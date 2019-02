Oscar-gaalassa on katastrofin ainekset kasassa – suomalaisia lämmittäisi kuitenkin Jasper Pääkkösen tähdittämän elokuvan menestys

Oscar-gaalaa vietetään tänä vuonna poikkeuksellisella tavalla. Gaalalla ei ole juontajaa ensimmäistä kertaa 30 vuoteen. Juontaja Kevin Hart hyllytettiin aiemmin tehtävästään homofoobisten kommenttien takia.

Ylen Oscar-lähetyksen selostaja ja Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalin toiminnanjohtaja Anna Möttölä odottaa arvoituksellista gaalaa. Juontajan puuttumisen lisäksi on epäselvää, mitä on luvassa esiintyjien ja ohjelmanumerojen osalta. Gaala on myös lyhennetty neljästä tunnista kolmeen.

Vielä vähän aikaa sitten gaalasta aiottiin jättää pois esimerkiksi leikkaajan, kuvaajan ja maskeeraajan palkitseminen. Viime tingasta muutoksesta kuitenkin luovuttiin.

– Uudistus kuulosti hyvin oudolta. Minkälainen olisi elokuvataidetta juhliva juhla, jossa ei palkittaisi lavalla leikkausta eikä kuvausta, sanoo Möttölä.

Netflix arvelluttaa iäkkäämpiä äänestäjiä

Tämän vuoden ehdokkuuksia ovat rohmunneet eniten Alfonso Cuarónin ohjaama Roma ja Yorgos Lathimoksen The Favourite. Molemmat saivat kymmenen ehdokkuutta. Suoratoistopalvelu Netflixin elokuvaa Romaa ei esitetty lainkaan elokuvateattereissa. Elokuvatoimittaja Kalle Kinnusen mielestä tämä voi ratkaista pelin.

– Netflixin ja perinteisen Hollywoodin juopa mitataan nyt. Katsotaan, jättääkö vanhempi äänestäjäporukka mielenosoituksellisesti äänestämättä elokuvaa, joka tulee perinteisen elokuvateatterilevityksen ulkopuolelta.

Kinnusen mielestä Roma on taidolla tehty elokuva Gravitylla suosion saavuttaneelta Cuarónilta. Meksikolainen mustavalkoinen elokuva ei edusta perinteistä Hollywoodia. Favouritea Kinnunen puolestaan kiittelee pisteliään huumorin pukudraamaksi.

Elokuvassa näkyy myös Me too -liikkeen vaikutus, sanoo Möttölä.

– Elokuva kertoo naisista, jotka voivat olla hirvittäviä ja rumia. The Favourite kertoo naisten keskinäisestä suhteesta ja vallankäytöstä. Se on seuraava askel tässä.

Sekä Möttölä että Kinnunen veikkaavat Romaa parhaan elokuvan palkinnon viejäksi. Roman ja The Favouriten lisäksi ehdolla ovat BlacKklansman, Vice – vallan oikeat kasvot__, Black Panther, Green Book, A Star is Born ja Bohemian Rhapsody.

Rami Malek on vahvoilla miespääosan voittajaksi Freddie Mercuryn roolistaan. Century Fox

Miespääosanpalkinto tuoreelle kasvolle, naispääosanpalkinto veteraaninäyttelijälle

Bohemian Rhapsodyssa Freddie Merqurya esittävä Rami Malek on Möttölän ja Kinnusen mukaan vahva suosikki miespääosanvoittajaksi, vaikka roolisuoritus ei ole läpihuutojuttu.

– Malek on suhteellisen tuntematon nimi. Hänen voisi olla vaikea voittaa, jollei hän olisi tehnyt runsaasti työtä elokuvakampanjoinnissa. Se mikä ei meille välity, on kampanjointi, jota tehdään sen äänestäjien edessä elokuva-ammattilaisten elokuvanäytöksissä.

Toisaalta Möttölän mukaan myös Christian Balella voi olla mahdollisuus voittaa miespääosan Oscar. Ehdolla ovat myös Willem Dafoe, Viggo Mortensen ja Bradley Cooper.

Naispääosan palkintoa tavoittelevat Olivia Coleman, Lady Gaga, Melissa McCarthy, Yalitza Aparicio ja Glenn Close. Pääosan vie luultavasti Close, uskoo Möttölä.

– Hän on pitkänlinjan näyttelijä, jota ala kunnioittaa. Hän on seitsemällä ehdokkuudellaan eniten ehdokkuuksia kuvannut naisnäyttelijä ilman voittoa.

Pitkänlinjan näyttelijä Glenn Close saattaa voittaa Oscarin. EPA/Paul Buck

BlacKkKlansman kilpailee parhaasta ohjauksesta

Suomalaistenkin osalta riittää jännitettävää. Spike Leen elokuva BlacKkKlansman on ehdolla kuudessa kategoriassa. Jasper Pääkkönen näyttelee elokuvassa merkittävää sivuroolia. Kinnusen mielestä myös Suomelle olisi hienoa, jos Spike Leen elokuva voittaisi palkintoja. Spike Leellä on mahdollisuudet sovitetun käsikirjoituksen Oscariin, mutta myös parhaan ohjauksen palkintoon.

– Spike Leellä on vähän sama tilanne kuin Glenn Glosella. Hän on tehnyt pitkä uran. Elokuva on epätyypillinen Oscar-leffa räiskyvyydessä ja tyylien sekamelskassa, mutta häneltä sitä odotetaan ja hänelle se hyväksytään. Elokuva on myös ajankohtainen.

Oscar-gaala nähdään suorana Yle Teemalla 24.–25.2. välisenä yönä.