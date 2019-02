Erikoinen kertomus – Näin tiedot Bernerin ehdokkuudesta SEB:n hallitukseen muuttuivat parissa päivässä

Ministeri Anne Bernerin (kesk.) ehdokkuus ruotsalaisen Skandinaviska Enskilda Bankenin hallituksen jäseneksi on ollut julkisuudessa kaksi vuorokautta. Tässä ajassa tiedot siitä, kuka tiesi mitä ja missä vaiheessa, ovat ehtineet muuttua. Myös päivämäärä, jona Berner mahdollisesti aloittaa pankissa, näyttää vaihdelleen.

Ehdokkuus on luottamuksen osoitus Bernerille. Samalla se kuitenkin asettaa Bernerin tilanteeseen, jossa hänen on huolehdittava, ettei riko lakia. Ministeri ei pääsääntöisesti voi olla samaan aikaa hallituksessa ja pörssiyhtiön luottamustehtävässä. Jo ehdokkuuden aikana hän on esteellinen osallistumaan sellaisiin päätöksiin, joissa SEB:llä voisi olla jokin intressi.

Yle kävi läpi kahden päivän lausunnot, joita ovat antaneet ministeri Berner, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti.

Tiistai 19.2. – SEB julkistaa pörssitiedotteen

Ruotsalainen Skandinaviska Enskilda Banken lähettää pörssitiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa se kertoo 26. maaliskuuta pidettävän vuosikokouksen ehdokkaista hallituksensa jäseniksi. Mukana on myös ministeri Anne Berner.

Keskiviikko 20.2., klo 12. Sipilä kommentoi ensi kerran

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tavoitetaan vastaamaan Bernerin ehdokkuuteen Kesärannassa, jossa hän pitää tiedotustilaisuutta yhdessä Belgian pääministerin kanssa.

– Olen hänen (Bernerin) kanssa keskustellut kaikista asioista, mutta hän saa itse kertoa jatkopestistään enemmän. Erityisjärjestelyistä ehditään kyllä puhua, Sipilä vastaa menemättä yksityiskohtiin.

Sipilältä ei saada vastausta, milloin hän sai tietää Bernerin ehdokkuudesta.

– Minua ei kiinnosta se asia, eikä sinuakaan varmaan, Sipilä sanoo Uudelle Suomelle (siirryt toiseen palveluun) tilaisuuden päättyessä.

Keskiviikko 20.2. klo 14. Berner kommentoi: ensimmäinen kokous huhtikuussa

Eduskuntaan saapuu hymyilevä liikenne- ja viestintäministeri. Anne Berner kertoo asioiden edenneen nopeasti – niin nopeasti ettei edes perhe tiennyt nimityksestä. Hän ei ole innostunut vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin.

– Katsotaan näitä kysymyksiä sitten, kun saadaan päätös ylipäätään valituksi tulemisesta.

MTV:n toimittaja tenttaa, kuinka tarkkaan pääministeri Sipilä on ollut ajan tasalla Bernerin ehdokkuudesta.

Toimittaja: Miten ja milloin kerroitte pääministeri Sipilälle?

Berner: Hän sai tiedon kun minäkin sain tiedon.

toimittaja: Eli se oli milloin?

Berner: En kommentoi sitä sen enempää.

Toimittaja: Siis silloin kun saitte tiedon, että olette ehdolla SEB:n hallitukseen?

Berner: En kommentoi sitä sen enempää.

Svenska Ylen toimittaja kysyy, milloin ehdokkuus selvisi Bernerille. Tämä ei vastaa, vaan kertoo sen olevan "pörssiyhtiön asia". Berner sanoo kertoneensa pääministerille, joka vastasi Bernerille: onnittelut.

STT:lle (siirryt toiseen palveluun) Berner kertoo, että ensimmäinen kokous olisi huhtikuun lopulla.

Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

_Keskiviikko klo 16.30, Oikeuskanslerinvirasto ottaa kantaa _

Oikeuskanslerinvirasto julkaisee keskiviikkona iltapäivällä kannanoton ministeri Bernerin tapaukseen. Tiedotteessa todetaan, että Berner voi jatkaa ministerinä, kunhan jäävää itsensä asioista joita on esteellinen hoitamaan.

"Vastaus perustuu arvioon, että mahdollinen hallituksen jäsenyys edellyttäisi vain yhteen kokoukseen osallistumista ministerin toimikaudella käytännössä aivan sen lopussa", oikeuskansleri Tuomas Pöystin kannanotossa sanotaan.

Keskiviikko klo 18, SEB kertoo hallituksen aloittavan jo 26.3.

SEB kertoo Uusi Suomi (siirryt toiseen palveluun) - (siirryt toiseen palveluun)julkaisulle, että pankin tuleva hallitus kokoontuukin ensimmäisen kerran jo 26.3. järjestäytymiskokoukseen. Oikeuskansleri kertoo lehdelle, että Berner on puhunut hänen kanssaan eri päivämäärästä.

