Puhemies Risikko ei lähtenyt suitsimaan perustuslakiasiantuntijoiden viestimistä – ”Asiantuntijoiden pitää pystyä puhumaan”

Tiedustelulait toivat eduskunnan eteen uuden ilmiön, kun osa perustuslakiasiantuntijoista huomasi ongelmia hallinto- ja puolustusvaliokunnan mietinnöissä.

Professorit Juha Lavapuro ja Martin Scheinin kritisoivat mietintöjä perustuslain vastaiseksi Twitterissä, jonkan jälkeen puhemies Paula Risikko (kok.) palautti lait perustuslakivaliokuntaan uudelleenarvioitavaksi.

Risikko arvioi, että asiassa pitäisi olla parempi tapa toimia kuin viestiminen sosiaalisen median kautta. Illan suussa puhemies tapasi asiantuntijoita puhuakseen perustuslakivaliokunnan toiminnasta.

– Me emme käsitelleet tätä yksittäistä tapausta erikseen. Totesimme tosin, että tiedustelulait ovat poikkeuksellinen lainsäädäntöpaketti, jossa on monia ulottuvuuksia ja se on hyvin perusoikeusherkkää, Risikko sanoi tilaisuuden jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Aiemmin tällä viikolla Risikko totesi haastattelussa, että viestimistä pitäisi parantaa jotenkin eduskunnan ja asiantuntijoiden kesken.

– Asiantuntijoilla on oma asiantuntijuutensa ja heidän pitää pystyä siitä puhumaan. Emme lähteneet ketään suitsimaan. Lähdimme siitä, että kaikilla on sananvapaus.

Risikko soimii Niinistöä

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kutsui blogissaan osaa perustuslakiasiantuntijoita talebaneiksi, jotka "verhoavat ideologiset tavoitteensa asiantuntijuuden valekaapuun".

Nimittely liittyi tilanteeseen, jossa Lavapuro ja Scheinin olivat löytäneet tiedustelulakimietinnöistä perustuslaillisia ongelmia.

– Minä en pidä sitä hyvänä, koska asiantuntijat tekevät vain työtään. Jokainen tietysti valitsee sanansa, mutta mielestäni se ei ollut korrektia.

Risikon mielestä olisi hyvä, että isoja lakipaketteja kierrätettäisiin perustuslakivaliokunnan kautta nykyistä matalammalla kynnyksellä. Tällöin suureen saliin ei päätyisi perustuslain vastaisia lakeja.

Tai ainakaan puhemiehen ei niitä tarvitsisi viedä valiokuntiin uudelleenarvioitavaksi.