Venezuelan "Live Aid" jättikonserttiin odotetaan 250 000 ihmistä – Avustuskuljetukset aiotaan tuoda rajan yli 600 000 vapaaehtoisen voimin

Venezuelan ja Kolumbian rajalla sijaitsevaan Cúcutan kaupunkiin johtava silta on nykyään kovassa käytössä.

Päivittäin sillan ylittää jopa 40 000 venezuelalaista, jotka hakevat apua Kolumbian puolelta arkisiin tarpeisiinsa. Ruokaa, lääkkeitä, tarvikkeita.

Venezuelalainen Darcy Suarez sanoi tulleensa rokottamaan poikansa. Toinen venezuelalaismies kuvaa Reutersille maansa tilannetta toivottomaksi:

– Taistelen selviytyäkseni, koska mitään ei ole enää jäljellä, sanoi Nelson Javier.

Poliisit partioivat Venezuelan ja Kolumbian rajalla. EPA

Jos ruokaa tai lääkkeitä kotimaassa olisikin, niihin on harvalla varaa. Hyperinflaatio pyörii miljoonassa prosentissa, ja maan valuutta on lähes arvoton.

Jotkut turvautuvat naapurimaahan vain tilapäisesti, toiset ovat lähteneet pysyvästi. Peruun, Panamaan, Ecuadoriin, Yhdyvaltoihin, Espanjaan, Brasiliaan, Chileen, Argentiinaan ja Panamaan on lähtenyt lähes kaksi miljoonaa venezuelalaista.

Eniten venezuelalaisia maahantulijoita on ollut Kolumbiassa. Kolumbian presidentin mukaan maa on ottanut vastaan parin viime vuoden aikana jopa 1,2 miljoonaa Venezuelasta (siirryt toiseen palveluun)lähtenyttä.

Kolumbian presidentti: Diktatuurin syy

– Totta kai se on haaste terveydenhuollollemme, koululaitoksellemme ja turvallisuudelle. Mutta tämä on kiitos siitä, kun kolumbialaiset etsivät toivoa Venezuelasta ja meidät otettiin avosylin vastaan 50-60 vuotta sitten, sanoi presidentti *Ivan Duque *Eurovisionin välittämässä haastattelussa.

Kolumbian presidentti pitää Venezuelan kurjaa tilannetta diktatuurin syynä. EPA

Joidenkin mielestä avustustoiminnan varjolla muut maat, kuten Kolumbia saavat hyvän tekosyyn sekaantua Venezuelan sisäisiin asioihin. Kolumbian presidentti kiisti asian jyrkästi.

– Emme sekaannu itsenäisten valtioiden asioihin. Kun kuulet naapurisi käyttävän hyväkseen vaimoaan ja lapsiaan, oletko vain kuin mitään ei olisi tapahtunut vai yritätkö olla osa ratkaisua, presidentti Ivan Duque kysyi.

Venezuelassa on maailman suurimmat öljyvarat, mutta talous on kuralla ja kansa kärsii. Voisiko surkea taloustilanne johtua sittenkin talouspakotteista, joita esimerkiksi Yhdysvallat on asettanut?

– Ei. Venezuelan on tuhonnut vain ja ainoastaan diktatuurin tekemät väärät valinnat, Duque sanoi.

Rajat kiinni

Useat maat ovat olleet valmiit auttamaan Venezuelaa.

Yle Uutisgrafiikka

Esimerkiksi Yhdysvallat on lähettänyt humanitaarista apua, joka odottaa tällä hetkellä maahanpääsyä juuri Cúcutassa.

Avustusrekat odottavat pääsyä maahan myös Brasilian vastaisella rajalla.

Avustuspaketit odottavat Venezuelaan pääsyä Cúcutan rajakaupungissa Kolumbiassa. EPA

Mutta Venezuelan presidentti Nicolás Maduro on jatkuvasti kiistänyt maansa olevan minkäänlaisessa kriisissä.

Avustusyrityksiä hän on pitänyt provokaationa, minkä seurauksena Brasilian raja on pistetty kiinni ja rajan sulkeminen Kolumbian kanssa on vakavassa harkinnassa. Raja Venezuelan edustalla sijaitsevalle Curaçaolle on myös suljettu.

Venezuelan presidentti. EPA

Maduro kutsuu tilannetta Yhdysvaltain johtamaksi näytökseksi.

Toisaalta, vaikka Maduro on kiistänyt humanitaarisen kriisin, hän ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että Venezuelan liittolaiselta, Venäjältä, on kuitenkin saapumassa maahan 300 tonnin avustuserä (siirryt toiseen palveluun).

Perjantaina jättikonsertti Venezuelan hyväksi

Perjantaina Kolumbian puolella pidetään hyväntekeväisyyskonsertti "Venezuelan Live Aid", jolla kerätään rahaa Venezuelalle.

Jopa 250 000 ihmistä odotetaan saapuvan konserttiin.

Vain kolmen sadan metrin päässä konserttipaikasta nousee Venezuelan puolelle lava. Siellä Venezuelan hallinto on ilmoittanut pitävänsä oman tilaisuutensa.

Myös Maduron hallinto puuhaa omaa kilpailevaa tilaisuutta 300 metrin päässä hyväntekeväisyyskonsertista. EPA

Presidentiksi julistautunut parlamentin puhemies Juan Guaidó ei kuitenkaan ole lannistunut. Guidó on antanut armeijalle aikaa kääntyä hänen puolelleen lauantaihin mennessä. Sen jälkeen apu aiotaan tuoda maahan kävi miten kävi.

Avun toimittamiseen on hänen mukaansa osallistumassa jopa 600 000 ihmistä.

Maduroa tukee kuitenkin edelleen armeija, eikä kukaan tiedä, mitä tapahtuu, jos avustuskuljetuksia yritetään tuoda maahan väkisin.

Lähteet: Reuters, Eurovision, BBC