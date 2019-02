Airbnb ei ole enää vain isojen kaupunkien juttu: pariskunta osti Savon syrjäseudulta koulun, nyt heillä käy lomasesonkina kymmeniä vieraita

Airbnb on jo tuttu palvelu suuremmissa kaupungeissa, mutta nyt se näkyy myös matkailukeskuksissa.

Ero kaupunkien keskustoihin on kuitenkin se, että matkailukeskuksissa Airbnb on majoituspalveluja tarjoavalle yrittäjälle samanlainen markkinointiväylä kuin Booking.com ja muut vastaavat palvelut.

Eniten siitä hyötyvät kauempana sijaitsevat kohteet.

Yksi niistä on Kuopion Tahkon kupeessa sijaitseva Wanha koulu Tahkovuori. Kyseessä on vantaalaisen pariskunnan pyörittämä Airbnb-kohde. Kumpikin yrittäjistä on lähtöisin Kuopiosta.

Jani Vihervuori osti Reittiön vanhan kansakoulun itselleen vuonna 2006. Vihervuori näki paikassa potentiaalia, vaikka rakennuksen kunto ei ollut hyvä. Viimeisen 13 vuoden aikana vanhaa koulua on peruskorjattu asumiskelpoiseksi ja lämmitysjärjestelmä on vaihdettu pellettiin. Seuraavaksi uusitaan julkisivu.

Kun Vihervuoren vaimo Kristiina kävi paikalla ensimmäisen kerran, hän ymmärsi heti, miksi Jani ihastui paikkaan.

– Nähdessäni koulun sanoin, että vau. Onpas tämä hieno.

Nyt nelilapsisen uusperheen arki jakautuu Vantaalle ja Kuopion Nilsiään. Jani käy Wanhalla koululla vähintään joka toinen viikko. Kristiina pääsee paikalle kahden lapsensa kanssa harvemmin. Pariskunta pyörittää tahoillaan myös verkkokauppaa ja markkinointiyritystä. Wanha koulu on yhteinen projekti.

Airbnb ei ymmärrä kallista Suomen talvea

Viimeisen puolen vuoden aikana Wanhalla koululla on majoittunut 10–15 vierasta kuukaudessa. Lähes puolet heistä on löytänyt paikan Airbnb:n kautta.

Järjestelmän algoritmi tuo näkyvyyttä uusille majoittajille ja niille, jotka ovat saaneet kävijöiltä hyviä arvosteluja. Sen lisäksi Airbnb ottaa huomioon majoituksen hinnan.

Vihervuoret ovat siirtyneet pitkäaikaisesta vuokraustoiminnasta pikkuhiljaa Airbnb-majoittamiseen. Kannustimena on ollut myös suuren rakennuksen kustannuksien kattaminen.

– Mielessä kävi, että jostain ne ylläpitokulut on saatava.

Aikaisemmin kaikissa asunnoissa asui vuokralaisia. Nyt kahdessa asunnossa on edelleen vuokralaiset.

Kristiina ja Jani Vihervuori. Taustalla näkyvän taulun Jani pelasti Sotamuseosta, kun museota remontoitiin muutama vuosi sitten. Toni Pitkänen / Yle

Ainoa Airbnb:n huono puoli on tähän mennessä ollut se, ettei se ymmärrä Suomen kylmää talvea ja lämmityskustannuksia. Siksi majoittajat nostavat itse hintoja korkeammalle kuin mitä Airbnb määrittelee automaattisesti.

Wanhan koulun sesonki on sama kuin muuallakin: kotimaan talvilomaviikot ja sen jälkeen alkava venäläisten hiihtoloma. Vieraita on enemmän myös jouluna ja uutenavuotena. Ulkomailta tulee eniten matkailijoita Saksasta, Hollannista, Virosta ja Venäjältä. Kesäsesonki on hiljaisempi, kuten muuallakin Tahkolla.

"Live like a local vetoaa"

Vuokramökkejä välittävän Lomarenkaan markkinointipäällikkö Pekka Huttunen arvioi, että Airbnb on lohkaissut vuokramökkimyynnistä muutaman prosentin palan.

Matkailuala kuitenkin kasvaa edelleen ja Airbnb:n tulo Suomen markkinoille on kasvattanut koko majoitusalan näkyvyyttä.

Suomalaiset käyttävät yleensä Airbnb-palvelua lähtiessään ulkomaille, mutta Huttunen uskoo, että Airbnb on tullut jäädäkseen ja muuttuu ihmisten mielikuvissa perinteiseksi.

– Palvelun imago on kuitenkin edelleen se, että Airbnb:n kautta on tarjolla vain ihmisten koteja, Huttunen jatkaa.

Se ei välttämättä pidä enää paikkansa, koska tarjolla on yhä enemmän kohteita, joiden omistajat ovat alan yrittäjiä.

Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma on huomannut, että noin 25 kilometrin säteellä hiihtokeskuksesta Airbnb:n kautta vuokrataan myös huonokuntoisempia asuntoja ja kiinteistöjä.

– Niissä "live like a local" (elä kuin paikalliset) vetoaa, Haarma sanoo..

Haarma kertoo, että aina löytyy asiakkaita, jotka haluavat Lapissa kunnon korpeen.

Paikat pysyvät kunnossa, kun lähimpään baariin on yhdeksän kilometriä

Talvilomasesongin aikaan vieraat ovat suurelta osin lapsiperheitä. Vuokrakohteet ovat siistissä kunnossa perheiden jäljiltä. Tämän ovat huomanneet myös Wanhan koulun Vihervuoret. Jani ja Kristiina siivoavat vieraiden jäljet itse.

Siisteyteen vaikuttanee myös se, että lähimpään baariin on matkaa yhdeksän kilometriä. Vain pari kertaa yöpyjät ovat laittaneet ranttaliksi, mutta siitäkin selvittiin perusteellisemmalla siivouksella.

9-vuotiaat Aapo Vihervuori ja Emil Lempiäinen Toni Pitkänen / Yle

Wanhan koulun pyörittäminen sopii uusperheen elämäntyyliin. Pariskunta ja perheen lapset liikkuvat paljon. Vihervuoret auttavat järjestämään koululla myös jooga- ja budoleirejä yhdessä eri vetäjien kanssa.

Vanhalla kansakoululla on tilaa temmeltää silloinkin, kun vieraille tarkoitetut huoneistot ovat täynnä. Maksimissaan tiloissa pystyy majoittamaan 40 henkilöä.