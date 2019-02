Talousturbulenssiin joutunut Norwegian rauhoittelee asiakkaita – Analyytikko: Erittäin voimakkaat järjestelyt tarpeen

Halpalentäjä Norwegian on ollut alkuvuonna otsikoissa tiheään. Nopea laajentuminen ja polttoaineen hinnanvaihtelut ovat käyneet yhtiön taloudelle raskaiksi.

Verkkokeskusteluissa on jo pohdittu, uskaltaako Norwegianilta ostaa lentolippuja vaikka tulevalle kesälle, kun yhtiön taloushankaluudet pyörivät jatkuvasti otsikoissa.

Norwegianin mukaan matkustajien ei tarvitse olla huolissaan, sillä yhtiön liiketoiminta pyörii normaaliin tapaan. Viestintäjohtaja toteaa yhtiön tilanteen olevan "business as usual".

– Asiakkaiden ei tarvitse olla huolissaan lippuja ostaessaan, olemme täällä jäädäksemme. Suomi on meille erittäin tärkeä markkina ja jatkamme hyvien reittien tarjoamista Suomesta, sanoo viestintäjohtaja Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Suomesta Norwegianilla on nyt noin kolmekymmentä suoraa reittiä eri puolille Eurooppaa. Keväällä se aloittaa lennot Montenegron Tivatiin ja Italian Pisaan, mutta luopuu esimerkiksi Amsterdamin suorista lennoista.

Yle Uutisgrafiikka

Voitolliseksi paluu ykköstavoite

Vaikka bisnes pyörii, Holmbergh Jacobsson kertoo halpalentäjän siirtyneen toiminnassaan nyt uuteen vaiheeseen: kasvun hakeminen vaihdetaan kannattavuuden hakemiseen.

– Nopea kasvaminen on aiheuttanut meille paljon kustannuksia. Nyt meille tärkein asia on palata voitolliseksi ja sen eteen teemme useita toimia. Meillä on kulujen leikkausohjelma, reittivalikoimaa tarkastellaan ja muutamia lentokoneita on myyty, Holmbergh Jacobsson luettelee.

Lentoalaa seuraava Inderesin analyytikko näkee, että yhtiöllä on vielä runsaasti tehtävää taloutensa oikaisemisessa.

– Jotta Norwegian saa taloudellisen asemansa kestävälle pohjalle, sen täytyy tehdä erittäin voimakkaita uudelleenjärjestelyjä sekä strategian, taseen että kulurakenteen puolella, Inderesin Antti Viljakainen arvioi.

Viljakainen toteaa, että viime vuodet ovat olleet lentoyhtiöille hyviä. Öljyn hinta on ollut alhaalla ja talouskasvu saanut ihmiset matkustelemaan aiempaa enemmän ja kauemmas. Alan kehitys on kuitenkin ollut kaksijakoista: osa yhtiöistä menestyy hyvin ja osa on vaikeuksissa.

Parhaiten Euroopassa ovat pärjänneet suuret lentoyhtiöt ja halpalentäjät. Vaikeuksia on ollut varsinkin pienillä ja keskisuurilla toimijoilla, jotka ovat kilpailluimmilla Keski-Euroopan markkinoilla. Poikkeuksiakin löytyy.

– Pienien yhtiöiden pitää käytännössä löytää erottautumiskulma jolla pärjää isompia vastaan, Viljakainen sanoo.

Polttoainekulut toivat lisälaskun, kilpailu jatkuu tiukkana

Norwegian haki tällä viikolla lisärahaa osakkeenomistajiltaan ja saikin näiltä toivomansa noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiö teki viime vuonna 150 miljoonan euron tappion, liikevaihtoa kertyi noin neljä miljardia euroa.

Tappiota tuli varsinkin huomattavasti kasvaneista polttoainekuluista, ja matkustajamäärä kasvoi odotettua hitaammin loppuvuonna. Yhtiön osakkeen arvo Oslon pörssissä on tänä vuonna laskenut melkein 50 prosenttia.

Yhtiö on säästöohjelmassaan muun muassa sulkenut tukikohtiaan Espanjassa ja lopettanut joitakin vuorojaan.

Norwegianissakin on huomattu viimeisen vuoden aikana käyty vilkas keskustelu lentoliikenteen hiilidioksidipäästöistä. Yhtiön viestintäjohtaja haluaa korostaa Norwegianin onnistuneen pienentämään päästöjään uusien lentokoneidensa avulla.

– Vanhan ja uuden lentokoneen välillä on merkittävä ero päästöissä. Tulevaisuus on biopolttoaineissa, mutta ennen kuin niitä saadaan tarpeeksi, paras keino lentoyhtiölle vähentää päästöjä on investoida uusiin koneisiin, Holmbergh Jacobsson toteaa.

Lentoalan haasteita ovat tänä vuonna kovan kilpailun ohella talouskasvun hidastuminen ja mahdollisesti edelleen kallistuva polttoaine.

Alan näkymistä keskusteltiin myös Ylen aamu-tv:ssä aiemmin tällä viikolla. Liikennetekniikan professori Jorma Mäntynen arvioi lentoalan kasvun olevan Euroopassa jo ylärajoilla.

Mäntynen pohti haastattelussa Norwegianin saattavan olla aikanaan yritysjärjestelyiden kohteena, sillä useiden lentoyhtiöiden on arvioitu olevan kiinnostuneita yhtiön ostamisesta.

Lue myös

Suurin osa Suomen ruusuista lentää rahtikoneella Keniasta – Keskustelu lentämisen ilmastovaikutuksista pyörii kuitenkin lomalentämisessä

Wizz Air avaa lentoyhteyden Turusta Makedonian Skopjeen

Halpalentoyhtiö Ryanair lisää Suomen reittejään – suorat lennot alkavat Lappeenrannasta Berliiniin

Finnair: Jos jokainen matkustaja pakkaisi yhden kilon vähemmän, säästyneellä polttoaineella lentäisi 20 lentoa Tokioon