– Minua konsultoitiin niin, että ensimmäinen kokous pidettäisiin 29.4. ja silloin valtioneuvoston työskentelyn luonne on erilainen, Pöysti sanoi Uudessa Suomessa.

Keskiviikko klo 20.20, oikeuskansleri ottaa uuden kannan

Oikeuskansleri tarkentaa vielä illalla Ylelle sähköpostitse, missä vaiheessa hän on saanut tietää ja antanut neuvoja Bernerille. Pöysti sanoo Bernerin kertoneen asiasta Pöystille 14.2. suullisesti ja vahvistaneen sähköpostilla 19.2.

"Ensimmäinen pörssiyhtiön hallituksen kokous olisi 29.4. eikä hallitusjäsenyydessä tehtäviä tätä ennen. Jos nämä faktat onkin toiset, niin sitten asiaa täytyy arvioida uudelleen", Pöysti kirjoittaa.

Keskiviikko klo 22, Berner tarkentaa aikatauluja

Myös Berner tarkentaa Ylelle, illalla klo 22.

"Olen alun alkaen sopinut Sebin kanssa, että otan tehtävän vastaan vasta poliittisen mandaattini jälkeen, aikaisintaan jos tulen valituksi. Asia on myös näin käyty läpi oikeuskanslerin kanssa. Vaikka päätös tulee 26.3 astuu nimitys vasta voimaan myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti", Berner kirjoittaa.

Torstai 21.2. klo 11, oikeuskansleri sanoo odottavansa lisätietoja

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertooYlelle pyytäneensä keskiviikkoiltana lisätietoja ministeri Berneriltä pankkitehtävän aloittamisesta. Näin hän kuvaa edellispäivänä tietoon tulleita aikatauluja:

– Julkisuudessa oli toisenlaistakin tietoa – että se alkaisi 26.3. Aikaisemmin saamani tieto ja eilen vahvistunut oli se, että tämä alkaisi myöhemmin keväällä ja aikaisintaan puhuttaisiin 29.4., mahdollisesti myöhemmin.

Pöysti muistuttaa, että pörssiyhtiön jäsenen tehtävän hoitaminen ja valtioneuvoston jäsenen tehtävän hoitaminen eivät pääsääntöisesti ole yhdistettävissä. Ainoa poikkeus on, jos hallituksen jäsenen tehtävän hoitaminen oikeasti alkaa myöhemmin – silloin tämä voisi osallistua johonkin yksittäiseen tapahtumaan toimitusministerinä. Se edellyttää Pöystin mukaan, että itse nimitys tulee voimaan myöhemmin.

– Se täytyy katsoa tarkemmin, mikä se järjestely olisi kun siitä saadaan tieto ministeriltä.

Torstai klo 13, SEB kertoo Bernerin aloittavan vasta kesällä

Yle haastattelee ruotsalaispankin viestintäjohtajaa: Berner aloittaakin pankin hallituksen varsinaisena jäsenenä vasta 1. kesäkuuta. Näin tehdään, jotta ei tule ongelmaa hänen rooliensa välillä Suomen hallituksen ministerinä ja pankin luottamushenkilönä. Pankki ei kerro, milloin ratkaisu aikatauluista on tehty.

– Olemme iloisia, että Anne Berner on ottanut vastaan ehdokkuuden SEB:n hallitukseen. Ehdotamme, että hänet valitaan vuosikokouksessa 26. maaliskuuta, mutta sillä lisäyksellä, että hän astuu tehtävään vasta 1. kesäkuuta, SEB:n viestintäjohtaja Frank Hojem sanoo Ylelle.

Vesa Moilanen / Lehtikuva

Torstai klo 13.20, Sipilä sanoo sopineensa Bernerin aloitusajankohdasta

Pääministeri Sipilä tarkentaa aiempia lausuntojaan. Hän sanoo halunneensa, että kaikki menee oikeuskanslerin ohjeiden mukaan.

– Olen tästä keskiviikkoiltana sopinut. Nyt kun on olemassa pienikin epäilys, niin ministeri ei voi olla edes toimitusministerinä, Sipilä linjaa, Sipilä kertoo Lännen Medialle. (siirryt toiseen palveluun)

Sipilä kertoo, että "ohje oli aluksi erilainen" ja Sipilä sai sen kirjallisena. Oikeuskansleri on kuitenkin kertonut kannanotossaan, että mitään kirjallisia ohjeita hän ei ole antanut.

Sipilä sanoo lehdessä SEB:n tiedottaneen kesäkuun aloituksesta torstaina. Pankista sanotaan Ylelle, että mitään tiedotetta ei ole lähtenyt julkisuuteen – vain Ylelle ja parille muulle medialle on annettu haastatteluja.

