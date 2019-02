Annetaan ilmaiseksi omakotitalo – nettikirppiksen pienen ilmoituksen takaa paljastuu rankka hometalotarina

Yli 200 000 euroa maksaneesta omakotitalosta tuli omistajalleen arvoton. Katja Lahden on pakko päästä siitä eroon.

Vaasalainen Katja Lahti harppoo lumikinoksen läpi keltaisen omakotitalon etuovelle, avaa oven ja astuu sisään. Kylmillään olevassa talossa on enää vain vähän asumisen jälkiä.

Pojan huoneessa seinää koristaa pari julistetta, olohuoneen keskellä seisoo muovikuusi, ikkunalla on kynttelikkö.

– Lähdimme täältä evakkoon kuusi vuotta sitten joulun jälkeen. Kaikki jäi tänne.

Mukaan talosta otettiin vain jonkin verran tekstiilejä, jotka pystyttiin pesemään 90 asteen lämpötilassa. Huonekalut haki ja vei Venäjälle hyväntekeväisyysjärjestö.

– Sanoivat, että Venäjällä on suurempiakin ongelmia kuin home, hymähtää Lahti.

Lahti on käymässä talossaan viimeisiä kertoja. Hän on juuri sopinut, että luovuttaa talonsa ilmaiseksi uudelle omistajalle.

Unelmasta tuli painajainen

Vaasan Pappilanmäellä sijaitseva omakotitalo oli Lahdelle ja hänen silloiselle miehelleen kuin lottovoitto. He ostivat talon kahdeksan vuotta sitten.

Vuonna 1978 rakennettu talo oli peruskorjattu 2000-luvun puolella. Reilun 200 000 euron kauppahinta tuntui kohtuulliselta, sijainti oli hyvä, tontti oli uusien omistajien toiveiden mukaisesti sopivan pieni eikä remontteja ollut tiedossa.

Paljon on tapahtunut talon ostamisen jälkeen. Katja Lahti on nyt kolmen lapsen äiti ja yksinhuoltaja. Hän on altistunut homeelle niin, että talossa hän voi käydä vain käännähtämässä.

– Ahdistaa sekä fyysisesti että henkisesti, sanoo Lahti ja silmäilee ympärilleen tyhjässä talossa. Katseessa on surua ja pettymystä.

Katja Lahti osti peruskorjatun talon suurin toivein ja odotuksin. Kaiken piti olla kunnossa eikä remontteja ollut tiedossa. Elina Kaakinen / Yle

Katja Lahti alkoi itse oireilla heti muuton jälkeen. Hänellä oli jatkuvaa flunssaa, yskää, poskiontelotulehduksia ja yleistä huonovointisuutta. Myös Lahden vanhemmalla pojalla oli jatkuva nuha.

– Olin silloin raskaana ja vauvan syntymän jälkeen myös vauva alkoi oireilla. Jälkeenpäin on helppo nähdä, että vauvan pahat univaikeudet johtuivat siitä, että asuimme hometalossa.

Imettämisen loputtua vauvalla alkoi tulehduskierre.

– Yhdennentoista korvatulehduksen jälkeen totesin, että tämä ei voi olla normaalia. Vähän ennen joulua 2012 ajattelin, että nyt täytyy selvittää, mistä perheen sairastelu johtuu.

Kokenut asiantuntija havaitsi heti taloon tultuaan aistinvaraisesti, että talossa kaikki ei ole kunnossa.

– Siltä istumalta etsin meille vuokra-asunnon ja muutimme pois heti joulun jälkeen, muistelee Lahti, joka silloin oli viimeisillään raskaana.

Tarkemmat tutkimukset osoittivat epäilykset tosiksi. Talo oli pahoin homeessa. Talossa todettiin rakennevirheitä ja myös peruskorjauksessa oli tehty kohtalokkaita virheitä.

Pitkä oikeustaistelu

Takana on yhteensä liki kuuden vuoden oikeuskäsittely ensin käräjäoikeudessa ja sitten hovioikeudessa.

Lopullinen oikeuden päätös kauppaa koskevasta riita-asiasta tuli viime elokuussa. Lahti sai alennusta kauppahinnasta, mutta hän laskee ottaneensa takkiin kuitenkin reilusti 100 000 euroa.

– Lähdimme alun perin hakemaan kaupan purkua. Se oli asianajajan mukaan realistinen tavoite ja meidän piti olla vahvoilla, selvittää Lahti.

Tilanne kuitenkin muuttui yllättäen. Istuntopäivä käräjäoikeudessa oli jo määrätty, kun tyhjillään olleessa talossa tapahtui vahinko. Siellä hajosi kaukolämpöputken liitoskohta ja taloon pääsi suihkuamaan kuumaa höyryä yli viikon ajan.

– Tämä lisävahinko muutti kaiken. Jouduimme perumaan jo sovitun istuntopäivän emmekä voineet enää hakea kaupan purkua Purun edellytys on, että kiinteistö palautetaan myyjälle siinä kunnossa kuin se on ollut kaupanteon hetkellä, kertaa Lahti onnettomia tapahtumia.

– Tämän talon kanssa aivan kaikki on mennyt pieleen.

Katja Lahti perheineen lähti hometalosta evakkoon kuusi vuotta sitten. Mitään ei otettu mukaan. Elina Kaakinen / Yle

Pakko vetää henkeä

Oikeuden päätöksen jälkeen Lahden oli pakko vetää jonkin aikaa henkeä ja kerätä voimia. Vuosien jaksamisen jälkeen tuli romahdus ja pelkkä tyhjillään seisovan talon ajatteleminen tuntui ylivoimaiselta.

