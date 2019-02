Näyttelijä Juha Muje paljastaa metodinsa legendaarisessa puuronsyöntikohtauksessa: "Se vapina, hiki ja tärinä"

Juha Muje on koko kansan tuntema draamanäyttelijä. Tällä hetkellä häntä voi nähdä näyttämöllä sekä Turun kaupunginteatterin Katoavassa maassa, että Kansallisteatterin Mustassa Saarassa. Koko kansan tutuksi hänet toi kuitenkin televisio.

Juha Muje voitti sivuosan Jussi -palkinnon legendaarisesta roolistaan pornokeisari Sundmanina, elokuvassa Raid. Tuon vuonna 2003 valmistuneen elokuvan ehkä yksi ikonisimmista kohtauksista oli kohtaus, jossa Mujeen esittämällä roolihenkilöllä on armoton krapula ja hän yrittää syödä puuroa.

Muje valottaa näyttelemisen saloja

Puoli seitsemän ohjelman juontajapari, Susanna Laine ja Mikko Kekäläinen pääsivät mielikuvaharjoittelemaan, Mujeen neuvoessa vierellä. Muje toteaa aluksi, että puuro kyllä normaalisti hänelle maistuu.

– Mutta jos alkoholijuomaa on maisteltu kahdeksan kuukautta ja sitten vasta pari kolme päivää sitten lopetettu, niin krapula alkaa olla aikamoinen.

Muje pyytää kuvittelmaan, että tämä on ensimmäinen kiinteä satsi, jota yritetään tuollaisen ryyppyputken jälkeen saada syötyä.

– Miltäs semmoinen voisi tuntua? Se vapina, hiki ja tärinä, miltä se tuntuu. Puurohan on hyvää, se tunne tulee jostain muusta. Koko keho tärisee. Koko keho on mukana tässä, hän korostaa elehtien.

Kekäläinen ja Laine näyttävät kauhistuneilta., mutta tarttuvat haasteeseen. Muje huomauttaa, että tässähän pitäisi vielä replikoidakin.

Suoritusta Muje kehuu loistavaksi: te olette parempia kuin minä.

Muje: Olen fyysinen näyttelijä

Muje kertoo vaatimattomasti, että hänen päänsä ei riitä roolin älyllistämiseen, vaan että hän hakee roolinsa ruumiista.

– Jalat ovat minulle hirveän tärkeät ja koko tämä keho.

Tämä perustuu Teatterikorkeakouluun, ja sen opetukseen, jota Muje kehuu fantastiseksi. Siellä Muje oppi tajuamaan oman kehonsa, sielunsa ja asemansa näyttämöllä. tai missä tilassa milloin onkin.

Juha kertoo esimerkin Turun kaupunginteatterin Seitsemän Veljestä -näytelmästä. Kun Muje katsoo näytelmästä tehtyä taltiota, reaktiot ovat autenttiset. Näytelmä on lihasmuistissa.

– Sitä ei voi kovin kauaa katsoa, koska kaikki se fyysinen on tarttunut. Se meno ja meininki mikä siellä näyttämöllä on, on tarttunut niin syvälle. Vaikka siitä on jo neljäkymmentä vuotta, hiki tulee.