Torstai klo 15, oikeuskansleri Pöysti kertoo sittenkin tienneensä tarkemman aikataulun

STT kertoo, että oikeuskansleri Pöysti on tiennyt eilisestä lähtien, että ministeri Berner aloittaisi tehtävässään vasta 1. kesäkuuta.

"Pöysti sanoi STT:lle, että hänen saamansa tiedon mukaan hallitusjäsenyys alkaisi SEB:ssä kesäkuun alussa. Se ei siis alkaisi vielä SEB:n maaliskuun lopun yhtiökokouksesta. Pöystin mukaan Berner toimitti eilen myöhään illalla lisätietoa mahdollisesta siirtymisestään SEB:n hallitukseen", STT kirjoittaa.

Pöysti on vain muutamaa tuntia aiemmin puhunut Ylelle odottavansa lisätietoja Berneriltä ja aloituksesta huhtikuussa tai myöhemmin.

Torstai klo 15.30, oikeuskansleri Pöysti selittää lausuntoaan

Pöysti sanoo Ylen haastattelussa iltapäivällä, että tiesi jo aamupäivällä antaessaan Ylelle edellistä haastattelua että Berner aloittaisi pankissa vasta kesäkuussa. Hän oli jättänyt kertomatta edellisessä haastattelussa, että Berner oli keskiviikkoiltana toimittanut lisätietoja aloitusajasta.

Oikeuskansleri sanoi ettei voinut kertoa kaikkea mitä tiesi, koska oli asetettu embargo – se tarkoittaa, että tieto ei ole vielä julkinen. Pöysti kertoi arvioineensa, että pankki lähettäisi asiasta pörssitiedotteen tai vastaavan.

Miksi sitten ylipäätään puhuttiin eri aloituspäivästä kuin vielä edellisenä päivänä? Miksi ei puhuttu enää huhtikuusta vaan kesäkuusta? Pöysti arvioi, että tieto Bernerin aloituspäivästä on joko muuttunut tai sopiminen on saatettu loppuun.

Torstai, 15.50, Berner kertoo pyytäneensä pankilta "täsmennystä"

Torstaina iltapäivällä Anne Berner astuu eduskunnassa ulos keskustan ryhmähuoneesta ja joutuu toimittajien piirittämäksi. Toimittajat yrittävät selvittää, miksi aloittamisaikataulu pankissa näyttää muuttuneen.

Berneriltä kysytää, pyysikö pääministeri tätä siirtämään tehtävän aloitusta kesäkuun alkuun.

– Ei, tämä oli pankin ehdotus, Berner vastaa.

Siis pankki pyysi, eikä teiltä pyydetty mitään?

– Minä pyysin alun alkaen, että toivoisin, että tehtävä alkaa vasta, kun tämä tehtävä on päättynyt. Tämä on ollut alun alkaenkin keskustelumme lähtökohta, Berner sanoo.

Berner väittää, että hänen ei milloinkaan ollut tarkoitus aloittaa 29. huhtikuuta – päivänä, josta hän oli puhunut oikeuskanslerille.

– En ole koskaan puhunut huhtikuusta muuta kuin että silloin on ensimmäinen kokous. Olen aikanaan kysynyt oikeuskanslerilta, missä järjestyksessä tulee toimia. En ole missään vaiheessa todennut, milloin otan tehtävän vastaan vaan todennut, että pankki tekee asiassa ratkaisunsa.

Berneriltä kysytään myös, millaisen keskustelun hän on käynyt SEB:n kanssa edellisenä iltana aloituspäivämäärästä ja sen julkistamisesta.

– Ei oikeastaan mitään muuta kuin että toivoin että he voisivat täsmentää kantaansa ja myöskin antaa sen julkisuuteen, Berner vastaa.

Ministeri myös sanoo pankin tehneen asiasta oman päätöksensä ja oman tiedotteensa.

Torstai klo 16, Eduskunnan kyselytunti, Sipilä ei täsmennä lausuntojaan

Eduskunnan kyselytunnilla oppositio tenttaa, kuka tiesi mitä ja missä vaiheessa. Pääministeri Sipilän lausunto jättää asioita avoimeksi.

– Sain tietää tästä samanaikaisesti kuin ministeri Bernerkin. Silloin kun yhtiö tiedotti siitä julkisesti. Näin pörssiyhtiöt toimivat.

Olennaista pääministerin mukaan on, että Berner ei ole samaan aikaan Suomen hallituksen ministeri ja pankin hallituksen jäsen. Sipilä kertoo jälleen yhtiön selventäneen asiaa tänään tiedotteellaan.

SEB:stä toistetaan Ylelle, että mitään tiedotetta ei edelleenkään ole lähetetty.