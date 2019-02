Asemanseudut myllätään uusiksi 22 paikkakunnalla – Oulu kärkihankkeena

Tästä on kyse Valtiovarainministeriö on julkistanut 22 asemanseudun kehittämistavoitteen

Asemanseutujen hajanaiset omistussuhteet kootaan uuteen valtionyhtiöön

Kärkihankkeena aloittaa Oulu – alueen tuoreesta arkkitehtikilpailusta etua hankkeelle

Aiemmin lähinnä joukkoliikennettä palvelleet, 22 keskeistä asema-aluetta Suomessa aiotaan uudistaa asumisen, kaupan, työpaikkojen ja kulttuurin käyttöön. Kärkikaupunkina aloittaa Oulu.

Jääkiekkokaupunki Oulussa asemanseudun uudistaminen näyttäisi ratkaisevan vuosia valmisteilla olleen monitoimiareenan sijainnin. Uusi valtionyhtiö, Senaatin Asema-alueet Oy on lisännyt Oulun asemanseudun suunnitelmiin homeongelmista kärsivän poliisi- ja oikeustalon tontin, jonne areena mahtuisi hyvin.

Yhteensä viisi hehtaaria laajaan suunnittelualueeseen mahtuu myös joukkoliikenne, parituhatta uutta asukasta kerrostaloihin, palveluja sekä uutta liike- ja yritystoimintaa.

"Kyse ei ole enää vain toimivasta rautatieasemasta." Anu Vehviläinen

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala haaveilee nykyisen, kolkon asemanseudun muuttuvan kaupunkikuvaltaan mielenkiintoiseksi keskukseksi, joka laajentaa Oulun ydinkeskustaa itään, Raksilan suuntaan.

– Kaupungilla on edessä jäähallin peruskorjaus. Tässä yhteydessä varmasti arvioimme, kannattaisiko tähän yhteyteen suunnitella myös monitoimiareenaa. Ja koska me haemme kulttuuripääkaupungiksi 2026, on meillä myös kulttuuri- ja kongressipuolella tarpeita. Mutta suunnitteluvaiheessa kaikki tarkentuu, Päivi Laajala sanoo.

Kärkihanke Ouluun

Valtio aloittaa laajan asemanseutujen kehittämishankkeen Oulusta, sillä kaupungin valmiudet ratapihan ja asemanseudun kehittämiseen olivat jo valmiiksi pitkällä, perustelee kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Oulun asemanseudun kehittämishankkeen julkistivat torstaina Kyösti Oikarinen (vas.), Anu Vehviläinen, Päivi Laajala Mauri Sahi ja Jukka Weisell. Paulus Markkula / Yle

Oulun kaupunki järjesti aluetta koskevan arkkitehtikilpailun kaksi vuotta sitten. Anu Vehviläisen mukaan valtio haluaa myös muualla Suomessa ratapihat ja asemanseudut hyötykäyttöön.

– Asemanseutuajattelussa kyse ei ole enää vain toimivasta rautatieasemasta, kuten aikaisemmin. Nyt kootaan valtion omistuksessa olevat maat ja ei-strategiset kiinteistöt uuteen yhtiöön, jonka kanssa kaupunkikehitys vauhdittuu yhteistyössä kaupunkien kanssa, Vehviläinen kuvailee.

Hajanainen omistus vaikeuttanut kehittämistä

Valtion omistamilla asema-alueilla kiiteistöjen ja tonttien omistus on historiallisista syistä jakautunut useille eri toimijoille, kuten VR:lle, entiselle Liikennevirastolle eli nykyiselle Väylävirastolle ja Senaatille. Kehitystyön vauhdittamiseksi omaisuus on nyt koottu Senaatin Asema-alueet osakeyhtiöön. Uusi yhtiö maksoi esimerkiksi VR:lle asema-alueiden kiinteistöomaisuuden siirrosta 23 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Mauri Sahi vakuuttaa, että Senaatin Asema-alueet Oy kehittää asemanseutuja tavalla, joka parhaiten palvelee paikallista kaupunkikehitystä. Uusittavat asemanseudut

Valtio aikoo uusia yhteensä 22 asemanseutua eri puolilla Suomea. Senaatin Asema-alueet Oy

– Oulun asemanseudun kehittäminen on Suomen mittakaavassa suuri kiinteistökehityshanke. Olemme valmiita yhteistyöhön paikallisten kiinteistönomistajien sekä osakkuus- tai hankeyhtiöiden kanssa. Oulun asemanseudulla voi lopulta olla useita eri toimijoita, jotka toteuttavat kaavoitettuja hankkeita markkinavetoisesti, Sahi toteaa.

Lähitulevaisuudessa huomio kiinnittyy vuoden 2020 suunnittelu- ja toteutuskilpailun valmistelutöihin. Asemakaavan muutokset pyritään saamaan valmiiksi vuonna 2022. Yhteistyöstä jatketaan myös Väyläviraston kanssa, sillä suunnitelmiin sisältyy raidejärjestelyjä, Sahi luettelee.

– Pyritään siihen, että rakentamista päästäisiin käynnistämään jo vuosina 2023-2025, Mauri Sahi arvioi.