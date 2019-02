Poliisi saa valtuudet kaapata droonin lennosta – tiukemmat säännöt voimaan kuukauden kuluttua

Drooni-lennättämisen vapaus saa noin kuukauden kuluttua uudet ja entistä tiukemmat rajat.

Poliisille annetaan valtuudet, jotka antavat mahdollisuuden kaapata lennokki ilmasta tai käyttää voimakeinoja lennättämisen estämiseksi.

Lennokin kaappaamiseen ilmasta tarvitaan poliisille uutta teknologiaa, jonka hinta-arviot liikkuvat kymmenen ja useiden satojen tuhansien eurojen välillä.

Lennättäminen voidaan kieltää, jos se on tarpeen "yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi", hallituksen esityksessä sanotaan.

Käytännössä lennättämiseen voitaisiin puuttua esimerkiksi onnettomuuspaikalla.

Droonien aiheuttamat vaara- tai häiriötilanteet ovat usein tahattomia, mutta niitä on käytetty myös rikollisuuteen ja esimerkiksi huumeiden toimittamiseen vankilaan.

Lentokentällä 12 läheltä piti -tilannetta

Liikenne- ja viestintäviraston Traficom kertoi tammikuussa, että vakavia vaaratilanteita sattui viime vuona kaksitoista.

Viraston mukaan läheltä piti -tilanteissa on ollut kyse tapauksista, joissa lennokki on ollut niin lähellä lentokonetta, että yhteentörmäykseltä on vältytty vain sattumalta. Vaaratilanteet ovat sattuneet pääosin Helsinki–Vantaan lähistöllä.

Lakiesityksessä varoitetaan myös, että lennokilla voidaan kuljettaa vaikka räjähteitä tai valetukiasemia, joilla voidaan kaapata dataliikennettä.

Vielä suurempi uhka olisivat useiden lennokkien muodostamat drooni-parvet, joilla laajojen alueiden tiedustelu onnistuisi tehokkaasti, hallituksen esityksessä sanotaan.

Nyt lentokielto ydinvoimalan päällä

Jo nykyisen ilmailulain perusteella on kaikenlainen ilmailu kielletty kahdeksalla alueella, muun muassa ydinvoimaloiden ja öljyjalostamon lähellä.

Nykyisessä poliisilaissa ei ole säännöksiä, jotka koskisivat nimenomaan miehittämättömiä lennokkeja.

Myös drooni-teollisuuden ja alalla toimivien yritysten etuja ajava RPAS-yhdistys on ollut lausunnossaan tyytyväinen sääntöjen kiristämiseen, koska sen mukaan ne eivät rajoita miehittämättömien ilma-alusten kaupallista käyttöä.

Poliisi saa valtuudet käyttöönsä 18. maaliskuuta, jos presidentti vahvistaa lain muutoksen huomenna perjantaina.