Onko lapsesi kuulunut tähän Whatsapp-ryhmään? Poliisi paljasti satojen lasten suosiman ryhmän, jossa on jaettu raakoja ja rivoja kuvia

Poliisin mukaan ryhmän nimi on 3tuntimerkinnät. Ryhmiä on todennäköisesti myös lisää.

Poliisi on paljastanut satojen lasten suosiman, avoimen Whatsapp-ryhmän, jossa on jaettu rikollista ja raakaa kuvamateriaalia.

Ryhmässä on jaettu muun muassa äärimmäisen väkivaltaista sekä pornografista aineistoa, jonka lisäksi usea henkilö on jakanut kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta.

Poliisi kertoi asiasta Facebookissa keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun).

Rikoskomisario Sakari Tuominen Sisä-Suomen poliisista kertoo, että vihje ryhmästä tuli Tampereen poliisille. Ryhmässä on ollut pääosin 9–13-vuotiaita lapsia.

– Poliisi on yleisvalvonnan kautta saanut tiedon ryhmästä, jossa on kuvia ja videoita, jotka ovat äärimmäisen väkivaltaisia ja pornografisia. Ryhmässä oli paljon alaikäisiä lapsia.

Kerrallaan ryhmässä 250 lasta

Whatsapp-ryhmään on ollut mahdollista liittyä Instagram-profiilissa mainostetun linkin kautta. Jäseniä ryhmässä on ollut kerrallaan noin 250 eri puolilta Suomea. Osa on poistunut ja osa tullut uusina ryhmään.

Avoimen Whatsapp-ryhmän nimi on Tuomisen mukaan ollut 3tuntimerkinnät. Linkkiä tähän ryhmään on jaettu suositulla Tuntimerkinnät-Instagram-tilillä.

Tällä tilillä on lähes 32 000 seuraajaa. Linkki on Tuomisen mukaan nyt poistettu.

– Meidän tietojamme mukaan tämä on ollut lasten keskinäistä viestintää. Ryhmän ylläpitäjä on meillä tiedossa.

Ryhmän ylläpitäjä on Tuomisen mukaan alaikäinen.

Rikosseuraamukset voivat olla vakavat

Asiasta on kirjattu useita rikosilmoituksia rikosnimikkeellä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Poliisin käsityksen mukaan kaikki rikollisista teoista epäillyt ovat alle viisitoistavuotiaita.

Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan vakavasti lasten ja nuorten kanssa toiminnasta sosiaalisessa mediassa, pikaviestipalveluissa sekä internetissä.

Huoltajien toivotaan erityisesti kiinnittävän lasten ja nuorten huomion myös aineiston jakamisen mahdollisiin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

– Vanhempien on syytä valvoa, mitä lapset tekevät sosiaalisessa mediassa. Tämä ei ole ainoa tällainen ryhmä. Kannustan vanhempia olemaan perillä, mitä jälkikasvu puuhaa.

Ryhmiä on mahdollisesti myös lisää.

– Toistaiseksi on tämä ryhmä tarkastettu ja tiedetään, että ryhmiä on maailmassa kuinka paljon tahansa, Tuominen kertoo.

Rikoslain mukaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä säädetty rangaistus on enintään kaksi vuotta vankeutta.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta säädetty rangaistus on enintään vuosi vankeutta. Rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijä on teon hetkellä täyttänyt viisitoista vuotta ja on syyntakeinen.