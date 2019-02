Merivoimien tuleviin korvetteihin ilmatorjuntaohjukset Yhdysvalloista

Ostettava Evolved Sea Sparrow -ohjusjärjestelmä on jo käytössä useissa länsimaissa.

Puolustusvoimat hankkii rakennettaviin neljään Pohjanmaa-luokan korvettiin ilmatorjuntaohjusjärjestelmän Yhdysvalloista. Järjestelmä saa Suomessa nimen ITO20, mutta kansainvälisesti se tunnetaan nimellä Evolved Sea Sparrow.

Hankinnalle annettiin puolustusministeriön valtuutus (siirryt toiseen palveluun) torstaina.

Kaupan veroton hinta on 83 miljoonaa euroa. Toimitukseen kuuluvat ohjusten lisäksi niiden laukaisuyksiköt, varaosat ja ohjelmistot.

Ohjusten määrää ei kerrota. Ilmatorjuntajärjestelmä asennetaan jokaiselle neljälle uudelle, Laivue 2020 -hankkeen myötä rakennettavalle sota-alukselle. Kyseinen järjestelmä ei ole tällä hetkellä käytössä Suomessa.

Lentokoneita ja ohjuksia vastaan

Evolved Sea Sparrow eli ESSM on käytössä kolmentoista maan merivoimissa, joten kyseessä on käyttövalmis järjestelmä. Sen valmistaja on amerikkalainen Raytheon-konserni.

Merivoimien mukaan (siirryt toiseen palveluun) ohjus on kehitetty torjumaan alusta vastaan toimivia ilma-aluksia ja kohti tulevia ohjuksia. Se pystyy torjumaan yliääninopeudella lentäviä kohteita.

ESSM-ohjusten myötä merivoimien alusten ilmatorjuntakyky paranee huomattavasti. Alusten ilmatorjunnan kantama kasvaa nykyisestä 12 kilometristä 50 kilometriin saakka, ja alukset kytketään osaksi valtakunnallista ilmapuolustusta.

Pohjanmaa-luokan korvetteihin asennetaan Mk. 41 -laukaisinyksikkö, jossa on kahdeksan pystysuoraa laukaisusiiloa, kertoo tiedotuspäällikkö Eemeli Peltonen puolustusministeriöstä. Jokainen alus pystyy siis laukaisemaan kerralla tai nopeasti peräjälkeen kahdeksan ilmatorjuntaohjusta.

Täydennämme uutista.