ihan hyviä, mutta jotain jää puuttumaan.

Netissä viisufanit ja muut asiasta kiinnostuneet ovat ottaneet kappaleet vastaan hieman pettyneinä. Niitä on kuvailtu sanoilla tylsä, yllätyksetön ja geneerinen. Joidenkin mielestä soundit kuulostavat siltä, mitä ruotsalaiset tekivät vuonna 2012.

Moni olisi halunnut kuulla biiseissä tanssimusiikille tyypillisiä nousuja ja laskuja, jolloin saadaan aikaan kunnon loppukliimaksi ja porukka joraamaan hulluna. Kolmen minuutin mittaiseen viisubiisiin sellaisen nostatuksen rakentaminen on tosin vaikeaa.

Rejmanin lauluosuudet ovat myös jättäneet yleisön kylmäksi ja niihin on kaivattu enemmän revittelyä.

Sebastian Rejman ja Darude Anton Sucksdorff

Darude kertoi haastattelussa, että hän teki viisukappaleista tarkoituksella kaupallisempia kuin yleensä. Kokeellisempaakin linjaa olisi voinut testata vaikka biisin verran, sillä Euroviisuissa pärjää yleensä parhaiten, kun ei tee kappaletta ainoastaan kisaa ajatellen.

Viisubiisien tekeminen ei varmasti ole ollut Darudelle helppoa, sillä moni odotti Sandstormin kaltaista hittiä. Sen sijaan biisit ovat tekijänsä eli maailmaa kiertävän perheellisen keski-ikäisen DJ:n näköisiä.

Mutta Euroviisuissa kappaleet ovat vain puoli ruokaa. Yhtä tärkeässä osassa on lavashow. Huono esitys voi pilata loistavan biisin, kun taas kehnompikin kappale voi herätä uuteen loistoon.

Viime vuonna Saara Aallon kolmen kappaleen UMK-esitykset olivat näyttävyydessään maailmanluokkaa. Lavalla nähtiin muun muassa suuri veturirakennelma.

UMK:n tuottaja Anssi Autio lupaa, että viikon päästä lauantaina Turun Logomossa järjestettävässä UMK: Darude -show'ssa meininki on sama. Luvassa on herkkää rakkausteemaa, EDM-tulitusta sekä yksi kantaa ottava esitys, Autio paljastaa.