Nyt hän tuntee taas olevansa voimissaan ja on aika hankkiutua talosta eroon.

Vaikka oikeudesta tuli voitto, Lahden vaihtoehdot olivat vähissä.

– Talon korjauskustannukset on arvioitu niin suuriksi, että minulla ei olisi mitään mahdollisuuksia korjata sitä enkä tiedä, olisiko korjaamisessa mitään järkeäkään. Ennen lisävahinkoa arvioitiin, että korjaaminen olisi maksanut yli 150 000 euroa.

Myös talon purkaminen tulisi kalliiksi. Sekin maksaisi yli 20 000 euroa.

– Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi löytää kaupungin vuokratontilla seisovalle talolle uusi omistaja. Painajainen päättyy vasta kun saan luovuttaa talon avaimet jollekin toiselle.

Valtava helpotus

Katja Lahti julkaisi muutama päivä sitten ilmoituksen nettikirppiksellä. Hän lupasi talonsa ilmaiseksi, jos vain löytyisi joku, joka etsii remontti- tai purkukohteita projekteiksi.

"Minulle olisi kuin lottovoitto löytää joku, joka ottaisi tästä itselleen projektin", vetosi Lahti ilmoituksessaan.

Lahden puhelin alkoi soida heti ja puolessatoista tunnissa talolle löytyi uusi omistaja. Kiinnostuksen määrä yllätti täysin Lahden.

– Laitoin ilmoituksen lähinnä selvittääkseni, voisiko löytyä joku, joka ottaisi tämän taakan pois harteiltani. Yllätys oli se, että asia eteni näin vauhdilla. Talolle olisi nyt ottajia jonoksi asti.

Nyt olo on sanoinkuvaamattoman helpottunut, kun pääsen siitä lopullisesti eroon ja voin jatkaa ja suunnitella elämääni eteenpäin. Katja Lahti

Lahti pani merkille, että lukuisten yhteydenottajien joukossa oli niitäkin, jotka selvästi olivat kiinnostuneita peruskorjaamaan talon, vaikka Lahti itse sitä ensisijaisesti purkukohteena markkinoikin.

Lahti painottaa, että on uuden omistajan asia miettiä, mitä talolle kannattaa tehdä. Hän on oman ratkaisunsa tehnyt.

– Talon pitkä historia ei ole kaunis eikä kiva ja minulle se on ollut aivan valtava taakka. Nyt olo on sanoinkuvaamattoman helpottunut, kun pääsen siitä lopullisesti eroon ja voin jatkaa ja suunnitella elämääni eteenpäin.

Ammattilaiset avuksi

Omakotitalojen kosteus- ja homevauriot ovat vain harvoin niin pahoja, että ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi jää talon purkaminen.

– Kyllä ne ovat yksittäistapauksia ja yleensä silloin on kysymys vanhoista rakennuksista tai siitä, että rakennusvirhe remontissa on päässyt aiheuttamaan totaalista tuhoa, toteaa sisäilma- ja korjausneuvonnan päällikkö Timo Kujala Hengitysliitosta.

Kujalan mukaan pääosa homevaurioista pystytään korjaamaan ja usein myös aivan kohtuullisin kustannuksin. Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen edellyttää kuitenkin vankkaa asiantuntemusta työn kaikissa vaiheissa.

– Tasokas kuntotutkimus mahdollistaa onnistuneen korjaussuunnittelun ja korjaustyön. Kuntotutkijaksi kannattaa valita kosteus- ja homevaurioihin erikoistunut sertifioitu ammattilainen, painottaa Kujala.

Näissä tilanteissa tiedon tarpeen lisäksi henkisen tuen tarve on suuri. Timo Kujala

Kujalan mukaan toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä heti, kun herää epäilys, että asunnossa kaikki ei ole kunnossa.

– Asukkaiden terveys on kaikkein tärkeintä, toteaa Kujala.

Hengitysliitolla on neuvontapuhelin (siirryt toiseen palveluun), jossa liiton korjausneuvojat opastavat homevaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentamiseen ja muihin sisäilma-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnan tarve on suuri. Puheluita tulee vuosittain kolmisen tuhatta.

Kujala tietää, että monet ihmiset joutuvat Katja Lahden tavoin hankaliin tilanteisiin home- ja kosteusvaurioiden takia. Prosessit ovat raskaita.

– Olemme Hengitysliitossa myös kuuntelijoita. Näissä tilanteissa tiedon tarpeen lisäksi henkisen tuen tarve on suuri, toteaa Kujala.

Talo on ollut tyhjillään kuusi vuotta. Elina Kaakinen / Yle

Tarinan opetukset

Katja Lahti on raskaina vuosinaan kohdannut monia kohtalotovereita. Vertaistuen merkitys on ollut suuri. Se on auttanut jaksamaan.

– Mielelläni kerron kokemuksistani jatkossakin, jos siitä on jollekin apua.

Nyt kun Katja Lahdella on päällimmäisenä helpotuksen tunne siitä, että vuosien koettelemus on vihdoin päättymässä, hän jaksaa myös iloita monista asioista.

– Menetetty raha on kuitenkin vain rahaa. En ole koskaan ollut materialisti ja entistä enemmän osaan nyt arvostaa terveyttä.

Lahti itse ja talossa asumisen aikana syntynyt poika ovat kumpikin altistuneet homeelle, mutta muita vaikutuksia perheen terveyteen ei hometalossa asumisesta jäänyt.

Paitsi terveyttä Lahti osaa nyt arvostaa myös vuokralla asumista.

– En ole ollenkaan varma, haluanko enää koskaan hankkia omistusasuntoa.