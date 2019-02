Disney, Fortniten kehittäjä ja monet muut yritykset vetivät mainoksensa pois Youtubesta pedofiiliverkoston paljastuttua palvelusta

Useat suuret yhtiöt ovat keskeyttäneet mainostamisen videopalvelu Youtubessa. Muun muassa viihdejätti Disney, elintarvikejätti Nestlé, Fortnitesta tunnettu pelitalo Epic Games, verkkoyhtiö AT&T ja leluvalmistaja Hasbro ovat ilmoittaneet vetäneensä mainoksensa pois Youtubesta sen jälkeen, kun sivustolta paljastui pedofiiliverkosto.

Pedofiilien toiminta Youtubessa nousi esille alkuviikolla, kun tubettaja Matt Watsonin (MattsWhatItIs) video aiheesta (siirryt toiseen palveluun) alkoi kerätä huomiota internetissä. 20-minuuttisella videoilla Watson näyttää, kuinka Youtuben suositusalgoritmit auttavat pedofiileja löytämään videoita nuorista lapsista.

Videoilla nuoret lapset, usein tytöt, voimistelevat, syövät mehujäätä tai pelaavat esimerkiksi Twisteriä. Osa videoista on lastensa itse kuvaamia, mutta joukossa on myös aikuisten kuvaamia videoita. Osa videoista on kopioitu alkuperäisen lataajan sivuilta ja ladattu uudelleen palveluun.

Kun käyttäjä katsoo yhden tällaisen videon, Youtuben algoritmi täyttää suositteluosaston vastaavilla videoilla. Videoilla, jotka ovat tarpeeksi viattomia, etteivät ne riko Youtuben sääntöjä.

Videoiden kommenttiosastot sen sijaan rikkovat räikeästi sivuston sääntöjä, joiden pitäisi suojella alaikäisiä lapsia hyväksikäytöltä.

Kommenteissa lapsia kehutaan ja heiltä kysytään seksuaalissävytteisiä kysymyksiä. Joukossa on paljon kyseenalaista emojien käyttöä.

Lisäksi pedofiilit jakavat kommenteissa aikaleimoja, jotka ohjaavat videolla kohtiin, joissa lapsi on paljastavassa asennossa, esimerkiksi istuu jalat levällään kameran edessä. Kommenteista löytyy myös Whatsapp-numeroita, joissa kommentoijat lupaavat jakaa lisää vastaavanlaisia videoita.

Ei ensimmäinen kerta

Youtuben emoyhtiö Google on ilmoittanut muuttaneensa videopalvelun suosittelualgoritmia. Lisäksi yhtiö kertoo estäneensä kommentoinnin kymmenistä miljoonista videoista ja poistaneensa käyttäjätilejä, jotka jättivät kyseenalaisia kommentteja videoille.

– Meillä on paljon tehtävää ja me jatkamme työtä kehittyäksemme ja havaitaksemme väärinkäytökset nopeammin, Googlen edustaja Chi Hea Cho sanoi tiedotteessa.

Youtube on aikaisemminkin esittänyt samankaltaisia lupauksia. Vuonna 2017 yhtiö lupasi "suojella perheitä" (siirryt toiseen palveluun) estämällä epäasiallisen kommentoinnin videoilla, joilla esiintyy alaikäisiä lapsia. Tuolloin esille oli noussut vastaavanlainen toiminta kuin nytkin (siirryt toiseen palveluun).

Youtubeen sisältöjä tekevä yhteisö ja useat muut henkilöt ovat siis jo aiemmin yrittäneet nostaa esille videopalvelusta löytyviä ongelmia, mutta toistaiseksi Youtube ei ole löytänyt ratkaisua. Kyseessä ei ole helppo tehtävä. Youtubeen ladataan satoja tunteja videota joka minuutti (siirryt toiseen palveluun).

Teknologiajulkaisu Wired (siirryt toiseen palveluun) nostaa esille, että nyt paljastuneista kommenteista suurin osa oli espanjaksi, portugaliksi tai venäjäksi. Tämä viittaa siihen, että Youtuben automaattiset seulat eivät toimi kovinkaan hyvin kaikilla kielillä.

Tubettajien pelkona uusi mainostajapako

Kaikki tubettajat eivät ole olleet innoissaan Watsonin paljastuksesta. Mainostajien vetäytyminen alustalta heijastuu suoraan tubettajien mainostuloihin, ja moni heistä katsoo, että Watsonin olisi pitänyt kertoa löydöstään suoraan yhtiölle.

Viime vuosina mainostajat ovat useaan otteeseen vetäytyneet Youtubesta milloin minkäkin kohun seurauksena. Ilmiö on saanut nimekseen adpocalypse, jonka voisi vapaasti suomentaa mainonnanlopuksi.

Ensimmäinen adpocalypse käynnistyi keväällä 2017, kun yhtiöille paljastui, että heidän mainoksiaan esitettiin rasististen videoiden vierellä. Tuolloin muun muassa virvoitusjuomayhtiö Coca-Cola ja päivittäistavarajätti Johnson & Johnson keskeyttivät mainostamisen Youtubessa.

Tämän jälkeen mainostajat ovat kavahtaneet yksittäisten tubettajien aikaansaamia kohuja.

Tähän asti mainostajat ovat kuitenkin aina palanneet Youtubeen.