NHL-kiekkoilija Jori Lehterä Pirkanmaan käräjäoikeuden kuultavaksi

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on määrä tänään kuulla NHL-kiekkoilija Jori Lehterää, jota syytetään huumausainerikoksesta. Lehterä ei ole tulossa Tampereelle, vaan häntä kuullaan videoyhteydellä Yhdysvalloista.

Lehterää syytetään yhteensä kahdeksan kokaiinigramman ostamisesta useassa erässä viime kesänä Tampereella. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Syyttäjät ovat vaatineet Lehterälle viiden kuukauden vankeustuomiota. Tämän mittainen vankeusrangaistus on mahdollista tuomita ehdollisena.

Lehterän syytettä perustellaan muun muassa poliisin televalvontatiedoilla. Niiden mukaan Lehterä on puhunut ja tekstiviestitellyt kokaiinin myynnistä syytetyn miehen kanssa. Lisäksi miesten puhelimet on paikannettu samaan tai lähekkäiseen tukiasemaan Tampereen keskustassa kolmena eri yönä keskiyön jälkeen.

Pääsyytetylle vaaditaan 10 vuoden vankeutta

Laajan kokaiinijutun suullinen oikeuskäsittely on pääosin käyty jo tammikuussa. Syyttäjät vaativat 10 vuoden vankeutta miehelle, jota syytetään kokaiinikaupan pääorganisaattoriksi. Kolmelle muulle keskeiselle syytetylle vaaditaan 6-8 vuoden vankeustuomioita.

Syytteiden mukaan kokaiinia on maahantuotu ja myyty ainakin 1,7 kiloa lähinnä viime vuoden kevään ja kesän aikana. Juttuun liittyy myös amfetamiinia ja doping-aineita.

Syytettyjä on kaikkiaan yli 20. Osaa heistä syytetään Lehterän tavoin pelkästään kokaiinin ostamisesta.

Pitkä kiekkoura ulkomailla ja maajoukkueessa

Lehterän kuuleminen oikeudessa on viivästynyt muun muassa siksi, että haastehakemuksen perille viemiseen on tarvittu virka-apua Yhdysvaltain oikeusviranomaisilta. Lehterä on kuitenkin ilmoittanut haluavansa tulla itse kuulluksi oikeudessa.

Lehterän asianajaja Ari Nieminen on aiemmin sanonut STT:lle, että sopiva aika tulla käräjäoikeuteen olisi ottelukauden jälkeen. Jutun tuomari Petteri Kosonen puolestaan on todennut, että pääsyytetyt ovat olleet jo useita kuukausia tutkintavankeudessa ja siksi käsittelyä ei tule viivyttää. Se, että yksittäinen syytetty jää saapumatta oikeuden istuntoon, ei Kososen mukaan ole sinänsä poikkeuksellista.

Jori Lehterä on pelannut pitkän uran ulkomailla KHL- ja NHL-liigoissa. Hänellä on kaksi arvokilpailumitalia Suomen maajoukkueesta. Lehterän nykyinen seura on Philadelphia Flyers. Käräjäoikeuden istunto alkaa iltapäivällä. Ennakkotietojen mukaan Lehterää on määrä kuulla aikaisintaan kello 15 alkaen.